Roglič v pričakovanju slovenske kolesarske Planice

"Super izziv je, premika konkurenco, me potiska naprej. Po drugi strani sem lahko popolnoma sproščen, ker – z Girom ali brez njega – bo šlo življenje dalje. Naredili smo super priprave. Samo čakamo na štart," se je Primož Roglič dotaknil pritiska, ki ga prinaša želja po skupni zmagi na Giru. Ta se nezadržno približuje. Zaveda se, da sta z Remcom Evenepoelom osrednja favorita za skupno zmago, a hkrati jasno izpostavlja, da nista le on in Belgijec tista, ki bosta napadala rožnato majico. Slovenski šampion bi jo rad oblekel pred slovenskimi navijači na Višarjah, kjer pričakuje slovenski spektakel.

Čez natanko enajst dni se bo začel prvi tritedenski vrhunec kolesarske sezone. Giro d'Italia bo od 6. maja vnovič plenil ogromno pozornosti, iz slovenskega zornega kota pa zaradi Primoža Rogliča še toliko bolj. Vendarle je ob Remcu Evenepoelu, ki je v nedeljo osvojil spomenik Liege–Bastogne–Liege, osrednji favorit za rožnato majico.

Zadnjo formo pili na Tenerifu, ki je postal njegova baza. Tam zaključuje že sedmi teden letošnjih priprav. Višinske priprave mu ugajajo. Pomembno mu je, da ima svoj mir in dela tisto, kar ima v načrtu, izpostavlja nekdanji smučarski skakalec.

"Videti je bilo, da je zelo dolgo treniral"

Vse za to, da bo lahko napadel skupno zmago na Dirki po Italiji, ki je njegov cilj. "V prvi vrsti je pomembno preživeti do Gira. Pokazalo se je, da smo letos zelo dobro delali že od začetka. Bolj se posvečamo vsem vidikom in poskušamo še kaj dodati. Priprave za tritedenske dirke so drugačne kot za enodnevne," se je v pogovoru s slovenskimi novinarji dotaknil sklepnega dela priprav in nato opisal svoj dan na španskem otoku: "Odvisno od tipa treninga. Zajtrk je od osme ure naprej, na kolesu sem okoli 9.30 ali 10. ure. Nato so intervali ali le vožnja, ki traja od dveh do sedmih ur. Sledijo masaža, hrana, spanje, ponovitev pomembnih stvari. V prvi vrsti je pomembno čim bolj kakovostno opraviti treninge in ob tem čim bolj uživati. Tudi v miru, ki ga imam tu."

Foto: Guliverimage

Z največjim tekmecem za rožnato majico se je lep čas pripravljal na istem kraju, saj je v tem delu Tenerifa le en hotel, a sta imela, razumljivo, vsak svoj program: "Na zajtrku sem ga videl. Velikokrat sem ga srečal. Videti je bilo, da je zelo dolgo treniral."

Svetovni prvak ne popušča, kar je širni javnosti pokazal z zmago na belgijski klasiki, kjer se je na žalost poškodoval Tadej Pogačar in nismo videli njunega dvoboja, ki bi bil zagotovo pravi spektakel: "Tudi jaz sem čakal na ta dvoboj. Na koncu ni bilo velikih presenečenj."

Vesel je Tratnikove pomoči, zamenjava s Kussom ne bo vplivala

Roglič je leta 2023 nastopil na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in na Dirki po Kataloniji, njegov izkupiček pa je stoodstoten. Obe dirki si je prilastil. Postal je prvi kolesar v zgodovini, ki je dobil šest velikih enotedenskih dirk. Za popoln izkupiček mu manjka le še skupna zmaga na Dirki po Švici, ki jo bo v prihodnje zagotovo napadel.

Jan Tratnik bo Primožu Rogliču v veliko pomoč. Foto: Ana Kovač

"V sezoni imaš postavljene cilje, za katere se pripravljaš, tempiraš formo. Na koncu nihče ne more stoodstotno vedeti, kako bo. Lahko pa verjameš. Začetek sezone je pokazal, da smo dobro delali. Da bom pripravljen na Giro. Ali bo to pomenilo, da bom na koncu prvi, drugi ali deseti, bo pokazal čas. Zase lahko povem, da sem pripravljen na svojem maksimumu, enako kot fantje okoli mene z Janom Tratnikom na čelu. Na nedeljski klasiki je pokazal, da če bi morda štartali 50 kilometrov kasneje, bi lahko bilo drugače. Izjemno je kolesaril. Nihče ni pomislil, da bi šel kdo z njim. Veselim se, da bova skupaj dirkala na Giru in rekla tudi kakšno po slovensko, s tem pa bodo trije tedni hitreje minili."

