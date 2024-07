Čustvena izpoved junaka 18. etape, ki je najprej poklical dekle in novorojenčka #video

Dvaintridesetletni belgijski kolesar Victor Campenaerts (Lotto Dstny) po zmagi v 18. etapi Dirke po Franciji ni skrival svojih čustev. Spregovoril je o težkih preizkušnjah, brezbrižnosti lastnega moštva in svoji partnerki, ki je z njim v dobrem in v slabem. "To je vrhunec moje kariere," je dejal čustveni Belgijec, ki je bil najhitrejši in najbolj taktično prepričljiv izmed trojice, ki je pobegnila 35 kilometrov pred ciljem. To je njegova 12. zmaga v karieri in prva etapna zmaga na Touru.

"Etapna zmaga na Touru so sanje vsakogar. Nisem več novinec v kolesarstvu, o etapni zmagi sanjam že zelo dolgo, dolgo časa," je v izjavi za organizatorja razlagal presrečni zmagovalec 18. etape Victor Campenaerts, ki je lani na Elizejskih poljanah v Parizu prejel priznanje za najbolj borbenega kolesarja Toura.

Priznal je, da mu je bilo po spomladanski sezoni klasik zelo težko. "Z ekipo (Lotto Dstny, op. a.) sem sklenil ustni dogovor o podaljšanju pogodbe, potem so me kar nenadoma začeli ignorirali. Bilo je zelo težko. Opravil sem daljše višinske priprave, tam je bila tudi moja partnerka in to v visoki nosečnosti, ki mi je vsak dan izražala podporo. Težko sem opravljal treninge, potem pa sem se na določeni točki zamislil. Spoznal sem, da imam še vedno lahko svetlo kolesarsko prihodnost, kmalu za tem (8. junija, op. a.) pa sem postal tudi oče. Kar naenkrat so se obzorja spet razjasnila in na kolesu sem se spet začel dobro počutiti. Na Dirko po Franciji sem prišel z izjemno motivirano ekipo, v kateri vlada zelo dobro vzdušje," je pohvalil svoje ekipne kolege in za zvečer napovedal veliko slavje.

Povedal je še, da je neskončno hvaležen ljudem, ki mu stojijo ob strani. "Na višinskih pripravah smo preživeli devet tednov. Z menoj je bilo tudi moje dekle, ki je rodilo ob vznožju vzpona v Granadi. Ona je resnična junakinja te zgodbe. Vesel sem, da mi je ekipa to omogočila in da sem na Touru v dobri formi, pridobil sem veliko samozavesti. Nisem imel pripravljalnih dirk, a v ekipi so vseeno vedeli, da bom v dobri formi. To je lep način, da se posloviš od ekipe," je povedal Campenaerts, ki se v prihodnji sezoni seli v ekipo Visma.

Povedal je še, da si je današnjo etapo označil že decembra lani, saj je bila to edina, za katero je verjel, da ima možnost za zmago, in priznal, da je v zadnjih kilometrih hlinil utrujenost, da bi prelisičil kolega v begu, Poljaka Michala Kwiatkowskega (Ineos Grenadiers) in Francoza Mattéa Vercherja iz ekipe TotalEnergies.

V beg z enim samim nabojem

"Mislim, da sem odpeljal pametno. Ekipa mi je vlila veliko zaupanja, vsi so vedeli, da imam dobre noge. V beg sem šel z enim samim nabojem. Morda sem igral nekoliko umazano igro, ko sem se pretvarjal, da sem zelo izčrpan. Tako mi ni bilo treba opraviti preveč menjav, le sledil sem gibom, kot trojica smo imeli dobre možnosti za uspeh. Vse do zadnjega kilometra smo zelo dobro sodelovali. To je neverjetno," je bil presrečen Belgijec, ki je takoj po prihodu v cilj poklical življenjsko sopotnico in sina ter se razjokal.

Profil 19. etape Dirke po Franciji:

Jutri kolesarje na Touru čaka izjemno zahtevna gorska etapa od Embruna do Isole 2000 (144,6 km). Kolesarji bodo morali prevoziti tri dolge prelaze in skupno kar 4500 višinskih metrov.

