Pogledali smo v zakulisje: kaj se dogaja, preden se zapeljejo na oder in stopijo pred navijače? #video

Samo še nekaj več kot 24 ur nas loči od začetka 106. izvedbe italijanskega Gira, ki bo zaradi prisotnosti in izjemne forme Primoža Rogliča, enega od najožjih favoritov za skupno zmago, spet magnet za slovenske ljubitelje kolesarstva.

Kolesarji so četrtkovo jutro izkoristili za ogled trase za uvodni kronometer. Foto: Ana Kovač

Za večino ekip se je četrtek, dva dneva pred začetkom prve tritedenske dirke v sezoni, začel z ogledom trase za sobotni kronometer (19,6 km), sledile so spletne novinarske konference z glavnimi aduti ekip, večer pa je bil rezerviran za fotografske seanse, pogovore z mediji in predstavitev na osrednjem odru na renesančnem trgu v središču mesta Pescara.



Medijske obveznosti pred predstavitvijo ekip (foto: Ana Kovač)

Prihod ekip na predstavitev (foto: Ana Kovač)

Med zadnjimi so pred novinarje stopili kolesarji nizozemske ekipe Jumbo-Visma (pred pogovori z novinarji so si vsi nadeli maske) in Soudal - Quick Step z osrednjima favoritoma za skupno zmago, Rogličem in 23-letnim Belgijcem Remcom Evenepoelom. Oba sta med opravljanjem medijskih obveznosti nosila zaščitni maski, kar je glede na najnovejše dogajanje v karavani – v ekipi Jumbo-Visma so zaradi okužbe z novim koronavirusom zamenjali že tri kolesarje od osmih – povsem logična poteza.



Remco Evenepoel je prvi favorit za zmago na letošnji Dirki po Italiji. Foto: Ana Kovač

Pred mikrofonom SportalaPred predstavitvijo ekip smo se pogovarjali s serijo vrhunskih kolesarjev. Za bralce Sportala so posebej spregovorili zmagovalec Toura 2018in njegov moštveni kolega(oba Ineos Grenadiers), ki je zmagal na koronskem Giru leta 2020 in je edini zmagovalec rožnate pentlje na letošnji izvedbi Gira.Pogovarjali smo se tudi s slovenskim asomin njegovim sotekmovalcem, ki bosta Rogliču skušala olajšati pot do rožnate majice, z italijanskim veteranom, 40-letnim(Israel - Premier Tech), ki na svojem 17.(!) Giru računa na uvrstitev med top 10, s fenomenom Zwiftaiz ekipe UAE Emirates, spomladanskim odkritjem Ircem(EF Education-EasyPost) in adutom ekipe BORA-hansgrohePogovore bomo objavili v prihodnjih dneh.

Pescara z okolico si medtem počasi že nadeva rožnato obleko (baloni, pentlje, trakovi, osvetljava v rožnati barvi), ki s(m)o je zaradi gostovanja Gira v Sloveniji dobro vajeni tudi v naših krajih. Nočni posnetki so iz obalnega mesta Fossacesia, kjer bo v soboto, 6. maja, start Gira. Dirka se bo tri tedne pozneje, 28. maja, končala v Rimu.

Nočni posnetki iz Fossacesie (foto: Ana Kovač)