V ekipi Jumbo-Visma so v začetku aprila sporočili, da na Giru ne bodo mogli računati na Wilca Keldermana, ki si še ne bo pravočasno opomogel. Namesto njega bo v ekipi prostor dobil Američan Sepp Kuss, s katerim je Roglič na tritedenskih dirkah že velikokrat uspešno sodeloval: "Z mojega vidika to ne spremeni ničesar. Moj cilj je zmagati na Giru. Vsak tekmovalec prinaša nekaj in je zgodba zase. Malce je treba prilagoditi celotno taktiko in druge stvari. Škoda, da ne bo Wilca. Sepp pa je že tolikokrat dokazal, da sodi med najboljše hribolazce na svetu. Vedno mi je bilo z njim v veselje dirkati. Veselim se dirkanja z njim tudi na Giru."

"Ni treba, da mi dokazuje, kako močan je"

V boju za rožnato majico praktično vsi izpostavljajo Rogliča in Evenepoela, ki sta letos za zdaj pokazala največ. Mlajši je začel dirkati že konec januarja, nato osvojil dirko po Združenih arabskih emiratih, na Kataloniji je moral priznati premoč Rogliču. Že na španskih tleh smo spremljali njune prave boje in enako bo tudi Apeninskem polotoku, kjer bodo kar trije kronometri in številne težke gorske etape.

Z Remcom sta se letos pomerila že na Dirki po Kataloniji. Na koncu je skupni zmagovalec postal slovenski šampion. Foto: Guliverimage

"Bomo videli na Giru. Nekaj dirk sva že odpeljala skupaj. Vedno ponavljam: ni treba, da mi dokazuje, kako močan je. Rezultati govorijo. Biti moram tam, kjer je treba. Delati stvari, ki so pomembne, in iskati svoje priložnosti v teh treh tednih," pravi Roglič in hkrati izpostavlja, da Dirka po Italiji nista le on in Remco.

Podobno izkušnjo je že imel leta 2019, ko se je pred štartom govorilo o slovenskem kolesarju in Vincenzu Nibaliju, na koncu pa je smetano pobral Richard Carapaz: "Veliko se pogovarjamo in omenjamo le naju, vendar, kot vemo, je v današnjem svetu kolesarstva ogromno zelo kakovostnih tekmovalcev. Na koncu odločajo malenkosti. Treba bo biti osredotočen in pozoren na stvari. Če gledam nazaj, je bil morda tisti začetni kronometer predober. Na koncu me je zvilo. Odloča zadnji teden. Tudi lani je in verjetno bo tudi letos."

Rožnato si želi v Rimu

Želja po zmagah posledično prinaša tudi pritisk. Kako se nekdanji skakalec srečuje z njim, je ponazoril z naslednjimi besedami: "Je in ni. Super izziv je, premika konkurenco, me potiska naprej. Po drugi strani sem lahko popolnoma sproščen, ker z Girom ali brez njega bo šlo življenje dalje. Naredili smo super priprave. Samo čakamo na štart."

Foto: Guliverimage

Rožnata majica že prvi dan, ko je kronometer, ali bi jo raje prepustil Remcu? "Tudi Remco je boljši in boljši. Zelo zanimiv boj bo, če gledamo naju in vse druge, ki bodo okoli naju. Rožnato majico si želim imeti v Rimu. Vsak dan šteje, največ pa, kdo jo bo imel v Rimu. A bodo imeli prvi dan visoke apetite tudi drugi. Filippo Ganna, na primer, bo eden glavnih kandidatov za zmago uvodni dan. Morda celo bolj kot Remco. Na koncu bo za skupno zmago odločalo, kdo bo najbolj celosten."

Ključni del bo predstavljal zadnji teden, ko bodo težke gorske etape in zlasti gorski kronometer na Višarje, kjer lahko 27. maja pričakujemo ogromno slovenskih ljubiteljev kolesarstva in podpornikov Primoža Rogliča, ki jih je imel ob italijanskih cestah ogromno že leta 2019: "Pričakujemo slovenski spektakel oz lahko rečemo kar slovensko kolesarsko Planico."