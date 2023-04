Epska predstava Slovenca, Tadej Pogačar je zmagovalec Flandrije!

"Tega dneva ne bom nikoli pozabil," se je v cilju 273,4 kilometrov dolge brutalne dirke od Bruggeja do Oudenaardeja smejalo slovenskemu junaku Tadeju Pogačarju. "Moja zumaga pa je plod odličnega ekipnega dela," je še dodal. Uresničil je načrt, ki si ga je zadal pred dirko, da v cilj pride sam. Odločilni napad je sprožil na zadnjem prečkanju kombinacije vzponov Kwaremont - Peterberg in prirediteljem po dirki priznal, da je bil tudi sam že posvem na koncu z močmi: "Skoraj sem se zlomil na Paterbergu. Vedel sem, da bo težko, a to je bila edina pot do zmage. Na kocke Kwaremonta smo prišli s hitrostjo in že vsi močno trpeli, je bil pa zaradi dolžine ta klanec nekoliko bolj ugoden zame."

Pogačar je osvojil svoj tretji spomenik, zmage ima tudi iz dirk Liege - Bastogne - Liege (2021) in z Dirke po Lombardiji (2021 in 2022). "Neverjetno, če se danes upokojim, sem lahko zadovoljen s svojo kariero," je povedal, na vpršanje, če sta preostala dva spomenika zdaj dodaten motiv, pa je odgovoril: "Videli ste že, da je Milano - Sanremo res težko dobiti, tam sem bil letos v zares odlični formi, pa ni uspelo. A se ne bomo predali, Sanremo in Pariz - Roubaix imam še v rezervi. Bo pa treba za Roubaix še pridobiti kakšno kilo in okrepiti roke."

Pogačar je postala šele tretji kolesar, ki je zmagal tako na Dirki po Franciji kot Dirki po Flandriji. To je pred njim uspelo le Eddyju Merckxu leta 1975 in Francozi Louison Bobetu leta 1955. Za 24-letnika s Klanca pri Komendi, dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji, je bila to 56. zmaga v karieri ter že deseta letos.

Preostala Slovenca na dirki Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) in Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) preizkušnje nista končala.

Dirka po Flandriji, potek:

Cilj: Tadej Pogačar je zmagovalec Dirke po Flandirji! Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) do cilja ni uspel ujeti Slovenca in se je moral zadovoljiti z drugim mestom, tretje pa je zasedel Danec Mads Pedersen (Trek - Segafrero), ki je v ciljnem sprintu premagal Wouta van Aerta (Jumbo-Visma).

6 km do cilja - Tadej Pogačar brzi veličastni zmagi naproti, zdaj ima že 29 sekund prednosti pred Van der Poelom!

10 km do cilja - Pogačar na ravnini celo povečuje prednost pred Van der Poelom. Razlika znaša 21 sekund, naslednja skupina vozi 53 sekund za Pogačarjem,

13 km do cilja - Pogačar vztraja v vodstvu, a se Van der Poel ne predaja, na Paterbergu je imel Nizozemec še 13 sekund zaostanka za Slovencem.

16 km do cilja - Tadej Pogačar povečuje prednost, vozi 16 sekund pred Van der Poelom!

18 km do cilja - Pogačar je spet pospešil, tudi Van der Poel mu le stežka sledi z nekaj deset metri zaostanka. Slovenski as je hitru ujel tudi Pedersena, ki mu ni mogel slediti.

22 km do cilja - Pogačar in Van der Poel sta ujela drugo skupino, pred njima je zdaj le še bežeči Danec Mads Pedersen (Trek Segafredo), ki pa ima že 36 sekund prednosti. Pogačar ima zdaj ob sebi tudi pomočnika, Mattea Trentina. Van Aerta, ki zaostaja že 20 sekund za Pogačarjem in Van der Poelom je počakal Van Hooydonck, ki ga bo zdaj poskušal povleči naprej.

28 km do cilja - V ospredju je napadel Mads Pedersen, v skupini favoritov pa Van der Poel. Nizozemca se Pogačar drži kot klop, Van Aert pa je nekoliko zaostal. Pedersen ima deset sekund prednosti pred preostankom ubežne skupine in 34 pred Pogačarjem in Van der Poelom.

33 km do cilja - Pogačar, Van Aert in Van der Pole so zdaj pobrali še Cosnefroyja, ki je izpadel iz vodilne skupine, ta pa za zdaj ohranja 40 sekund prednosti pred trojico superzvezdnikov. To je le pregovorno zatišje pred viharjem. Sicer pa imajo kolesarji danes srečo z vremenom, najhujše napovedi meteorologov se k sreči niso uresničile, že tako zahtevne flandrijske ceste so danes povečini suhe.

39 km do cilja - "Trije kralji", Pogačar, van Aert in Van der Poel se naglo približujejo viodilnim, za temi imajo zdaj le še 40 sekund zaostanka. Laporte in Pidcock sta zaostala že več kot pol minute za trojico super favoritov.

44 km do cilja - Pogačar je sprožil še en napad, z njim sta se tokrat lahko odpeljala le Van Aert in Van der Poel.

