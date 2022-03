Kazahstanca odpihnilo s kolesa. "Kot iz nočne more," je tvitnil Froome. #video

Lucenko je doživel grd padec, vse skupaj pa je uspel posneti njegov moštveni kolega Samuele Battistella, ki mu je na treningu na Tenerifih delal družbo. "To je kolesarstvo, včasih padeš, včasih zmagaš. Tokrat je bil rezultat zlomljena ključnica," je na Instagramu zapisal Lucenko, ki je bil v nedeljo že prepeljan v Belgijo, kjer okreva in čaka, da se bo lahko vrnil na tekmovanja.

Moral bi nastopiti na klasikah v Ardenih, zdaj se bodo v njegovi ekipi posvetili predvsem temu, da bo 29-letni kolesar nared do poletja in Dirke po Franciji.

Po objavi videa padca se je oglasil britanski veteran in štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome, ki je že po nesreči kolumbijskega zvezdnika Egana Bernala - ta se je huje poškodoval na treningu v Bogoti 24. januarja letos - dejal, da bi morali kolesa za kronometer kratkomalo prepovedati.

