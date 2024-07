Presrečni Campenaerts do velike zmage na Touru, favoriti hranili moči za brutalni petek

PODROBNEJE: 18. etapa Dirke po Franciji (Gap–Barcelonnette, 179,5 km)



Results powered by FirstCycling.com

13 minut pozneje: V cilj je pripeljala tudi glavnina z vsemi favoriti, ki je moči hranila za brutalno petkovo etapo.



Cilj! ... a na koncu je zmagal Belgijec Victor Campenaerts (Lotto Dstny), ki je etapi na Giru dodal še etapno zmago na Touru. Drugi je ciljno črto prečkal Francoz Matteo Vercher (TotalEnergies), tretji pa je bil Poljak Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers).

Foto: Reuters

1 km do cilja: Mattéo Vercher (TotalEnergies) je prvi poskusil z napadom ...

18 km do cilja: Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) in Mattéo Vercher (TotalEnergies) složno drvijo proti cilju. Pred prvo zasledovalno skupini s Hindleyem imajo že skoraj 40 sekund prednosti, pred drugo s Carapazom in Van Aertom pa že več kot minuto. Glavnina s favoriti, ki hranijo moči za brutalno petkovo etapo, zaostaja že skoraj 14 minut.

Foto: Guliverimage

40 km do cilja: Razredčena ubežna skupina je že opravila z zadnjim gorskim ciljem etape. Prvi je na vrh prelaza Côte des Demoiselles Coiffées pripeljal Michal Kwiatkowski in pobral dve točki, ena je ostala za Richarda Carapaza. Kwiatkowski je po vrhu prelaza močno pospešil in zdaj drvi proti dolini. Pridružila sta se mu še Victor Campenaerts (Lotto Dstny) in Mattéo Vercher (TotalEnergies), zaradi padca na spustu pa je zaostal Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). Deset sekund za njimi drvi skupina s Hindleyem, z zaostankom 30 sekund pa se trudi skupina s Carapazom, Glavnina z vsemi favoriti zaostaja že 12 minut.

💥 Lots of attacks on the côte de Saint-Apollinaire, but nobody managed to break away.



💥 Beaucoup d'attaques dans la côte de Saint-Apollinaire, mais personne n'est parvenu à se détacher.#TDF2024 pic.twitter.com/ZecuNMBt4w — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2024

47 km do cilja: Kolesarji so že prečkali kilometer dolg most čez jezero, kjer jim je delo oteževal močan veter, in zdaj po ravnini drvijo proti zadnjemu gorskemu cilju etape, prelazu Côte des Demoiselles Coiffées (3.5 km, 5.4%). Iz ubežne skupine sta se za kratek čas uspela odlepiti Alex Aranburu (Movistar Team) in Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), ki je na letošnjem Touru imel kar nekaj težav z zdravjem. Pred dnevi je potrdil, da se je okužil s covidom-19, a da nima težjih simptomov. Zasledovalna skupina je hitro nevtralizirala njun poskus pobega.

Foto: Guliverimage

58 km do cilja: Norvežan Tobias Halland Johannessen je prvi prečkal predzadnji gorski cilj današnje etape, prelaz Côte de Saint-Apollinaire, in osvojil dve točki. Ena je preostala za Poljaka Michala Kwiatkowskega. Kolesarji so že na spustu v dolino, potem pa jih čaka še en vzpon in nato skoraj 40 km lažne ravnine do mesta Barcelonnette. Ubežniki imajo pred glavnino skoraj deset minut naskoka.

60 km do cilja: Na vzponu na Côte de Saint-Apollinaire se dogaja prava selekcija! Kdo bo zdržal oster tempo na sedem kilometrov dolgem klancu ob 5,5-odstotnem povprečnem naklonu, in bo še lahko računal na etapno zmago?

81 km do cilja: Ubežniki so že opravili s tretjim gorskim ciljem današnje etape. Tudi na prelazu Manse sta si točke razdelila Španec Oier Lazkano (2 točki) in zmagovalec včerajšnje etape Richard Carapaz (1). Skupina na čelu dirke s kar 36 kolesarji ima že skoraj sedem minut prednosti pred glavnino, kar pomeni, da je skoraj 100-odstotno, da moramo zmagovalca etape iskati v tej skupini.

