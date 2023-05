Ko sta Roglič in Nibali pozabila na Carapaza

Le še štiri dni loči slovenskega kolesarskega asa Primoža Rogliča od starta 106. Dirke po Italiji. To bo za 33-letnega Zasavca tretji Giro, nazadnje je na rožnati pentlji dirkal leta 2019 in zasedel tretje mesto v skupnem seštevku in s tem postal prvi Slovenec s stopničkami na eni od treh tritedenskih dirk. "Giro ima posebno mesto v mojem srcu," pravi Kisovčan, ki si želi v tretjem poskusu končno pokoriti slavno dirko.

Če je bil Primož Roglič na svojem prvem Giru leta 2016 še nekakšna neznanka v svoji tedaj novi ekipi LottoNL-Jumbo in je priložnost na rožnati pentlji dobil kot pomočnik Nizozemcu Stevenu Kruijswijku, so šefi nizozemskega moštva kmalu spoznali, da so v ekipo dobili pravi kolesarski biser. Že na Giru leta 2016 – tega je v skupnem seštevku končal na 58. mestu – je prišel do svoje prve etapne zmage na tritedenski dirki. To mu je uspelo na posamičnem kronometru v deveti etapi. "To je zame res posebna dirka, pa še tako blizu Sloveniji je, da jo imamo tudi nekako za svojo. Ko sem začel sanjariti o tem, da bi postal kolesar, sem si za cilj zadal prav nastop na Giru," je teden dni pred začetkom letošnje Dirke po Italiji novinarjem razlagal Roglič.

"To je zame res posebna dirka, pa še tako blizu Sloveniji je, da jo imamo tudi nekako za svojo." Foto: Guliverimage

Osupnil delodajalce

Leta 2016 je nekdanji smučarski skakalec šele resno začenjal svojo profesionalno pot v kolesarstvu, leto prej je v Lotto Jumbo prestopil iz novomeške Adrie Mobil. Po njegovi tedaj presenetljivi zmagi v vožnji na čas, so bili vodilni možje Lotta osupli. "Pojma nismo imeli, da je sposoben česa takega. Očitno je tudi kronometrist!" so bili navdušeni. Roglič je hitro pridobil njihovo zaupanje, začel redno zmagovati, leta 2017 postal tudi prvi Slovenec z etapno zmago na Dirki po Franciji, leta 2019 pa je na Giro prišel že kot kapetan ekipe Jumbo – Visma.

Leta 2019 že kapetan na Giru

102. izvedba slavne rožnate pentlje se je 11. maja 2019 začela s posamičnim kronometrom v Bologni, Roglič pa je na 8 kilometrski trasi takoj pokazal, da je resen pretendent za končno zmago. Za 19 sekund je ugnal Britanca Simona Yatesa in za 23 sekund domačega aduta, zvezdnika Bahrain Meride Vincenza Nibalija. Roglič je tako postal tudi prvi Slovenec, ki je oblekel znamenito rožnato majico vodilnega na Giru, prestižno "maglio roso". Nosil jo je štiri dni, do pete etape, po kateri je skupno vodstvo prevzel domačin Valerio Conti.

Po prvem tednu dirke – tega je Roglič zaključil s še eno zmago v vožnji na čas - sta kot največja favorita za končno zmago uveljavila Roglič in Nibali in temu primerno sta tudi dirkala v drugem tednu 102. Gira. Slovenec in Italijan sta bilj ali manj pazila le drug na drugega, pri tem pa pozabila na preostale konkurente, predvsem odličnega Ekvadorca Richarda Carapaza iz španske ekipe Movistar.

Pascal Ackermann, po enajsti etapi pa je rožnato majico vodilnega prevzel še en Slovenec, Jan Polanc iz ekipe UAE Emirates. Nosil jo je v 12. in 13. etapi.



Tudi Jan Polanc je leta 2019 na Giru oblekel "maglio roso". Foto: Guliverimage Začetek drugega tedna so sicer zaznamovale sprinterske etape, v deseti etapi jo je pri padcu v zaključnem sprintu skupil tudi nemški šampion, po enajsti etapi pa je rožnato majico vodilnega prevzel še en Slovenec,iz ekipe UAE Emirates. Nosil jo je v 12. in 13. etapi.

Usodna nepazljivost. "Roglič je igral klasično amatersko igro."

Nepazljivost Rogliča in Nibalija se je izkazala za usodno. V 13. etapi, prvi resni gorski na tedanjem Giru, sta favorita povsem pozabila na Carapaza in mu dovolila, da se jima je odpeljal. Etapo je sicer dobil Rus Ilnur Zakarin (Katjuša), Carapaz pa je na četrtem mestu Rogliču in Nibaliju – ta sta v cilj prišla skupaj na sedmem in osmem mestu – odščipnil minuti in 19 sekund ter se v skupnem seštevku prebil na osmo mesto (4:22 za vodilnim Polancem).

"Krivda je moja in Rogličeva, saj sva ga spustila predse. Roglič je igral klasično amatersko igro. Gledal je le mene," se je tedaj pridušal Nibali in dodal: "Rogličeva prednost je vsekakor kronometer, ki nas čaka ob koncu, a če bo vozil le proti meni, bo priložnost namenil tudi drugim kolesarjem."

