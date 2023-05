V Pescari so se zvečer predstavile ekipe, ki bodo sodelovale na 106. izvedbi Dirke po Italiji. Ta se bo začela v soboto v Fossacesii, končala pa 28. maja v Rimu. Oči slovenskih ljubiteljev kolesarstva so razumljivo usmerjene v ekipo Jumbo-Visma, v dresu katere bo Primož Roglič v najožjem krogu favoritov za skupno zmago. Na Giru bo nastopil še en Slovenec, Rogliču bo v boju za skupno zmago pomagal Jan Tratnik. Kolesarje čaka 3.489,2 kilometra poti, pa tudi bitka s koronavirusom, ki je za zdaj najbolj zdesetkala prav slovensko obarvano ekipo.

Kolesarski svet se pripravlja na prvo od tritedenskih dirk, v soboto se začenja 106. izvedba Dirke po Italiji. Kolesarji jo bodo odprli z 19,6 kilometra dolgim individualnim kronometrom od Fossacesie do Ortone, končali pa 28. maja v Rimu.

Na 21 etapah do Rima bodo prevozili 3.489,2 kilometra, v povprečju 166 kilometrov na etapo. Šest etap bo daljših od 200 kilometrov, na treh se bodo merili na kronometru.

Najbolj spektakularen kronometer bo na sporedu predzadnji dan dirke, ko se bodo 27. maja pomerili na gorskem kronometru z brutalnim vzponom na Višarje, kjer bi lahko dobili končnega lastnika rožnate majice. Ob tem bodo premagali 51.400 višinskih metrov.

Dvaindvajset ekip se je danes predstavilo v Pescari. V središču pozornosti so bili tudi člani Jumbo-Visme, ki gre s Primožem Rogličem po skupno zmago. A moštvo je tik pred začetkom prejelo slabe novice, načrte ji je spremenil koronavirus. Jos van Emden, ki je prišel kot menjava za že prej okužena Roberta Gessinka in Tobiasa Fossa, je bil prav tako pozitiven na novi koronavirus, tako da bo namesto njega kolesaril Sam Oomen.

Primož Roglič je eden od osrednjih favoritov za skupno zmago na 106. izvedbi Dirke po Italiji, ki se s kronometrom začenja v soboto. Foto: Reuters

Ekipa zaradi menjav na predstavitvi ni bila popolna – Oomen se ji bo pridružil v petek –, je bil pa tam še drugi Slovenec, ki bo v dresu Jumbo-Visme premagoval kilometre, Jan Tratnik.

Del ekipe Jumbo-Visma na Giru bo tudi Jan Tratnik. Ekipa bo popolna v petek, ko se ji pridruži še zadnji člen. Foto: Reuters

Roglič: Bitka za rožnato se začne že v soboto

Za 33-letnega kapetana Rogliča bo to tretji Giro, nazadnje je na rožnati pentlji dirkal leta 2019 in zasedel tretje mesto v skupnem seštevku in s tem postal prvi Slovenec s stopničkami na eni od treh tritedenskih dirk.

Aktualni olimpijski prvak v kronometru je na vprašanje, ali bo že v soboto na kronometru meril na rožnato majico, dejal: "Boj se začenja že v soboto, da. V mojih rokah je, da dam vse od sebe takrat in v sledečih etapah."

Ekipa Jumbo-Visme: Primož Roglič, Jan Tratnik, Sepp Kuss, Rohan Dennis, Edoardo Affini, Sam Oomen, Michel Hessman, Koen Bouwman

V Pescari se je predstavilo 22 ekip. Foto: Guliverimage

Evenepoel: Samozavesten, z veliko zaupanja v ekipo

Rogliča lestvice favoritov uvrščajo na drugo mesto, na prvem je Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step). Za lanskega zmagovalca Vuelte in aktualnega svetovnega prvaka je to drugi Giro v karieri, na prvem leta 2021 je odstopil po padcu v 17. etapi. "Čudovito je biti tukaj v tej lepi majici (svetovnega prvaka, op. a.) in s to močno ekipo. Motivacija je ogromna, prav tako samozavest in zaupanje v ekipo. Pripravljeni smo na začetek," je na predstavitvi dejal Evenepoel.

Na lanski izvedbi Dirke po Italiji je Jai Hindley postal prvi Avstralec z zmago na Giru, drugi je bil Richard Carapaz, tretji Mikel Landa.