Direktor Gira za Sportal: Nekdo je izumil težavo, ki je ni, etapa na Višarje bo

Z direktorjem kolesarske Dirke po Italiji Maurom Vegnijem smo se pogovarjali o možnostih gostovanja Gira v Sloveniji in o velikem logističnem zalogaju, ki ga prinaša predzadnja etapa, ki bo s startom v Trbižu in ciljem na Svetih Višarjah letos Sloveniji najbližja.

Z direktorjem kolesarske Dirke po Italiji Maurom Vegnijem smo se pogovarjali o možnostih gostovanja Gira v Sloveniji in o velikem logističnem zalogaju, ki ga prinaša predzadnja etapa, ki bo s startom v Trbižu in ciljem na Svetih Višarjah letos Sloveniji najbližja. Foto: Ana Kovač

Mauro Vegni, dolgoletni direktor kolesarske Dirke po Italiji, je v pogovoru za Sportal potrdil, da 20. etapa, v kateri se bo Giro najbolj približal Sloveniji, in ki je pred začetkom letošnjega Gira dvignila kar nekaj prahu zaradi pričakovanih logističnih težav pri izvedbi, zagotovo bo. "Zanimivo je, da smo etape Gira predstavili oktobra lani in da vse do nekaj dni nazaj ni bilo nobenih pripomb na ta račun, zdaj pa je kar naenkrat nekdo izumil to težavo. Ni težav, etapa na Svete Višarje bo," zagotavlja Vegni. Trdi, da tudi slaba vremenska napoved v prihodnjih dneh ne bo ovira za izvedbo etap in ne skriva, da si želi na prvo tritedensko dirko v sezoni pripeljati Tadeja Pogačarja. "Upam, da ga bomo videli že prihodnje leto," si želi temperamentni Italijan.

Mauro Vegni je dolgoletni direktor kolesarske Dirke po Italiji, ki je te dni, tudi po zaslugi Primoža Rogliča, v središču pozornosti slovenskih ljubiteljev kolesarstva. Slovita rožnata dirka letos ne zavila v Slovenijo, se bo pa 27. maja, ko bo na sporedu gorski kronometer od Trbiža do Svetih Višarij, ustavila tik ob slovensko-italijanski meji. Z Vegnijem smo se na startu 2. etape v Teramu pogovarjali o možnostih, da bi sloviti Giro spet gostoval v Sloveniji, logistiki predzadnje in zadnje etape na letošnjem Giru in direktorja dirke vprašali, kdaj bomo v lovu na rožnato majico videli tudi Tadeja Pogačarja.

Kdaj bo Dirka po Italiji spet obiskala Slovenijo? So v teku že kakšni pogovori?

Seveda pogovori že potekajo, a za kaj več bo potrebnih še nekaj časa in več pogovorov.

Kadarkoli je dirka zavila v Slovenijo, je bilo vzdušje vedno fenomenalno. Se strinjate?

Res je, se strinjam, absolutno. Vrhunski kolesarji, kakršne imate v Sloveniji, zagotovo veliko prispevajo k priljubljenosti kolesarstva. Podobno evforijo, kot ste jo omenjali, letos pričakujemo v predzadnji etapi s ciljem na Svetih Višarjah. Cilj 20. etape je zelo blizu Slovenije, zato pričakujemo, da bo tam ogromno navijačev. Tudi slovenskih, predvsem seveda zaradi Primoža Rogliča.

"Zanimivo je, da smo etape Gira predstavili oktobra lani in da vse do nekaj dni nazaj ni bilo nobenih pripomb na ta račun, zdaj pa je kar naenkrat nekdo izumil to težavo. Ni težav, etapa na Svete Višarje bo," je direktor Gira Mauro Vegni zagotovil v pogovoru za Sportal. Foto: Ana Kovač

O etapi gorskega kronometra s ciljem na Višarjah je bilo povedanega že ogromno, bilo je več pritožb na račun logistične izvedbe etape, omenjalo se je celo, da je izvedba najbolj pričakovane etape na letošnjem Giru pod vprašajem. Je zdaj že jasno, kako bo potekalo vse skupaj? Etapa bo?