🏁 71 km

3️⃣6️⃣ 🚴‍♂️ < 6’56" < 🚴‍♂️💛🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚗



The breakaway arrives at the foot of the Côte de Saint-Apollinaire, the 4th climb of the day



L'échappée arrive au pied de la 4 ème difficulté de la journée, la Côte de Saint-Apollinaire #TDF2024 pic.twitter.com/RQKmlWWi4b — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2024

Spomnimo, kdo so kolesarji v ubežni skupini:

- Bart Lemmen, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike),

- Chris Juul Jensen, Michael Matthews (Jayco-AlUla),

- Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers),

- Julien Bernard, Toms Skujins (Lidl-Trek),

- Bruno Armirail, Dorian Godon, Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2r La Mondiale),

- Wout Poels (Bahrain Victorious),

- Jai Hindley, Matteo Sobrero (Red Bull-Bora-Hansgrohe),

- Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama-FDJ),

- Richard Carapaz, Ben Healy, Sean Quinn (EF Education-EasyPost),

- Victor Campenaerts (Lotto-dstny),

- Hugo Houle, Krists Neilands (Israel-Premier Tech),

- Guillaume Martin (Cofidis),

- Alex Aranburu, Oier Lazkano, Gregor Mühlberger (Movistar Team),

- Clément Champoussin, Raul Garcia Pierna (Arkea-B&B Hotels),

- Louis Meintjes, Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty),

- Oscar Onley, Frank Van den Broek (Team dsm-firmenich),

- Tobias Halland Johannessen (Uno-X),

- Steff Cras, Mathieu Burgaudeau, Jordan Jegat, Mattéo Vercher (TotalEnergies)

96 km do cilja: Ubežna skupina je že na letečem cilju, sprint je dobil Avstralec Michael Matthews, ki na letošnjem Touru zaman čaka na etapno zmago. Še šest kilometrov je do vznožja tretjega gorskega cilja današnje etape, prelaza Manse (5.2km, 3.7%), ki bo za kolesarje danes najtežji zalogaj.

Foto: Guliverimage

105 km do cilja: Ubežna skupina s kar 36 kolesarji (od tega se jih osem že lahko pohvali z etapno zmago na Touru) ima nekaj več kot štiri minute prednosti pred glavnino.

🏁 115 km

3️⃣6️⃣ 🚴‍♂️ < 3’54" < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚗



The leading group increases its lead over the peloton as they head towards the intermediate sprint.



Le groupe de tête augmente son avance sur le peloton alors qu'ils se dirigent vers le sprint intermédiaire. #TDF2024 pic.twitter.com/RxTi8Exzht — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2024

111 km do cilja: Nosilec zelene majice Biniam Girmay se je znova ustavil pri zdravniškem vozilu, kjer mu bodo prevezali rane, ki jih je pred dnevi staknil v padcu na etapi, Jonas Vingegaard pa je kar med vožnjo zamenjal kolesarski čevelj.

👟 Don't try this on your bike.



👟 Ne tentez pas ça sur votre vélo.#TDF2024 pic.twitter.com/oIVvx3lBdy — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2024

122 km do cilja: Ubežna skupina je že odkljukala drugi gorski cilj današnje etape. Prvi je vrh prelaza Côte de Corps dosegel Oier Lazkano in pobral dve točki (zdaj je četrti v posebnem seštevku za pikčasto majico), ena pa je ostala za zmagovalca včerajšnje etape Richarda Carapaza. V Franciji je tudi danes izjemno vroče, živo srebro se je povzpelo na 30 stopinj Celzija.

⚪🔴 @LazkanoOier and @RichardCarapazM are fighting for the polka dot jersey. 2 more points for Lazkano.



⚪🔴 @LazkanoOier et @RichardCarapazM se battent pour le @maillotapois. 2 points de plus pour Lazkano.#TDF2024 pic.twitter.com/2iRuHutfTp — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2024

🧊🧊🧊 Ice packs for everyone!



