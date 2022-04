Razočarani Pogačar potegnil kratko, kakšen zaključek po 272,5 km

Pogačar je svojo prvo Dirko po Flandriji začel negotovo, v začetku celo padel, a je bil v zaključku glavni sprožilec razpleta. Z napadom 55 kilometrov pred ciljem je dodobra razredčil glavnino, njegovemu tempu je lahko sledila le skupina močnih favoritov. V zadnjih 20 kilometrih se je Slovenca lahko držal samo še nizozemski mojster za ciklokros in enodnevne dirke Mathieu van der Poel in ko je že kazalo, da bosta ta dva kolesarja v ciljnem sprintu obračunala za zmago, sta preveč taktizirala, pustila, da ju ujame še ena skupina tekmecev in v kaotičnem sprintu, ki je sledil, je prav Tadej Pogačar potegnil kratko.

#RVVmen WHAT A RACE! 🔥 @mathieuvdpoel wins Flanders’ Finest after an amazing finale! @DylanvanBaarle 🥈and @MadouasValentin 🥉 join him on the podium. #RVV22 pic.twitter.com/hCp76KVyBg

Pogačar je zasedel končno četrto mesto, pred njim sta dirko končala še Nizozemec Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) in Francoz Valentin Madouas (Groupama FDJ). Slovenski as je lahko le razočarano zamahnil z rokama.

"Na Kwaremontu in Paterbergu sem se poskušal samo držati Tadeja. Bil je izjemno močan, še posebej na Paterbergu sem bil že popolnoma na meji. Ampak po tem sem imel nekaj kilometrov, da sem lahko prišel spet k sebi in se osredotočil na sprint. Neverjetno je, garal sem za to zmago," je bil v cilju vesel van der Poel, ki je prišel do svoje 38. zmage med profesionalci, druge na Dirki po Flandriji, ki jo je dobil že leta 2020.

Dirka po Flandriji, potek dirke:

Cilj: Pogačar in van der Poel sta taktizirala v zaključku etape, ujeli so ju zasledovalcu, Nizozemec je zmedo izkoristil najbolje in se veselil prestižne zmage na Dirki po Flandriji. Pogačarja so v sprintu tekmeci zaprli in je ostal celo brez stopničk.

5 km do cilja - Pogačar in van der Poel se približujeta cilju, vozita slabe pol minute pred zasledovalcema Dylanom van Baarlejem in Valentinom Madouasom. Začelo je tudi rahlo deževati.

12 km do cilja - Pogačar in van der Poel sta zadnji klanec dirke premagala skupaj, o zmagi bo odločal ciljni sprint.

16 km do cilja - Pogačar in van der Poel sta zdaj sama v vodstvu.

17 km do cilja – Pogačarjevemu tempu v klanec lahko sledi le van der Poel.

Ahora Pogacar y Van Der Poel por la victoria. Se viene un final muy emocionante. llamen a mi cardiólogo pic.twitter.com/RME0GiZDL6 — Modo Ciclismo ~ #Giro (@Modo_Ciclismo) April 3, 2022

18 km do cilja – pred kolesarji je le še en vzpon na Oude Kwaremont in nato še na Paterberg (0,4 km pri 9,7%), po tem pa deset kilometrov ravnine do cilja. Vodilna peterica s Pogačarjem ohranja slabih 50 sekund prednosti pred zasledovalci.

22 km do cilja- Tiesj Benoot (Jumb-Visma) je vendarle dobil pomoč Dylana Teunsa (Bahrain Victorios) in Stefana Künga (Groupama FDJ), trojica se je vodilnim približala na 50 sekund.

26 km do cilja - vodilna peterica ima zdaj že 1:15 prednosti pred zasledovalci, obeta se epski spopad za zmago. Kaj pripravlja Pogačar? Iz zasledovalne skupine tu in tam še kdo poskuša z napadi, a ni pravega sodelovanja. Pidcock in Benoot sta vidno razočarana.

32 km do cilja – peterica v ospredju zdaj sodeluje, da bi si privozila kar največji prednost pred zasledovalci, ko ji to uspe, bo začela obračunavati med seboj. V zasledovalni skupini poskuša Michael Matthews organizirati protinapad. Razlika med skupinama je okoli minute.

38 km do cilja - Pogačar, van der Poel in Madouas so ujeli vodilna. Zdaj vsi pazijo na to, kaj bo naredil slovenski šampion. Peterica ima 40 skeund prednosti pred zasledovalci s Tratnikom, te bo kmalu ujela še skupina z Mohoričem.

40 km do cilja – Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in Valentin Madouas (Groupama FDJ) bodo vsak hip ujeli van Baarleja in Wrighta, preostanek skupine favoritov s Tratnikom zaostaja kakšnih 30 sekund. Še malo večji je zaostanek skupine z Mohoričem.

44 km do cilja – na klanec Koppenberg, ki ima del s kar 22-odstotnim naklonom, sta Dylan van Baarle in Fred Wright prišla 21 sekund pred Pogačarjevo skupino. Tej se je priključilo še nekaj močnejših kolesarjev, tudi Matej Mohorč ni predaleč.

