V Trbižu že vse v znamenju Gira, za gondolo na Višarje le 3.000 vozovnic

Medtem ko so imeli kolesarji na Dirki po Italiji v ponedeljek prvi prost dan, ki je sicer prost le na papirju, v resnici jih vseeno čaka veliko obveznosti in priprav na nadaljevanje tritedenskega garanja, smo obiskali Trbiž, kjer se bo 106. izvedba italijanskega Gira najbolj približala Sloveniji. Bil je sončen dan z občasnimi deževnimi epizodami, prvi po dolgem času.

Mesto že 11 dni pred gostovanjem predzadnje etape letošnjega Gira, ki bo odločila o zmagovalcu, če ta ne bo znan že prej, živi v rožnati barvi. Izložbe so okrašene z rožnatimi rekviziti, tudi balkoni in ograje so že oblečeni v rožnato barvo, a v turistični pisarni pravijo, da so to šele zametki, saj zaradi slabega vremena (tudi Italijo zadnje dni namaka dež) domačini še niso izobesili vseh rožnatih mojstrovin, ki so si jih zamislili v ta namen.

Na občini so nam povedali, da za okrasitev mesta skrbijo prostovoljci lokalnega prebivalstva, za trakove, balone, pentlje in druge okraske pa je poskrbela občina. Tam so izjemno ponosni na ponoven obisk rožnate kolesarske evforije, ki je v teh krajih nazadnje gostovala pred desetimi leti.

"Gostovanje etape Gira je našemu mestu v veliko čast in veselje. Pomeni tudi veliko turistično promocijo kraja, saj so prireditve del turističnih atrakcij in imajo veliko vlogo pri promociji, ki vpliva na našo prepoznavnost. Prireditev privablja veliko obiskovalcev, ki nato ponesejo glas o destinaciji," so zadovoljni na občini, kjer pa niso izdali, kakšen finančni vložek pomeni gostovanje take dirke.

Etapa z gorskim kronometrom, prave poslastice letošnjega Gira, se bo v soboto, 27. maja, začela ob 11.30 in končala okoli 18.30. Vsi, ki imajo karkoli opraviti z njeno organizacijo, seveda držijo pesti za sončen dan ali vsaj dan brez dežja, ki jih v tem mesecu lahko preštevamo na prste ene roke.

Pozor! Za prevoz z gondolo samo tri tisoč vozovnic! Če ste razmišljali, da bi se na cilj 20. etape, na Svete Višarje, odpeljali z gondolo, bodite pozorni na spletno prodajo. Na voljo bo namreč samo tri tisoč vozovnic. Te bodo v spletni prodaji po 22 evrov za osebo (za otroke, mlajše od treh let, je prevoz brezplačen), dodatni trije evri vam prinesejo še celodnevno parkirišče v bližini gondole. Prodaja se bo začela danes, 16. maja, ob 9.30 na spletni strani www.turismofvg.it.

Foto: Ana Kovač Pri nakupu bo treba poleg osebnih podatkov in elektronske pošte, kamor boste prejeli vozovnico s QR-kodo, navesti še termin prevoza z gondolo – od 8.30 do 9.30, od 9.30 do 10.30, od 10.30 do 11.30 in od 11.30 do 12.30. V vsakem terminu se bo na Višarje lahko odpeljalo 750 navijačev.

Start etape bo pri cerkvi sv. Petra in Pavla na trgu Piazza Unita, a že prej se bo dogajalo marsikaj. V neposredni bližini cerkve, v srednjeveškem stolpu (Torre Medioevale), bodo 18. maja odprli veliko pregledno razstavo o razvoju kolesarstva v Trbižu v zadnjih 50 letih. Razstavo, ki bo na ogled do 28. maja, na dan, ko se bo v Rimu končala zadnja etapa Gira, pripravlja Aldo Segale, sekretar kolesarskega kluba ASC Ciclo Assi Friuli.

