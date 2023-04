Kako huda je poškodba Tadeja Pogačarja, na kakšen način in kako dolgo bo trajalo okrevanje in kako močne so bolečine v primeru take poškodbe? Pogovarjali smo se z mag. Robertom Mulhom, dr. med., specialistom plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije iz Splošne Bolnišnice Novo mesto. Spomnimo: vrhunec letošnje kolesarske sezone, Dirka po Franciji, Pogačarja čaka 1. julija, čez dobrih devet tednov, slovenski kolesarski as pa naj bi jih po napovedih za okrevanje potreboval najmanj šest.

Spomnimo, Tadej Pogačar si je v nedeljo na prestižni belgijski klasiki Liege-Bastogne-Liege v padcu pri visoki hitrosti zlomil dve kosti v levem zapestju. Še isti dan ga je v bolnišnici Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) v Genku v Belgiji operiral prof. dr. Joris Duerinckx, ortopedski kirurg, specializiran za kirurgijo roke in zapestja. Iz Pogačarjeve ekipe UAE Emirates so sporočili, da bo okrevanje njihovega najpomembnejšega kolesarja trajalo od pet do šest tednov.

Pogačar si je pri padcu zlomil dve kosti v levem zapestju. V bolnišnici v Genku v Belgiji je bil operiran še isti dan. Foto: zajem zaslona

O naravi in kompleksnosti prve večje poškodbe v karieri Tadeja Pogačarja, smo se pogovarjali z mag. Robertom Mulhom, dr. med., specialistom plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije iz Splošne Bolnišnice Novo mesto.

Kako zahtevna je po vaši oceni poškodba Tadeja Pogačarja?

Robert Mulh, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije iz Splošne Bolnišnice Novo mesto. Foto: osebni arhiv Menim, da je gre za dokaj težko poškodbo, in malo dvomim, da bo Pogačar do Dirke po Franciji (začne se čez 67 dni, 1. julija, op. a.) optimalno pripravljen.

V njegov primer resnosti poškodbe osebno žal nimam točnega vpogleda, lahko govorim samo na podlagi podatkov, ki so jih iz ekipe sporočili javnosti.

Na podlagi teh podatkov vemo, da so mu skafoidno kost oz. čolnič v nedeljo učvrstili z vijakom zaradi zdrobljene kosti, kar pomeni, da bi razgibavanje roke lahko začeli v roku od dveh do treh tednov, medtem ko bi do popolne gibljivosti minilo še od pet do šest tednov, pri čemer pa bo verjetno že prej lahko sedel tudi na kolo.

Večja težava je lahko kost lunatum oz. t. i. lunica. Glede na to, da mu lunice niso operirali, to najverjetneje pomeni – poudarjam, da ugibam, ker točnega vpogleda v njegovo stanje nimam –, da se mu je zgodila bodisi abrupcija oz. da se je okrušil manjši del kosti, pri čemer bi se rehabilitacija podaljšala za kakšen teden.

Glavna težava pa bi lahko bila ta, da je bila centralno položena kost lunica najverjetneje izpahnjena, kar pomeni, da je kost padla iz pravega položaja. To pomeni, da ima ob tem naš as potrgane tudi vezi nad zapestjem in pod njim ter v zapestju oz. med omenjenima kostema, kar pa bistveno podaljša rehabilitacijo, tudi za več tednov.

Če se je res izpahnila lunica, je tudi kost bila najverjetneje slabše prekrvavljena, saj je ena od obeh dovodnic krvi prekinjena, kar lahko v najslabšem primeru ogrozi tudi vitalnost kosti. Na podlagi dostopnih podatkov je težko oceniti, kaj točno se dogaja z lunico.

Če je lunatum zgolj zlomljen, je na položaju in je bila abrupcija manjša, je to boljše, ker je potem tudi vez med čolničem in lunico cela, v nasprotnem primeru pa vez ni cela. V tem primeru je potrebnih več tednov mirovanja, poleg tega je lahko posledica tudi trajna omejenost gibanja zapestja. Sklece bi v takem primeru zelo težko izvajal tudi nekaj mesecev.

Za kako velike bolečine gre pri taki poškodbi?

Ko roka miruje, bolečine niso prehude, sicer pa se je že večkrat izkazalo, da kolesarji zdržijo marsikaj. Poglejmo Primoža Rogliča, ki je kolesaril z zlomi in številnimi odrgninami.

Kako dolgo rehabilitacijo napoveste pri vaših pacientih s takšno poškodbo?

Težko rečem, ker ne vem točno, kakšna je narava poškodbe. Če je zlomljen čolnič, ki so mu ga oskrbeli z vijakom, in je pri lunatumu samo manjši odkrušek, potem bi lahko roko začel razgibavati že po dveh ali treh tednih.

Če pa je bila izpahnjena centralno ležeča lunica, tako kot si na primer izpahnemo ramo, potem se okrevanje bistveno podaljša. To pomeni od šest do sedem tednov popolnega mirovanja roke, šele nato sledi razgibavanje.

Foto: zajem zaslona

Verjetno se težavo rešuje tudi z opornico?

Da, zagotovo bo Pogačar na začetku opornico potreboval na kolesu, ne pomeni pa opornica stoodstotno čvrste, zanesljive, močne roke – in ravno to na kolesu najbolj potrebuje. Podzavestno se lahko pojavi tudi strah zaradi slabšega oprijema predvsem pri vožnji po klancih navzdol.

So take poškodbe pogoste, imate veliko takih primerov?

Ne, na srečo jih ni zelo veliko. Redko je, da sta zlomljeni obe kosti v zapestju, a take poškodbe zahtevajo zahtevno in kompleksno fizioterapevtsko obravnavo.

Foto: zajem zaslona

So še kakšne rešitve, da se okrevanje pri taki poškodbi pospeši?

Tadeja zagotovo čaka veliko dela s fizioterapijo, sploh v začetni fazi zdravljenja, pomemben je tudi potencial regeneracije in zaraščanja, kar pri Pogačarju verjamem in upam, da je na najvišji ravni. Na gibljivost je treba še nekoliko počakati, saj se kosti in vezi zdaj zaraščajo, in samo upamo lahko na najboljši mogoči scenarij.