48 km do cilja – po številnih silovitih napadih se je v ospredju izoblikovala razredčena skupina favoritov, poleg Tratnika in Pogačarja, so v njej še Christoph Laporte, Mads Pedersen, Mathieu van der Poel, Thomas Pidcock, Ben Turner, Dylan van Baarle, Michael Matthews, Stefan Küng, Valentin Madouas in Ivan Cortina.

50 km do cilja - v vodstvo je skočil Jan Tratnik.

54 km do cilja – ubežnikov ni več, Pogačar je s silovitim napadom povsem spremenil stanje na dirki. Zdaj je v osredju skupina favoritov s Pogačarjem, Asgreenom, van der Poelom, Pidcockom … Tudi Jan Tratnik je tam, Mateja Mohoriča pa ni videti.

55 km do cilja – Tadej Pogačar ima dovolj igric, napadel je na drugem prečkanju klanca Kwaremont. Drži se ga nekaj favoritov, Slovenec vodi nevaren protinapad.

56 km do cilja – v glavnini so poleg Slovencev tudi največji favoriti za današnjo zmago, van der Poel, Asgreen, Campenaerts, Matthews … Tudi ti priganjajo svoje moštvene kolege v lov za ubežniki, tempo je močno narasel, prednost šestnajsterice je padla pod 20 sekund.

62 km do cilja – Wellens (Lotto Soudal), Geniets (Groupama FDJ) in Swift (Arkea Samsic) so ujeli trinajsterico, močna skupina zdaj vozi 25 sekund za vodilno osmerico in 35 sekund pred glavnino.

69 km do cilja – iz prvotne ubežne skupine je izpadel Švicar Bohli, tudi zasledovalcev je ostalo le trinajst (Vermeersch je zapeljal v jarek in je zdaj v glavnini) in imajo le še 30 sekund zaostanka za vodilnimi, iz glavnine je ušla še trojica Tim Wellens, Kevin Geniets in Connor Swift. Ta ima pred glavnino s Pogačarjem, Mohoričem, Tratnikom in Mezgecem 20 sekund prednosti, pa 25 sekund zaostanka za trinajsterico. UAE se še naprej trudi z lovom.

Over the top of the Kanarieberg.#RVV22 pic.twitter.com/cej9k0seIq — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) April 3, 2022

73 km do cilja – Pogačarjev kolega Matteo Trentin in Victor Campenaerts (Lotto Soudal) sta s hudim tempom glavnino približala štirinajsterici, a tudi poskrbela, da se je glavnina raztrgala na več skupinic. Vodilna deveterica je zdaj le še 53 sekund pred zasledovalci.

80 km do cilja – v glavnini je prišlo do novega padca, skupil jo je tudi pomemben mož Jumbo-Visme, Francoz Christoph Laporte, vsi nesrečniki nadaljujejo z dirko, a morajo zdaj loviti priključek.

Medtem se je štirinajsterica zasledovalcev vodilni deveterici približala na 1:50, glavnina, na čelu katere se izmenjujejo kolesarji moštev UAE Emirates, Bahrain Victorious in Total Energie zaostaja dobrih 20 sekund za štirinajsterico.

85 km do cilja – van Hooydoncka in Kocha je ujela večja in močna skupina z Yvesom Lampaertom, Jannikom Steimlejem, Zdenekom Štybarjem, Mickom van Dijkejem, Florianom Vermeerschem, Madsom Pedersenom, Alexom Kirschem, Benom Turnerjem, Marcom Hallerjem, Oliverjem Le Gacom in Ivanom Cortino. V tej skupini ni nobenega predstavnika moštev UAE Emirates in Bahrain Victorious, Pogačarjevi so se zato postavili na čelo glavnine in se trudijo nevtralizirati pobeg.

90 km do cilja – van Hooydonck in Koch se približujeta vodilni deveterici (2:45), iz glavnine se je odlepila še ena večja skupina, ki vozi dobrih 20 sekund za nizozemsko-nemškim dvojcem.

100 km do cilja - na klancu Molenberg je močno razpotegnjeni glavnini uspel uiti še Belgijec Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma), ki je ujel Kocha, zdaj skupaj vozita 3:30 za vodilno deveterico in slabih 20 sekund pred glavnino.

103 km do cilja – iz glavnine se je izstrelil Nemec Jonas Koch (Bora – hansgrohe), sam se je podal v lov za ubežniki. Prednost teh pred glavnino je spet narasla prek štirih minut. Vrstijo se padci in raznorazne težave z okvarami. Odstopov pa k sreči še ni.

115 km do cilja – prednost vodilne deveterice počasi, a vztrajno pada, glavnina zdaj vozi 3:25 za njo. V glavnini na zožanjih ceste in v nevarnih ovinkih prihaja do padcev, za zdaj brez hujših posledic. Slovenci so se do zdaj izogibali težavam. No, razen Pogačarja v začetku dirke.