Etapa zagotovo bo, o tem ni nobenega dvoma. Zanimivo je, da smo etape Gira predstavili oktobra lani in da vse do nekaj dni nazaj ni bilo nobenih pripomb na ta račun, zdaj pa je kar naenkrat nekdo izumil to težavo. Ni težav, etapa na Svete Višarje bo.

Kako jo boste izpeljali? V treh valovih po 40, 50 kolesarjev, s 45-minutnim razmakom?

Da, etapo bomo izpeljali v treh skupinah po 40 ali 50 kolesarjev, odvisno, koliko jih bo takrat še na dirki. Kolesarje bodo na drugem delu etape (kjer je betonska cesta strma in ozka) spremljali motoristi. Med kolesarji, ki bodo nastopili med zadnjimi (gre za najboljše v skupni razvrstitvi, op. a.), bo triminutni interval.

Ko bodo kolesarji dosegli cilj na vrhu Višarij, bodo tam imeli prostor, kjer se bodo lahko preoblekli, nato pa se bodo v dolino spustili z gondolo. Sam ne vidim nobenih težav, podobno smo etapo že pred leti izpeljali na Kronplatzu.

Svete Višarje so romarsko središče na tromeji med romanskim, slovanskim in germanskim svetom, letos (27.5.) pa tudi cilj ene od ključnih etap Gira. Foto: Guliverimage

Kako bo z navijači? Si bodo lahko od blizu ogledali etapo?

Navijači bodo, vendar bo na ožjem delu trase število navijačev omejeno, na od šest do sedem tisoč, to bomo še videli in sporočili. Na prvem mestu je vprašanje varnosti.

Logistična zahtevnost gorskega kronometra



Spomnimo: Tik pred začetkom 106. izvedbe Dirke po Italiji so se pojavile novice, da je zaradi logističnih težav 20. etapa Gira pod vprašajem. Namesto cilja na Svetih Višarjah se je kot alternativa omenjal Zoncolan. Specializirani kolesarski portal Cyclingnews se je pri poročanju o pritožbi na 20. etapo skliceval na pismo, ki ga je združenje ekip AIGCP (Association International des Groupes Cyclistes Professionels) na Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI) naslovilo že marca, takoj ko je postalo jasno, da organizator Gira (agencija RCS Sport) načrtuje, da bi kolesarje v najbolj zahtevnem delu kronometra spremljali zgolj motoristi (z mehanikom ali drugim članom ekipe), ne pa spremljevalna vozila. Na to temo so dan pred začetkom Gira sestankovali vodje ekip in sprejeli okviren sklep. Kot je v pogovoru za belgijski medij Nieuwsblad pojasnil Geert Van Bondt, športni direktor pri ekipi Soudal - Quick Step, bo v prvem ravninskem delu kronometra kolesarja spremljalo spremljevalno vozilo, nato pa zgolj motor z mehanikom in rezervnim kolesom. "Ob vznožju vzpona bo zagotovljeno prehodno območje v dolžini približno 50 metrov. Tam bodo kolesarji kolo za kronometer zamenjali za cestno kolo. Ni še dokončno odločeno, ali bo v tem prehodnem območju pripravljen mehanik s cestnim kolesom ali pa bo moralo cestno kolo priti s strehe spremljevalnega vozila. Na vzponu bo vsakemu kolesarju sledil mehanik, ki bo sedel na zadnjem delu motorja z rezervnim kolesom na hrbtu. Praktično ni preprosto, vendar se je v preteklosti to že naredilo. Prvih deset na lestvici bi imelo za seboj dva motocikla: enega z vodjo ekipe in enega z mehanikom," je pojasnil Van Bondt.

Dan pozneje se bo Giro končal v Rimu, ki je od Višarij oddaljen skoraj 800 kilometrov, in ne v Trstu, kot se je nekaj časa šušljalo. Kdaj bodo kolesarji odpotovali proti Rimu?

Kolesarji bodo prenočili v Udinah, nato pa bodo v nedeljo zjutraj odleteli proti Rimu. Časa bo dovolj, zadnja etapa se bo začela šele ob 15.30.

Težko pričakovana 20. etapa



20. etapa je ena najbolj, ali pa kar najbolj pričakovana etapa na letošnji Dirki po Italiji. Gre za 18,6 kilometra dolg gorski kronometer s 1.050 višinskimi metri od Trbiža do Svetih Višarij na nadmorski višini 1766 m.



