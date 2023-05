Prvič po hudi nesreči se je oglasil Jan Tratnik

Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki se je v petek dopoldne poškodoval na treningu v Pescari, potem ko se je skušal izogniti trku z vozilom, in zaradi padca ostal brez nastopa na Dirki po Italiji, se je prvič po nesreči oglasil na Instagramu. "Na koncu koncev sem lahko vesel, da v zgornjem delu trupa nimam poškodb, najbolj sta nastradala moje koleno in golenica," je med drugim pojasnil 33-letni član Jumbo-Visme.

Jan Tratnik, ki bi moral danes ob boku Primoža Rogliča v dresu ekipe Jumbo-Visma začeti 106. Dirko po Italiji, se je oglasil po prometni nesreči, ki mu je odnesla nastop na Giru. Kot je 33-letni kolesar zapisal na Instagramu, je lahko po petkovem trčenju z avtomobilom še vesel, da je zgornji del telesa ostal nepoškodovan. Ob tem je objavil fotografije odrgnin po zgornjem delu telesa ter sliko poškodovane noge v opornici.

"Še vedno iščem razloge, zakaj se je to zgodilo. Bila je dobra jutranja vožnja, vračal sem se proti hotelu vesel in srečen, ker je bil to zadnji trening pred začetkom Gira. A dva kilometra pred našim ekipnim hotelom mi je pot presekal avtomobil, bil sem povsem brez moči. Voznica v avtomobilu me ni videla in se je zapeljala direktno vame. Skušal sem se izogniti resnim poškodbam, zato sem v zadnjem trenutku zapeljal v desno. Zatem sem poletel v zrak, priletel ob drevo in pristal sem na tleh. Konec koncev sem lahko vesel, da v zgornjem delu trupa nimam poškodb, najbolj sta bila na udaru moje koleno in golenica," ja na Instagramu zapisal nesrečni Tratnik.

"Za zdaj ne vem, kaj naj rečem. Res sem žalosten in razočaran, a po drugi strani vesel, da se je končalo tako, kot se je. Prometne nesreče znajo biti krute. Zdaj ne smem preveč premišljevati o tem, kaj se je zgodilo, temveč se moram osredotočiti na prihodnost. Imam odlično podporo celotne ekipe Jumbo-Visme in naredil bom vse, kar je v moji moči, da se vrnem še močnejši. Res sem užaloščen in imam zlomljeno srce, ker ne morem voziti s preostalimi 'čebelami' v ekipi. Želim jim vse najboljše in res upam, da je to konec nesreče za nas," je še zapisal 33-letni slovenski kolesar.