Gospod Aldo Segale, sekretar kolesarskega kluba ASC Ciclo Assi Friuli, v srednjeveškem stolpu na osrednjem trgu pripravlja razstavo o razvoju kolesarstva v Trbižu. Razstava bo odprta od 18. do 28. maja. Foto: Ana Kovač

Le nekaj metrov stran je kavarna in slaščičarna Kirchenwirt Macoratti, kjer je gospodar Gianni v čast rožnati dirki pripravili rožnat sladoled, tudi cvetlični aranžma je ves v tej barvi, enako velja za kolo, ki so ga ravno v času našega obiska pritrjevali na balkonsko ograjo. V Trbižu bodo na dan obiska Gira stregli koktajle v rožnati barvi, na voljo bo celo kruh v barvi slovite italijanske dirke.

Težko pričakovan gorski kronometer

Predzadnja etapa letošnjega Gira je že vse od predstavitev etap oktobra lani pritegnila največ pozornosti, tik pred začetkom Gira tudi zaradi pritožbe nekaterih ekip, ki so negodovale nad logistiko. Pojavila so se celo namigovanja, da je etapa pod vprašajem, a nam je direktor dirke Mauro Vegni pred dnevi zagotovil, da etapa brez dvoma bo in da vse poteka po načrtih.

Gorski kronometer na relaciji od Trbiža do Svetih Višarij bo dolg 18,6 kilometra in ima 1.050 višinskih metrov. Kot se je že izkazalo v preteklosti, spomnimo se samo 20. etape francoskega Toura leta 2020 s ciljem na La Planche des Belles Filles, kjer je Tadej Pogačar s fenomenalno vožnjo dirko postavil na glavo, oblekel rumeno majico in na koncu osvojil Tour, je to lahko etapa, ki lahko prinese popoln preobrat.

Sprehodili smo se po delu trase 20. etape Gira (foto: Ana Kovač)

Prvih 11 kilometrov bo pretežno ravninskih (od tega je šest kilometrov speljanih po kolesarski poti Alpe Adria). Ko bodo kolesarji dosegli hudournik Saisera (tam bo merjenje vmesnega časa), se bo začel približno osemkilometrski del (na novo) tlakovane betonske ceste, ki vodi do svetišča na Svetih Višarjah.

Odsek navkreber v dolžini 7,5 km ponuja povprečne naklone okoli 12 odstotkov, prvih 4,8 km pa 15 odstotkov (primerljivo z osrednjim delom Zoncolana). Sledi valovit sklepni del s krajšim vzponom (do 22 odstotkov) na vstopu v vas, ki mu sledita krajši spust in vzpon do cilja. Prostor za menjavo koles bo na 9,4 kilometra trase. Kolesarji naj bi traso prevozili v približno 41 minutah.

Zadnja dela na cesti do Svetih Višarij

Cesta, ki vodi na Višarje, je trenutno zaprta. Delavci čistijo betonska tla, na ozkih delih s prepadi nameščajo zaščitne ograje, čez vodne odtoke so že namestili zaščitne prevleke.

Organizator ob trasi pričakuje med 20 in 25 tisoč navijačev, za dodatnih 10 tisoč bo prostora na Višarjah. Zaradi odličnih predstav Primoža Rogliča, ki je trenutno drugi v skupnem seštevku dirke, bo tam zagotovo tudi ogromno slovenskih navijačev in morje zastav.

Zaradi varnosti ne bo možno dostopati do vseh delov trase. Cesta je namreč na nekaterih delih izjemno ozka, zraven pa zeva prepad. Župan občine Trbiž Renzo Zanette je v pogovoru za Primorske novice povedal, da bo ogled dirke na vrhu možen samo na zadnjih 3,5 km trase, iz spodnje strani pa na prvih 800 metrih strmega dela. Za razporeditev gledalcev ob cesti in red na trasi bodo skrbeli prostovoljci, vse skupaj pa bo koordinirala civilna zaščita.

Dostop s kolesi na Višarje na dan etape po poročanju TV Slovenija ne bo dovoljen. Navijači z dobro pohodniško pripravljenostjo se bodo do romarskega središča na Višarjah lahko podali po romarski poti (slabe tri ure hoje) ali po poti, ki povezuje Florjanko in Višarje. Parkirišč bo dovolj, razporejena so v Trbižu in okolici in so bila že ob našem obisku dobro označena.

Dirko bo mogoče spremljati tudi na velikih zaslonih, in sicer v Trbižu, v Valbruni oziroma Ovčji vasi, ob gondoli in na Svetih Višarjah.

