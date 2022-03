V boju za zmago tako močno škrtal z zobmi, da se je eden odlomil

"Ko tako močno škrtaš z zobmi, da se eden dejansko zlomi," je njegova ekipa zapisala na družabnih omrežjih ob objavi fotografije nasmejanega Campenaertsa s poškodovanim zobovjem. "Zasluži si velik aplavz," še piše. In imajo prav, 30-letni specialist za vožnjo na čas je bil v zaključku polklasike resnično bojevit in je pošteno razburkal dogajanje.

When you grit your teeth so hard that one of them actually breaks 😅



Can we get a big round of 👏for @VCampenaerts at #DDV22 today?