Ob 13.35 se je začela tudi ženska Dirka po Flandriji, kolesarke čaka 158,6 kilometrov od Oudenaardeja do Oudenaardeja, slovenske barve branita Eguenija Bujak (UAE Team ADQ) in Špela Kern (Massi - Tactic Women Team).

🎥 The neutral start has been given! 140 riders are rolling out of Oudenaarde now - the first 4.6 km will be neutralized today, before the real start follows at KM 0! #RVVwomen #RVV22 pic.twitter.com/4RFRD2DI0E — UCI_WWT (@UCI_WWT) April 3, 2022

132 km do cilja – s Kwaremontom, ki so ga kolesarji premagali brez težav, vodilna deveterica pa je obdržala več kot štiri minute prednosti pred glavnino, se je začel bolj razgibani del dirke. Zdaj si kratki, a strmi klanci sledijo eden za drugim, na nekatere vodijo tlakovane ceste, na druge normalne, asfaltirane, pričakovati je, da se bodo počasi začele pojavljati razpoke v glavnini, tudi zaradi mehanskih okvar. Te so že ponagajale nizozemskemu kolesarju moštva Ineos Grenadiers Dylanu van Baarleju, ki je moral najprej menjati kolo, nato pa se mu je predrla sprednja pnevmatika še na nadomestnem. Izgubil je precej časa.

#RVVmen - 🏁 136,6 km



All warmed up for the first climb of the day? ⛰️ The fans sure are! 🔥#RVV22 pic.twitter.com/vB37BYX0M8 — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 3, 2022

140 km do cilja – karavana se bliža prvemu vzponu dneva, klancu Oude Kwaremont (začne se na 137. kilometru dirke). To je 2.200 metrov dolg vzpon – najdaljši na dirki – povprečni naklon ima 4,2 %, maksimalni pa 11 %. Tega bodo morali danes premagati trikrat. Razlika med ubežniki in glavnino se je ustalila pri štirih minutah in pol.

167 km do cilja - kolesarji so dosegli prvi tlakovan odsek trase, vodilna deveterica 4:22 pred glavnino.

#RVVmen - 🏁 168,8 km



Flemish cobbles! 😋 The Lippenhovestraat cobbles were digested well by the breakaway and peloton. 6 more 🪨🪨🪨-sections to go! #RVV22 pic.twitter.com/7d7DTjMZvd — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 3, 2022

200 km do cilja - dirka zdaj poteka mirno, prednost ubežne deveterice je presegla štiri minute, narašča pa zelo počasi. Ceste so suhe, na klancih, ki jih bodo kolesarji dosegli po 130 kilometrih dirke, se že zbirajo množice navijačev.

215 km do cilja - ubežna skupina zdaj vozi 3:40 pred glavnino, na čelu te tempo diktirajo moštva favoritov, Jumbo-Visma, UAE Emirates, Alpecin-Fenix, QuickStep Alpha Vinyl ... Pogačar je v družbi moštvenih kolegov, težavam se izogibata tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain Victorious), kot tudi Luka Mezgec (BikeEkchange-Jayco).

245 km do cilja - vodilna deveterica ima 1:30 prednosti pred glavnino.

249 km do cilja - pri nenadni zožitvi ceste je prišlo že do prvega padca, na tleh se je znašel Tadej Pogačar (UAE Emirates). Slovenski zvezdnik ni poškodovan in nadaljuje z dirko. Padel je tudi Novozelandec Campbell Stewart (BikeExchange - Jayco), tudi ta jo je odnesel brez poškodb.

"Sem v dobri formi, ampak to je drugačna dirka kot sem jih vajen, z vsemi klanci in tlakovci. Želim si biti v ospredju na vsakem klancu, ampak pravega načrta nimam," je pred dirko povedal Pogačar.

Pogacar - @TeamEmiratesUAE 🗣️ "I'm on form but this is a different type of race than what I'm used to, with all these climbs and cobbles. I want to be in the front at every hill. But I don't have a real plan." #RVV22 pic.twitter.com/aQ2uGoqqUF — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 3, 2022

259 km do cilja – glavnini je uspelo pobegniti deveterici kolesarjev. Z majhno prednostjo kolesarijo Belgijci Sebastien Grignard (Lotto Soudal), Stan Dewulf (AG2R Citroën) in Lindsay De Vylder (Sport Vlaandern – Baloise), Nizozemca Taco van der Hoorn (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux) in Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Italijana Manuele Boardo (Astana Qazaqstan) in Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM), Nemec Max Kanter (Movistar) in Švicar Tom Bohli Cofidis).

Dirka se je začela, takoj po startu so se začeli poskusi bega.

🚩 Heeren, vertrekt! The men elite have just started their race to Oudenaarde. They will have to digest 271,2 km with 1️⃣8️⃣ hills and 7 cobbled sections. Let's go! 😃 #RVV22 pic.twitter.com/BzKRyobTsU — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 3, 2022

Start: Antwerpen ob 10.10

Cilj: Oudenaarde enkrat med 16.30 in 17.10

Dolžila: 272,5 kilometra