45 km do cilja - Pogačarja je ujela skupina favoritov, zdaj skupaj lovijo preživele ubežnike. V vodstvu vztrajajo Van Hooydonck, Trentin, Cosnefroy, Vermeersch, Narvaez, Asgreen, Powless, Rutsch, Wright, Küng in Jorgensonm.

49 km do cilja - Pogačarju se je pridružil Christophe Laporte (Jumbo-Visma).

50 km do cilja - Tadej Pogačar lovi vodilne sam, stik s Slovencem se trudi ujeti šesterica Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Christophe Laporte, Thomas Pidcock, Daan Hoole in Nils Politt. V ospredju vztraja še dvanajst kolesarjev, pred Pogačarjem imajo še 1:35 prednosti.

55 km do cilja - V glavnini je na klancu Oude Kwermont napadel Tadej Pogačar in se za nekaj metrov odpeljal najresnejšima konkurentoma za zmago, Woutu van Aertu in Mathieuu van der Poelu. Vodilna skupina se je medtem že močno razredčila.

61 km do cilja - De Gendt in Girmay sta odstopila z dirke, Mohorič in preostali nesrečneži, ki so bili udeleženi v zadnjem padcu, nadaljujejo. Vodilna skupina je prednost pred glavnino povečala na skoraj tri minute.

Medtem se je Filip Maciejuk na družbenih opravičil za prvi množični padec. "Res obžalujem svojo napako, upam, da so vsi udeleženci celi. To se ne bi smelo zgoditi, bila je moja velika napaka. Opravičujem se vsem v pelotonu, mojim moštvenim kolegom in navijačem," je zapisal 23-letni Poljak, ki so ga po povzročitvi množičnega padca tudi diskvalificirali.

71 km do cilja - Še en grd padec v glavnini, med žrtvami tudi Biniam Grimay (Intermarché - Circus - Wanty) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Na tleh so pristali tudi Aime De Gendt (Intermarche), Alexander Kristoff (Uno-X) in Guillaume Bovin (Israel - Premier Tech).

77 km do cilja - Zasledovalna skupina je ujela prvotne ubežnike, devetnajsterica zdaj vozi 1:40 pred glavnino.

80 km do cilja - Matteo Trentin (UAE Emirates), Stefan Küng (Groupama FDJ), Kasper Asgreen (Soudal QuickStep), Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers), Neilson Powless (EF Education EasyPost), Fred Wright (Bahrain Victorious), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Mads Pedersen (Trek Segafredo), Florian Vermeersch (Lotto Dstny), Benoit Cosnefroy (AG2R Citroën), Guillaume Van Kiersbulck (Bingoal WB) in Matteo Jorgenson (Movistar) so le še 17 sekund za vodfilnimi. Galvnina zaostaja dve minuti.

90 km do cilja - Izjemno močna zasledovalna deseterica z Van Hooydonckom, Trentinom, Cosnefroyjem, Vermeerschem, Pedersenom, Narvaezom, Asgreenom, Powlessom, Wrightom in Küngom, se je ubežnikom približala na 50 sekund, glavnina pa zaodtaja že dve minuti za vodilnimi.

95 km do cilja - Odstopil je še Danec Soren Kragh Andersen (Alpecin - Deceuninck).

97 km do cilja - Vodilna osmerica vozi 1:48 pred devetimi zasledovalci, ti pa imajo kakšnih deset sekund naskoka pred glavnino, v kateri so vsi največji favoriti za današnjo zmago, vključno s Pogačarjem, Van der Poelom in Van Aertom. Pred kolesarji je naslednji klanec, Berendries (700 m, 8,1% povprečnega naklona).

110 km do cilja: Mads Pedersen (Trek-Segafredo) se je odločil za napad, Peter Sagan (TotalEnergies) pa je sestopil s kolesa in tako predčasno končal njegovo zadnjo Flandrijo v karieri.

Po 110 km: v ospredju se je končno izoblikovala ubežna skupina, ki ima pred glavnino šest minut prednosti. Med ubežniki so: Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB), Daan Hoole (Trek-Segafredo), Jasper De Buyst (Lotto-Dstny), Filippo Colombo (Q36.5) Elmar Reinders (Jayco-AlUla), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), Tim Merlier (Soudal-QuickStep) in Hugo Houle (Israel-Premier Tech).



Po 140 km: Na Dirki po Flandriji smo bili tik pred prvim vzponom na Oude Kwaremont priča hudemu padcu, ki ga je povzročil kolesar ekipe Bahrain-Victorious Filip Maciejuk. V padcu je bilo udeleženih več kolesarjev, tudi Peter Sagan in Tim Wellens (UAE Emirates), ta je po padcu odstopil in je že na preiskavah v bolnišnici. To je velik udarec za Tadeja Pogačarja, saj je bil zanj dragocena pomoč na tlakovanih klasikah. Maciejuka so komisarji že diskvalificirali. Poleg Wellensa sta zaradi padca dirko predčasno končala tudi Oier Lazkano (Movistar) in Ben Turner (Ineos). Na tleh sta se znašla tudi nekdanji svetovni prvak Julian Alaphilippe in Wout Van Aert, eden glavnih favoritov za zmago, a sta z dirko lahko nadaljevala.