Roglič in Vincenzo Nibali sta pozabila na Carapaza. Foto: Guliverimage

Carapaz sprožil odločilni napad

V 14. etapi pa je bila dirka že odločena. Carapaz je opogumljen z dobro vožnjo v 13. etapi napadel zmago. Na zaključnem vzponu na Courmayeur je Rogliču in Nibaliju odščipnil še minuto in 54 sekund ter prevzel vodstvo v skupnem seštevku. In tega nato vse do zaključka dirke v Veroni ni več izpustil iz rok. V 15. etapi je imel Roglič obilico težav. V hribovitem zaključku etape je moral zaradi mehanične okvare menjati kolo, pri ciljnem spustu še narobe odpeljal ovinek, treščil v zaščitno ogrado in izgubil še nekaj dragocenega časa. To je dobro izkoristil Nibali, ki je v skupnem seštevku zaostanek za njim zmanjšal na minuto.

Huda nerodnost jumbo-Visme Prav v 15. etapi so zatajili tudi športni direktorji Rogličeve ekipe. Prav v trenutku, ko je Zasavec padel na spustu in je potreboval menjavo kolesa, so se v spremljevalnem vozilu Jumbo-Visme odločili za hiter postanek. "Priskrbeli smo mu sveže bidone, nato pa smo se ustavili za klic narave. Ko smo se vrnili v avto, je bila že cela drama, nismo videli, kaj se je zgodilo, po radiu pa smo slišali, da potrebuje novo kolo. Kar se tiče tajminga in smole, je bil to res najslabši mogoč razplet dogodkov," je po etapi priznal športni direktor Jumbo-Vise Addy Engels. Never give up @rogla 👊 #Giro pic.twitter.com/kogP8wyu2z — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2019

Napoved Rogličevega poraza

Nesrečen začetek tretjega tedna dirke je že napovedal Rogličev zaton, slovenski as je tudi v 16,. etapi izgubljal čas in v skupnem seštevku zdrsnil na tretje mesto, imel je že 2:09 zaostanka za Carapazom in 24 sekund za Nibalijem. V 17. je Carapaz še nekoliko povečal prednost, v 18. je Roglič izgubil še nekaj sekund proti Nibaliju, v 19. sprememb pri vrhu ni bilo, v predzadnji, dvajseti etapi pa je imel Roglič še en malce slabši dan in je v skupnem seštevku zdrsnil na četrto mesto za Carapaza, Nibalija in Španca Mikela Lando (Movistar).

Neprevidni navijač sklatil Lopeza V 20. etapi je za incident na dirki poskrbel še nepreviden slovenski navijač, ki je s kolesa po nesreči sklatil Kolumbijca Miguela Angela Lopeza. Ta je pobesnel, navijača celo udaril, a jo je odnesel brez kazni, čeprav je po pravilih Mednarodne kolesarske zveze, vsakršno nasilje tekmovalcev že razlog za diskvalifikacijo. "Avrei dovuto dirgli 'che cosa stai facendo? Qui siamo al Giro d'Italia' " 😠



Il racconto di Giuseppe Martinelli, DS dell'Astana, della scazzottata di Miguel Angel Lopez a un tifoso al @giroditalia 2019 🤕#GiroClassic | #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/HWNGWiXj0I — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 31, 2020

Na kronometru spet do stopničk

Na zaključnem kronometru v Veroni (17 km) je Roglič zasedel deseto mesto, za zmagovalcem, Američanom Chadom Hago (Sunweb), je zaostal 25 sekund, bil pa je hitrejši od Lande in se v skupnem seštevku spet prebil nazaj na tretje mesto. Tako je kot prvi Slovenec v zgodovini stopil na oder za zmagovalce na enem od grand tourov, Carapaz pa se je v zgodovino vpisal kot prvi ekvadorski zmagovalec Gira in sploh prvi Južnoameričan z zmago na rožnati pentlji. Roglič je leta 2019 nato osvojil špansko Vuelto ter postal prvi slovenski šampion grand torua, a z Girom ima odtlej neporavnane račune.

Na zaključnem kronometru si je le priboril stopničke. Foto: Guliverimage

"Letos je povsem drugače"

Letos upa, da bo končno premagal urok in se veselil zmage na prestižni dirki. Izkušenj mu prav gotovo ne manjka. "Zagotovo je zdaj povsem drugače. Leta 2016 sem šele začenjal, leta 2019 sem se prvič zares boril z najboljšimi, letos pa na dirko prihajam z vsemi temi izkušnjami. Tako bom lahko na startu precej bolj sproščen, kot sem bil v preteklosti," je pred letošnjim Girom povedal slovenski šampion, ki je od svojega zadnjega nastopa na italijanski pentlji osvojil tri zmage na Vuelti, postal tudi olimpijski prvak v vožnji na čas, pa osvojil spomenik Liege – Bastogne – Liege, zmagal na dirkah Pariz – Nica, Po Baskiji, po Dofineji, od Torenskega do Jadranskega morja, Po Kataloniji …

Slovenci z etapnimi zmagami na tritedenskih kolesarskih dirkah Dirka po Italiji:

3 zmage: Primož Roglič

2 zmagi: Jan Polanc

1 zmaga: Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik Dirka po Franciji:

9 zmag: Tadej Pogačar

3 zmage: Primož Roglič

2 zmagi: Matej Mohorič Dirka po Španiji:

10 zmag: Primož Roglič

3 zmage: Tadej Pogačar

1 zmaga: Matej Mohorič, Borut Božič

