Sotekmovalec Slovenca poskrbel za eno največjih senzacij v kolesarstvu #video

10. april 2016 je bil fantastičen dan za avstralsko kolesarstvo in nepozaben dan za ekipo Luke Mezgeca. Kolesar avstralskega moštva Orica−GreenEDGE Mathew Hayman je deset dni pred svojim 38. rojstnim dnem poskrbel za popolno presenečenje in zmagal na eni najbolj cenjenih dirk na kolesarskem koledarju, klasiki Pariz−Roubaix. Zmaga Haymana še danes velja za eno največjih in najbolj spektakularnih zmag na tej dirki, saj je zmagal kolesar, ki je večino dirk odpeljal kot pomočnik in ki si je le pet tednov pred dirko na severu Francije − to zaradi zloglasnih odsekov granitnih kock najbolje označuje izraz Severni pekel − zlomil radialno kost desne roke ter večino treningov opravil v domači garaži, na trenažerju, z rokami, naslonjenimi na aluminijasto lestev, z eno v mavcu. Ena najbolj navdihujočih zgodb v profesionalnem kolesarstvu!

Mathew Hayman je bil takrat moštveni kolega slovenskega kolesarja Luke Mezgeca v avstralski ekipi Orica−GreenEDGE, danes pa je eden od njegovih športnih direktorjev pri Team Jayco AlUla (gre za isto ekipo, a druge sponzorje).

Med ljubitelji kolesarstva ena najljubših zmag na Roubaixu

Njegova zmaga na t. i. kolesarskem spomeniku Pariz−Roubaix leta 2016, na eni največjih, najtežjih in najbolj nepredvidljivih kolesarskih dirk na svetu, še vedno velja za eno najbolj nepozabnih zmag na tej dirki, kot najljubšo v zadnjih 30 letih so jo leta 2020 izglasovali tudi bralci specializiranega kolesarskega portala Cyclingnews.

Tom Boonen (na levi) je na dirki Pariz−Roubaix leta 2016 lovil svojo peto zmago na tej prestižni klasiki, a se je na koncu moral sprijazniti z drugim mestom. S tem ni imel težav, Haymanu je dejal, da si je zmago več kot zaslužil. Foto: Guliverimage

Njegova zmaga nosi poseben pečat in to iz več razlogov. Naprej zato, ker Haymana pred startom nihče, ampak res nihče, ni uvrščal v krog favoritov. Avstralec je večino svoje kariere opravljal vlogo pomočnika, poleg tega si je le nekaj tednov pred dirko, na belgijski klasiki Omloop Het Nieuwsblad konec februarja zlomil radialno kost desne roke in večji del treningov opravil na trenažerju in s pomočjo spletne platforme Zwift, ki udeležencem omogoča treniranje in tekmovanje v virtualnem svetu.

Za nameček Hayman pred letom 2016 na Roubaixu še nikoli ni bil uvrščen višje od osmega mesta (2012). Leta 2016 je odpeljal svoj 15. Roubaix, zato v cilju ni bilo človeka, ki mu uspeha ne bi iz srca privoščil.

Paris-Roubaix day. The race can be won in many ways. One of most memorable preparations on way to victory: Mathew Hayman trained in garage because of injury in 2016. #ParisRoubaix pic.twitter.com/qRt8DmKHJC — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) April 17, 2022

Sezona, v kateri je na papirju imel najmanj možnosti za uspeh

Hayman ima na svojo zmago na Roubaixu, ki je bila šele njegova tretja zmaga v profesionalni karieri, čudovite spomine. Zanimivo je, da pred tem prav nič ni kazalo na tako veličasten uspeh. Hayman je leta 2020 v pogovoru za spletno stran Mednarodne kolesarske zveze (UCI) izjavil, da je bilo ravno leto 2016, leto, ko je imel najmanj možnosti za odmeven rezultat na Roubaixu.

Zdravnikova napoved: Šest tednov brez kolesa

Ko je konec februarja na dirki Omloop Het Nieuwsblad grdo padel in si zlomil roko, so zdravniki napovedali, da ga čaka šest tednov brez kolesa.

"Spomnim se, da sem pogledal v telefon in si mislil, da je to le en dan pred Roubaixem. Zraven je bil tudi ekipni zdravnik, ki pa je bil manj optimističen kot jaz in mi je rekel, da se to ne bo zgodilo, ter da Roubaix ni Milano−Sanremo, zaradi tlakovanih odsekov pa pomeni to še dodatno obremenitev za telo."

Foto: Guliverimage

Zdravniška diagnoza je bila za Haymana velik udarec. Klasike je oboževal že, odkar je leta 2000 kot novinec v ekipi svetovne serije prvič nastopil na dirki Pariz−Roubaix. "Obožujem to dirko in vedno sem si želel, da bi tu dobro nastopil," je dejal Hayman.

A možnosti za kakovosten trening so bile pred 114. izvedbo Roubaixa za Haymana precej mizerne, zato je že razmišljal, da bi svoje ambicije tisto pomlad raje usmeril v Dirko po Italiji, ki je bila na sporedu mesec dni pozneje in bi tako imel več časa za pripravo, a ker v ekipi za Giro ni bilo več prostega mesta, je upanje na nastop na priljubljeni italijanski dirki ugasnilo, še preden je konkretno zaživelo.

Iz garaže na sloviti Roubaix

Tako je začel iskati možnosti, kako bi lahko treniral doma, v varnem okolju, ne na cesti. Začel je na trenažerju, a ni zdržal prav dolgo. Med obračanjem pedalov je samo strmel v steno in poslušal glasbo. Dolgočasil se je. Nato pa je odkril Zwifta, posebno trenažno platformo, kjer se kolesar lahko udeležuje virtualnih dirk in se tako lahko osredotoči na trening in ne samo na to, da bi preživel tistih nekaj ur na kolesu.