Prvih 11 kilometrov bo pretežno ravninskih (od tega je šest kilometrov speljanih po kolesarski poti Alpe Adria). Ko bodo kolesarji dosegli hudournik Saisera (tam bo merjenje vmesnega časa), se bo začel približno osemkilometrski del (na novo) tlakovane betonske ceste, ki vodi do svetišča na Svetih Višarjah.



Odsek navkreber v dolžini 7,5 km ponuja povprečne naklone okoli 12 %, prvih 4,8 km pa 15 % (primerljivo z osrednjim delom Zoncolana). Sledi valovit sklepni del s krajšim vzponom (do 22 %) na vstopu v vas, ki mu sledi krajši spust in vzpon do cilja. Prostor za menjavo koles bo na 9,4 kilometra trase. Etapa se bo začela ob 11.30 in bo trajala približno do 18.30. Kolesarji (traso so prevozili le redki) naj bi 18,6 kilometra prevozili v približno 41 minutah.

20. etapa je ena najbolj, ali pa kar najbolj pričakovana etapa na letošnji Dirki po Italiji. Gre za 18,6 kilometra dolg gorski kronometer s 1.050 višinskimi metri od Trbiža do Svetih Višarij na nadmorski višini 1766 m.Prvih 11 kilometrov bo pretežno ravninskih (od tega je šest kilometrov speljanih po kolesarski poti Alpe Adria). Ko bodo kolesarji dosegli hudournik Saisera (tam bo merjenje vmesnega časa), se bo začel približno osemkilometrski del (na novo) tlakovane betonske ceste, ki vodi do svetišča na Svetih Višarjah.Odsek navkreber v dolžini 7,5 km ponuja povprečne naklone okoli 12 %, prvih 4,8 km pa 15 % (primerljivo z osrednjim delom Zoncolana). Sledi valovit sklepni del s krajšim vzponom (do 22 %) na vstopu v vas, ki mu sledi krajši spust in vzpon do cilja. Prostor za menjavo koles bo na 9,4 kilometra trase. Etapa se bo začela ob 11.30 in bo trajala približno do 18.30. Kolesarji (traso so prevozili le redki) naj bi 18,6 kilometra prevozili v približno 41 minutah.

"Časa bo dovolj (za prevoz iz Udin do Rima, op. a.), zadnja etapa se bo začela šele ob 15.30." Foto: Ana Kovač

Giro vedno močno zaznamuje tudi slabo vreme, sneg. Trase nekaterih etap se dvignejo tudi nad 2.000 metrov, prva že v tem tednu (7. etapa s ciljem na Gran Sasso - Campo Imperatore na 2.130 metrih nadmorske višine), 13. etapa s ciljem v Crans Montani (19. 5.) pa ponuja najvišjo točko (Cima Coppi) letošnjega Gira (2.469 m visoki Col du Grand Saint-Bernard). Imate glede tega kakšne skrbi? Vremenska napoved ni preveč obetavna, vmes bo tudi snežilo.

Ne, trenutno nas glede na vremensko napoved to ne skrbi, v tem trenutku so vse ceste očiščene in ne vidim nobenih težav.

Prizori iz cilja 7. etape na Gran Sasso - Campo Imperatore na 2.130 metrov:

Kdaj boste Tadeja Pogačarja prepričali, da se udeleži Gira? Mnogi težko čakajo na njegov rožnati krst.

Upam, da prihodnje leto.

Potem bi morala vsaj ena etapa Gira zaviti v Slovenijo.

Upamo, pa tudi če ne bo nastopal, lahko pride vsaj navijat in se pripravit na Tour (smeh, op. p.).

Vegni si želi Tadeja Pogačarja čim prej zvabiti na Giro. Foto: Ana Kovač

Ali potekajo kakšne debate o tem, da bi Giro spet zavil v Ljubljano?

V tem trenutku so pogovori bolj splošni, pogovarjamo se z vsemi. Ne moremo izpostaviti samo Ljubljane, priprave na Giro so globalna operacija.

Mauro Vegni (foto: Ana Kovač)

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Preberite še: