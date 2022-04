Kdo bo izkoristil odsotnost prvega favorita? Morda Pogačar? Mohorič?

"Samega sebe nikakor ne štejem med glavne favorite," pred nedeljsko Dirko po Flandriji, eno od petih kolesarskih spomenikov (poleg Milano – San Remo, Liege – Bastogne – Liege, Pariz – Roubaix in Po Lombardiji) pravi slovenski zvezdnik in številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar. Če se sam ne vidi med favoriti za zmago, ga mednje vsekakor uvrščajo strokovnjaki. Pa še enega Slovenca omenjajo, Mateja Mohoriča, zmagovalca letošnje dirke Milano – San Remo. Ta bo imel ob sebi še Jana Tratnika, četrti Slovenec na prestižni dirki pa bo Luka Mezgec (BikeExchange).

"Samega sebe nikakor ne štejem med glavne favorite, ampak če vse storimo popolno in sem v zaključku v dobrem položaju, potem je mogoče vse. Moja forma je dobra," pred nedeljsko belgijsko klasiko Po Flandriji pravi Tadej Pogačar. Pričakuje "noro" dirko, na kateri ne spada med najožje favorite za zmago. Kateri kolesarji pa so favoriti?

Kdo so favoriti?

Glavni je ob odsotnosti Van Aerta zagotovo Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin – Fenix), zmagovalec te dirke leta 2020, lani pa je bil drugi. Van der Poel je nenazadnje dobil že generalko za drugi spomenik sezone, sredino Dirko čez Flandrijo (Dwars door Vlaandern – DDV). Lani je na Dirki po Flandriji zaostal za Dancem Kasperjem Asgreenom (QuickStep Alpha Vinyl), ki tudi letos spada med večje favorite za zmago, ob njem tudi Belgijec Tiesj Benoot, ki bo pri Jumbo-Vismi bržčas prevzel vlogo prvega aduta, pa njegov rojak Victor Campenaerts (Lotto Soudal), ki se je na DDV trdo boril za zmago, si celo odlomil delček zoba, a pristal na nehvaležnem četrtem mestu. Tudi mladi Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), tretji z DDV, ima svoje načrte, prav tako Avstralec Michael Matthews, ki mu bo v ekipi BikeExchange-Jayco v pomoč naš Luka Mezgec.

Mathieu van der Poel je ob odsotnosti Wouta Van Aerta prvi favorit letošnje Dirke po Flandriji. Foto: Guliverimage

Pogačar je vedno favorit

A prav nihče iz seznama favoritov ne more izključiti Slovencev. Pogačarja, čeprav ni specialist za tlakovane klasike severne Evrope in je v torek odpeljal svojo sploh prvo tovrstno dirko, predvsem zato, ker je številka ena na svetovni lestvici in je v zadnjih letih dokazal, da je še kako nevaren tudi na enodnevnih dirkah. Pogačar v svoji vitrini že hrani lovoriko s spomenikov Liege – Bastogne – Liege in Dirke po Lombardiji, obe je dobil lani. Letos pa je zmagal na Dirki Strade Bianche. Čeprav je v sredo na "mali Flandriji" zamudil odločilen napad skupine favoritov, se je tudi tam izkazal na za te vrste dirk tipičnih odsekih. Priznal je, da se je veliko naučil, po zanj nezadovoljivem desetem mestu pa mu zagotovo ne manjka motivacije, da popravi vtis.

Flanders recon ✅



Snow, cobbles, and Matteo showing how to ride in freezing temperatures without gloves 🤣



But pretty much enjoyed every minute of it !



Excited for Sunday 🇧🇪



📸: @AlenMilavec pic.twitter.com/1EHHZS9hbM — Tadej Pogačar (@TamauPogi) April 1, 2022

Brez rokavic v mrazu in snegu

"Morda res nisem v svoji coni udobja, dirkanje je drugačno, bolj živčno in res tega še nisem vajen," o počutju na belgijskih klasikah pravi Pogačar, a dodaja: "Ampak mi je izredno všeč, zame je vse to še dodatna motivacija." Ko so v petek zaradi sneženja in mraza številni kolesarji preskočili trening na delu trase slavne dirke, kolesarji moštva UAE Emirates na to niso niti pomislili. Pogačar stavi na pomoč izkušenega italijanskega kolega Mattea Trentina, ki se vrača na tekmovanja po padcu na Dirki Pariz – Nica, pri katerem je utrpel pretres možganov. "Sneg, tlakovci in Matteo, ki nas uči, kako voziti v mrazu brez rokavic," je po treningu tvitnil Pogačar, zapisu dodal "smeškota" in pripisal: "Užival sem v vsaki minuti, veselim se nedelje!"

Računa lahko na pomoč izkušenega Italijana

"Seveda za to dirko potrebuješ izkušnje in moraš poznati ceste, Tadej pa se je v zadnjih letih osredotočal na drugačne preizkušnje," pa je o možnostih svojega mladega slovenskega tovariša, ki je sicer leta 2018 že dirkal na mladinski izvedbi Flandrije in osvojil 15. mesto, povedal Trentin in dodal: "Za popoln ogled trase bi potrebovali pet dni, da bi spoznali vse nevarne odseke. A smo vendarle opravili dober trening. Tadej je tudi dovolj močan, da se lahko prebije nazaj do dobrega položaja, če bi šlo kaj narobe, ampak seveda, naša naloga bo, da preprečimo, da bi šlo karkoli narobe."

Here’s the official men elite course of the 106th Tour of Flanders, with a start in @Stad_Antwerpen! 👀

🏁 272 km

⛰ 18 climbs

😮‍💨 7 cobblestone sections#RVV22 #RVVmen pic.twitter.com/MagFQdnySK — Ronde Van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) March 31, 2022

"Želi si novega izziva, nove avanture"

Pogačarjevo moštvo bo torej pazilo, da se dvakratnemu zmagovalcu Toura ne zgodi kaj podobnega, kot se je v torek, ko je ravno v trenutku napada skupine favoritov zaostal zaradi padca, ki se je zgodil tik ob njem. "Na ogledu trase smo videli, da se dirke izjemno veseli. Želi si novega izziva, nove avanture. Rad tekmuje na raznovrstnih dirkah, ima tudi pravo miselnost in noge za zmago. Gre bolj za izogibanje težavam, preživeti mora vse te male pasti in priti svež do odločilnega dela dirke. Če ga ekipa pripelje varno 40 kilometrov do cilja, potem bo lahko izkoristil svojo moč in talent," pa je prepričan športni direktor UAE-ja Fabio Bataldo.

Matej Mohorič na klasiko prihaja super motiviran. Foto: Guliverimage

Mohorič nabrušen: Verjamem, da imam resno možnost za zmago

Drugi Slovenec, ki ga nikakor ne gre spregledati, pa je Matej Mohorič, zmagovalec prvega letošnjega spomenika, italijanske klasike Milano – San Remo. Do te je prišel z vratolomnim spustom, a je tudi Podbličan v preteklosti dokazal, da je lahko pravi stroj na trasah, kot jo ponuja Lombardija. "Počutim se dobro, tudi moja forma je iz dneva v dan boljša, zagotovo se bom v nedeljo spustil v boj za zmago. Verjamem, da imam resno možnost zanjo, se pa seveda zavedam, da bo vse prej kot lahko," je za spletno stran kluba Bahrain Victorious povedal še vedno aktualni slovenski državni prvak, ki bo tudi po Flandriji kolesaril v posebnem dresu.

V pomoč mu bo močna ekipa, tudi z Janom Tratnikom, pravo lokomotivo, ki je v torek na Dirki čez Flandrijo pri lovu na favorite pomagal tudi Pogačarju. Tokrat bo Tratnik ekskluzivno na voljo Mohoriču. "Imamo res močno ekipo in upam, da nas bo kakšnih 50 kilometrov pred ciljem še dovolj, da bomo lahko odigrali dobro partijo," je o pomembnosti ekipe še povedal Mohorič in dodal: "Res se veselim odlične dirke!"

Kolesarje čaka naporna, 272,5-kilometrska dirka od Antwerpna do Oudenaardeja, to bo že 106. izvedba Dirke po Flandriji. Začela se bo ob 10.10, končala enkrat med 16.30 in 17.10.