I was embarrassed by this photo. There's a fine line between stupidity and dedication. #OGErocks #noshortcuts pic.twitter.com/bZod6p6ed8 — MathewHayman (@Mathew_Hayman) April 16, 2016

Na dirke se je vrnil teden dni pred Roubaixem, na Veliki nagradi Miguela Induraina, le nekaj dni pred glavno dirko pa je opravil ogled tlakovanih odsekov. Dobro je kazalo. "Imel sem dobre noge, roka se je dobro odzvala na tresljaje in bil sem pripravljen, da startam na Roubaixu," se spominja Hayman, ki je danes ambasador Zwifta, platforme, ki mu je med poškodbo pomagala ohranjati dobro formo.

Del velike ubežne skupine z dvema Slovencema

Svojega 15. Roubaixa se je lotil odločno. Bil je del ubežne skupine 13 kolesarjev, ki se ji je od glavnine uspela odcepiti tik pred prvim tlakovanim odsekom, po 70 kilometrih dirkanja oz. 180 kilometrov pred ciljem. Pobeg se je takrat zdel obsojen na neuspeh (na Roubaixu pogosto je, ne pa včeraj, ko je na ženski izvedbi dirke slavila prav kolesarka iz ubežne skupine, Kanadčanka Alison Jackson), a je bilo v skupini nekaj močnih kolesarjev, ki so scenarij dirke postavili na glavo.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Poleg Haymana so bili med ubežno skupino še njegov moštveni kolega Magnus Cort, Yarsolav Popovych, ki je dirkal na svoji zadnji dirki, Syvlain Chavanel, Tim Declerc, Jelle Wallays, Imanol Erviti, Frederik Backaert, ter dva Slovenca, Borut Božič (Cofidis, na koncu je osvojil 37. mesto) in Marko Kump (Lampre - Merida, 85. mesto).

Na 114. izvedbi Roubaixa je bilo pet Slovencev: Borut Božič (Cofidis), ki je bil s 37. mestom najvišje uvrščeni slovenski kolesar, Luka Mezgec (Orica), Kristijan Koren (Cannondale), Marko Kump in Luka Pibernik (oba Lampre-Merida). Danes bo na 120. izvedbi slovite dirke le eden, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), lani odličen peti.

Eden ključnih trenutkov dirke se je zgodil na polovici trase, ko je prišlo do padca, ki je prepolovil glavnino, v ozadju pa sta ostala favorita Peter Sagan in Fabian Cancellara, kar je dobro izkoristil belgijski specialist za klasike Tom Boonen (Quick-Step), ki je lovil svojo peto zmago na Roubaixu. Ekipi je naročil oster tempo, ki bi favoritom onemogočil vrnitev v ospredje.

Približno 60 kilometrov pred ciljem je Boonenova skupina ujela razredčeno skupino ubežnikov. Sledil je nov pomemben trenutek dirke. Na ključnem delu zadnjega tlakovanega odseka s petimi zvezdicami Carrefour de l'Arbre je Belgijec Sep Vanmarcke (Lotto NL-Jumbo) silovito pospešil, sledili pa so mu lahko samo Boonen, Britanec Ian Stannard (Sky), Norvežan Edvald Boasson Hagen, ter s težavo, a izjemno zagrizenostjo, tudi Hayman, junak današnje zgodbe o športni preteklosti.

Dirka se je bližala koncu in vsi so pričakovali, da se bodo za zmago udarili Boonen, Vanmarcke in Stannard, medtem ko je Hayman vseskozi deloval kot najšibkejši člen skupine, zato mu nihče ni posvečal posebne pozornosti.

Sprint kariere!

Napaka! Ko je peterica zapeljala na slavni velodrom v Roubaixu, kjer se že tradicionalno odvije zaključni spektakel, je po 257,5 kilometra dirkanja Hayman presenetil s fantastičnim sprintom in prvi prečkal ciljno črto.

Bil je povsem iz sebe. To je bila šele njegova tretja zmaga v profesionalni karieri. Za primerjavo: Tom Boonen, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom in s tem ni imel nobenih težav, jih je do takrat v žepu imel že 109. S tretjim mestom je bil zelo zadovoljen tudi Stannard, brez zmagovalnih stopničk pa sta od ubežne peterice ostala Vanmarcke in Boasson Hagen.

"Saj skoraj ne morem verjeti, da mi je uspelo zmagati. Pred petimi tedni sem si zlomil roko, tako da nekaj časa nisem mogel nastopati. Vrnil sem se šele prejšnji teden v Španiji. To je moja najljubša dirka. O njej sanjam vsako leto, letos si o njej še sanjati nisem upal," je bil po zmagi presenečen Hayman, ki se je največje zmage v karieri veselil deset dni pred 38. rojstnim dnem.

Za nagrado je prejel granitno kocko, ploščico s svojim imenom v znamenitih tuših kultnega velodroma ter večen vpis v zgodovino in srca navijačev.

Priljubljeni Avstralec je svojo tekmovalno kariero sklenil leta 2019, a ostaja v kolesarstvu. V ekipi, ki ji je bil zvest že kot kolesar, opravlja vlogo športnega direktorja (Jayco ALula). Na Roubaixu bo tudi danes.

First day chaos at the Tour de France…It’s not for the faint hearted 😅🏎#TDF2021 pic.twitter.com/om5hBDj692 — Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) June 26, 2021