🧊🧊🧊 Poche de glace pour tout le monde !#TDF2024 pic.twitter.com/HtGsbOI403 — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2024

140 km do cilja: V skupini na čelu dirke je skoraj 40 kolesarjev (žal med njimi ni slovenskih), ki imajo pred glavnino že skoraj tri minute naskoka. Glavnina je očitno zadovoljna s sestavo ubežne skupine, v kateri so predstavniki vseh ekip z izjemno štirih in sicer ekipe UAE Emirates, Soudal Quick-Step, Alpecin - Deceuninck in Astana Qazaqstan, ki so že zdaj lahko zadovoljne z izkupičkom na letošnjem Touru.



Kdo so kolesarji v ubežni skupini?

- Bart Lemmen, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike),

- Chris Juul Jensen, Michael Matthews (Jayco-AlUla),

- Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers),

- Julien Bernard, Toms Skujins (Lidl-Trek),

- Bruno Armirail, Dorian Godon, Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2r La Mondiale),

- Wout Poels (Bahrain Victorious),

- Jai Hindley, Matteo Sobrero (Red Bull-Bora-Hansgrohe),

- Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama-FDJ),

- Richard Carapaz, Ben Healy, Sean Quinn (EF Education-EasyPost),

- Victor Campenaerts (Lotto-dstny),

- Hugo Houle, Krists Neilands (Israel-Premier Tech),

- Guillaume Martin (Cofidis),

- Alex Aranburu, Oier Lazkano, Gregor Mühlberger (Movistar Team),

- Clément Champoussin, Raul Garcia Pierna (Arkea-B&B Hotels),

- Louis Meintjes, Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty),

- Oscar Onley, Frank Van den Broek (Team dsm-firmenich),

- Tobias Halland Johannessen (Uno-X),

- Steff Cras, Mathieu Burgaudeau, Jordan Jegat, Mattéo Vercher (TotalEnergies)

147 km do cilja: Skupina na čelu dirke je že na vrhu prvega kategoriziranega vzpona današnje etape, Col du Festre, kje so bile na voljo samo tri točke. Lazkano je osvojil dve, Quinn pa eno. V seštevku najboljšega na gorskih ciljih vodi Pogačar (77 točk), ki pa je pikčasto majico tudi danes posodil najbližjemu zasledovalcu Vingegaardu (58 točk).

🏁 147 km

⛰ Col du Festre (cat. 3) ⛰



1️⃣ 🇪🇸@LazkanoOier, 2pts

2️⃣ 🇺🇸@seanquinn321, 1pt



Oier Lazkano prend 2 points et remonte à la 4ème place au classement de la montagne ⚪️🔴#TDF2024 pic.twitter.com/VigFhjY2Wu — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 18, 2024

156 km do cilja: Na čelu dirke se je na prvem vzponu etape izoblikovala večja skupina kolesarjev, v kateri so tudi Geraint Thomas (Ineos), Jai Hindley (Bora) in Wout Van Aert (Visma), pridružila sta se jim tudi včerajšnji junak Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) in Oier Lazkano (Movistar Team). Pomemben pomočnik Tadeja Pogačarja, Tim Wellens, ima tudi danes težave in ne more slediti tempu glavnine.

13.20 - Kolesarji so prečkali kilometer nič in kot je bilo pričakovati, smo bili takoj priča številnim poskusom pobega. Kljub temu, da smo že v 18. etapi, polovica ekip še nima etapne zmage na letošnjem Touru in za ubežnike je to zadnja priložnost. Med kolesarji, ki se skušajo prebiti v ubežno skupino, je tudi Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike), ki na Touru opravlja vlogo pomočnika Jonasa Vingegaarda, in svetovni prvak Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck).



13.00 - Pozdravljeni! Kolesarji na Dirki po Franciji so z zaprto vožnjo v mestu Gap pravkar začeli 18. etapo letošnjega Toura. Čaka jih 179,5 kilometra, 3.100 višinskih metrov in pet kategoriziranih vzponov.