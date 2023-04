Človek, ki zelo dobro pozna Pogačarja: Največji izziv bo zanj zmagati v Roubaixu

Potem ko je Tadej Pogačar v nedeljo na senzacionalen način zmagal na Dirki po Flandriji, najpomembnejši enodnevni kolesarski dirki, so se hitro pojavila ugibanja, ali lahko 24-letni Slovenec zmaga na vseh petih kolesarskih spomenikih. Manjkata mu le še zmagi na dirkah Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix. Prav na zadnji bo po mnenju Allana Peiperja, nekdanjega športnega direktorja ekipe UAE Emirates, zmagal najtežje.

Pogačar in Mathieu van der Poel. Foto: Reuters Čeprav Allan Peiper ne sodeluje več z ekipo UAE Emirates, je še vedno tesno povezan z njihovim glavnim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem, s katerim sta vzpostavila pristen odnos takoj ob vstopu Pogačarja v svet profesionalnega kolesarstva. Prvi del nedeljske Dirke po Flandriji je 62-letni Avstralec spremljal ob cesti, zaključek pa prek TV zaslona.

Kot je povedal v pogovoru za belgijski časnik Dernière Heure, je bil to tudi zanj zelo poseben in čustven dan. "V Flandriji živim že 46 let in na Dirki po Flandriji sem skušal zmagati tako v vlogi kolesarja kot športnega direktorja, a mi nikoli ni uspelo," je dejal.

Zdaj je to uspelo njegovemu nekdanjemu varovancu Tadeju Pogačarju, s katerim Peiper, čeprav z ekipo Emirates poslovno ne sodeluje več (leta 2021 se je umaknil zaradi bolezni), ostaja v tesnem stiku. "Zame je bila Tadejeva zmaga zelo čustvena in posebna, zato ker sva dobra prijatelja, imava zelo lep odnos in sva redno v stiku," je povedal.

V dneh pred dirko sta si izmenjala več sporočil na temo taktičnih zamisli za dosego zmage. Peiper je glede nedeljskega poteka dirke dejal, da je Pogačar odpeljal popolno dirko in da mu je 24-letni Slovenec že prejšnji teden med izmenjavo sporočil dejal, da Kwaremont vidi kot popoln klanec za napad.

Foto: Guliverimage

Peiper: Pogačar bi lahko zmagal že lani

Peiper je dejal, da bi Pogačar kraljico enodnevnih dirk lahko dobil že lani (dirko je po napaki ob koncu končal na četrtem mestu), če se ne bi v spremljevalnem vozilu pokvaril TV-zaslon. Vodstvo ekipe ga zato ni moglo opozoriti na hitro približevanje Dylana van Baarleja in Valentina Madouasa, ki sta pridrvela iz ozadja in se vmešala v zaključni sprint med Pogačarjem in Mathieujem van der Poelom ter na koncu prehitela Slovenca.

Foto: Guliver Image

Avstralec meni, da bo za Pogačarja najtežji izziv zmagati na dirki Pariz–Roubaix. "Lani je bil prijetno presenečen nad tem, kako dobro se je znašel na tlakovanih odsekih etape na Dirki po Franciji (del etape je potekal po trasi, po kateri je izpeljana klasika Pariz–Roubaix, op. p.), seveda je to druga dirka, a bilo ga je impresivno opazovati. Ne vem, kakšni so njegovi načrti v prihodnjih letih, ampak nekega dne bo zagotovo stal na startu dirke Pariz–Roubaix, v to sem prepričan. Njegova najboljša leta šele prihajajo, on pa ima rad pustolovščine, nova doživetja. S tem se hrani in mislim, da bo Roubaix zanj največji izziv," napoveduje Peiper.

Zakaj bo Roubaix za Pogačarja najtrši oreh?

Spregovoril je tudi o razlikah med dirko po Flandriji in dirko Pariz–Roubaix ter pojasnil, zakaj bo zadnja za Pogačarja trši oreh.

"V nedeljo je bil deset kilogramov lažji od Van der Poela in to je na klancih Kwaremont in Paterberg prednost, po drugi strani pa na Roubaixu to, da si lažji, pomeni, da moraš bolj potiskati pedala in s tem izgubiš več energije. Tadej sicer pravi, da bo najtežje zmagal na dirki Milano–Sanremo, sam pa menim, da bo največji izziv zanj zmagati na dirki Pariz–Roubaix. A glede na to, kako fenomenalen kolesar je, je mogoče prav vse," napoveduje Peiper, ki bi ga Pogačar še vedno rad imel v svoji ekipi.

Pogačar se je lani odlično znašel v 5. etapi Toura, kjer je bil del etape speljan po trasi dirke Pariz-Roubaix. Foto: Guliverimage

Pogačar si Peiperja še vedno želi v ekipi

Pred tedni je že vse kazalo, da se bo Peiper po uspešnem zdravljenju raka vrnil v ekipo Emiratov, a na koncu obema stranema ni uspelo najti skupnega jezika in pogodbe niso obnovili. Pogačar je na novinarski konferenci pred Dirko po Flandriji dejal, da mu je žal, da Peiper ni več del ekipe, in da je z njim redno v stiku. "Ko imam vprašanje, ga vprašam," je dejal. "Allan ima ogromno izkušenj in še vedno zelo podrobno spremlja kolesarstvo. Pripravljal se je celo na nekatere etape na Touru in v mojih očeh bi bil še vedno velika pridobitev naše ekipe," je dejal prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Preberite še: