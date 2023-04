Iz ekipe UAE Emirates so malo po 20. uri sporočili, da je Tadej Pogačar, ki je na prestižni kolesarski dirki Liege−Bastogne−Liege grdo padel na 85. kilometru dirke, uspešno prestal operacijo skafoidne kosti v levem zapestju in bo jutri odpotoval domov, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo. Slovenskega kolesarja je v bolnišnici v Genku operiral kirurg, specialist za poškodbe roke. Odstoten bo pet do šest tednov, so še sporočili iz ekipe Emiratov. Dirka po Franciji, ki je tudi letos Pogačarjev osrednji cilj sezone, se bo začela 1. julija, čez 70 dni.

Medical Update : Dr.Adrian Rotunno (Medical Director): "The surgery on @TamauPogi 's scaphoid was successful and he will travel home tomorrow for recovery and rehabilitation ."



Get well soon Tadej 🙏✌️#WeAreUAE pic.twitter.com/cbwbnq48bj — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 23, 2023

Ljubitelji kolesarstva so z velikim zanimanjem pričakovali prvo neposredno srečanje vodilnega kolesarja na Mednarodni kolesarski lestvici Tadeja Pogačarja in svetovnega prvaka Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step), a ga žal niso dočakali. Pogačar je slavno enodnevno dirko Liege−Bastogne−Liege, ki jo je sicer dobil že leta 2021, končal po le 85 kilometrih, ko je padel in si huje poškodoval levo zapestje. Zvezdnika moštva UAE Emirates je nehote spodnesel Danec Mikkel Honore (EF Education-EasyPost), ki je na krajšem spustu predrl gumo in padel skupaj s slovenskim zvezdnikom. Oba vpletena v padec sta odstopila.

Padec se je zgodil na 85. kilometru dirke, kjer še ni bilo neposrednega televizijskega prenosa, zato posnetka padca in natančnega poteka nesrečnega dogodka, še ni.

Pogačar je v Belgiji lovil ardenski trojček, zmago na treh ardenskih dirkah (Amstel Gold, Valonska puščica in Liege−Bastogne−Liege). Foto: Guliverimage

Zlom kosti v levem zapestju

Pogačarja so takoj prepeljali v bolnišnico, kjer so preiskave pokazale, da je pri padcu utrpel zloma dlančnih kosti čolnič (scaphoid) in lunica (lunatum) na levi roki in bo potreboval operacijo. Prvi mož ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti je še pred koncem dirke v pogovoru z mediji razkril, da bo Pogačar operiran še isti dan.

Kot so nekaj po 20. uri sporočili iz ekipe UAE, je slovenski šampion uspešno prestal operacijo skafoidne kosti v levem zapestju, in bo jutri odpotoval domov, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo. Slovenskega kolesarja je v bolnišnici v Genku operiral kirurg, specialist za poškodbe roke.

Mauro Gianetti o poškodbi Tadeja Pogačarja:

To je sploh prvi odstop Pogačarja zaradi padca. Pred tem je od leta 2019, ko je prestopil k Emiratom, petkrat brez uvrstitve ostal ali zaradi slabše pripravljenosti ali zdravstvenih težav na dirkah Amstel Gold (2019), klasiki San Sebastian (2019, 2022), bretanski klasiki v Plouayju (2021) ter na Dirki po Emiliji (2021).

Pogačar si je želel ardenskega trojčka

Po zmagah na letošnjih dirkah Amstel Gold in Valonska puščica je najboljši kolesar sveta sicer hotel na dirki Liege−Bastogne−Liege osvojiti prestižni ardenski trojček, kar je doslej v eni sezoni uspelo le štirim ljudem. Italijanu Davidu Rebellinu leta 2004, Belgijcu Philippu Gilbertu leta 2011, danes pa tudi nizozemski kolesarki Demi Vollering, ki je tako ponovila dosežek rojakinje Anne van der Breggen iz leta 2017.

Unfortunately @TamauPogi was involved in a crash and forced to abandon #LBL23 with a wrist injury. He is on the way to hospital where he will undergo scans.



Further updates to come… #WeAreUAE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 23, 2023

Pogačar je s padcem končal spomladanski del sezone, ki je bil zanj sicer izjemno uspešen. V začetku leta je zbral kar 12 zmag, osvojil je tudi spomenik, Dirko po Flandriji. Naslednja dirka v njegovem koledarju je julijski Tour de France, ki ga je dobil v letih 2020 in 2021. O nastopu na domači dirki Po Sloveniji se še ni odločil, le upamo pa lahko, da mu današnja poškodba ne bo ogrozila poletja.

Pogačarjevi navijači niso navajeni njegovih odstopov, nazadnje, ko ni končal enodnevne dirke, je bilo to pred 267 dnevi na španski klasiki San Sebastian, so izbrskali statistiki portala Procyclingstats.