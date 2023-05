Roglič na Giru dobil skakalni obisk

"Kot skakalci res nismo kolesarili, je pa lep in naporen šport. Primož Roglič je naredil kolesarski boom. Tudi med neskakalci. Mislim, da jih deset let nazaj ni toliko kolesarilo in tudi spremljalo kolesarstva v takšnem številu kot zdaj. Ne govorijo le rezultati o njegovi veličini, ampak je velik tudi zaradi osebnosti," je v cilju prve etape Dirke po Italiji v pogovoru za Sportal o nekdanjem skakalnem kolegu razlagal Matevž Šparovec, ki je po končani karieri prav tako postal nadobuden kolesar, sicer pa v slovenski skakalni reprezentanci vneto skrbi za pripravo smuči naših najboljših orlov.

V preteklosti je veljalo pravilo, da smučarski skakalci ne smejo kolesariti, saj to slabo vpliva na odzivnost njihovih mišic, zato ni nič nenavadnega, da ogromno nekdanjih skakalcev po koncu karier vidimo na kolesih. Povrhu vsega so se tudi sami navdušili za ta šport zaradi Primoža Rogliča.

Njihov stanovski kolega je bil nekoč nadarjeni skakalec in osvajal medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih, nato pa se je po padcu na Letalnici bratov Gorišek zanj vse spremenilo. Srečo je kaj kmalu našel v kolesarstvu in se povzpel med velikane tega športa.

Roglič se je razveselil skakalnega obiska

Kako je postati mladinski ekipni svetovni prvak v skokih, dobro ve tudi Matevž Šparovec, ki je bil leta 2005 skupaj z Mitjo Mežnarjem, Nejcem Frankom in Jurijem Tepešem zlat v Rovaniemiju. Dobro pozna tudi Rogliča, s katerim sta eno leto trenirala v mladinski reprezentanci in nato vse, dokler ni padel v Planici.

Matevž Šparovec zadnja leta skrbi za servis smuči najboljših slovenskih skakalcev v A reprezentanci. Foto: Ana Kovač

Zato ni nič nenavadnega, da smo serviserja slovenske moške članske skakalne reprezentance srečali na cilju prve etape Gira. "O, skakalna družba," se ga je Rogla razveselil, potem ko je opravil s traso kronometra v prvi etapi, v kateri je osvojil šesto mesto in za zmagovalcem Remcom Evenepoelom zaostal 43 sekund.

"Velika osebnost je"

Tudi Šparovec je ogromno kolesaril v zadnjem obdobju. Na Sardiniji je v preteklih dveh tednih naredil približno 2.500 kilometrov. "Imam eno osnovo za naprej za sezono," se je zasmejal Šparovec in z naslednjimi besedami dal vedeti, zakaj je kolesaril na tem italijanskem otoku: "Ceste so lepe in všeč mi je tam. Ta teden imam še čas, v ponedeljek začnemo."

Zadnja dva tedna je kolesaril na Sardiniji in naredil približno 2.500 kilometrov. Foto: Ana Kovač

Z mislimi je pogledal proti treningom slovenskih skakalcev, ki se bodo v tem mesecu podali na skakalnice, medtem ko so s kondicijskimi treningi že začeli. A je bil na cilju prve etape v Ortoni čas za kolesarski pogovor. Na šport, ki ga je v zadnjih letih vzljubil, medtem ko ga v času skakalne kariere zaradi že omenjene specifike ni mogel podrobneje spoznati.

"Kot skakalci res nismo kolesarili, je pa lep in naporen šport. Primož Roglič je naredil kolesarski boom. Tudi med neskakalci. Mislim, da jih deset let nazaj ni toliko kolesarilo in tudi spremljalo kolesarstva v takšnem številu kot zdaj. Ne govorijo le rezultati o njegovi veličini, ampak je velik tudi zaradi osebnosti," je namenil spoštovanje Rogliču in dal vedeti, da je bil v preteklosti že na številnih njegovih dirkah: "Bi lahko kar nekaj časa govorila, da bi jih naštel. Všeč mi je kot idol. Rad grem pogledat in navijat zanj. Na Giru sem bil že na njegovem prvem. Upam, da se mu letos razplete, kot si želi."