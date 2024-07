Carapaz do veličastne zmage, Pogačar spet pokazal mišice #video

PODROBNEJE: 17. etapa Dirke po Franciji (Saint-Paul-Trois-Châteaux–Superdévoluy, 177,8 km)

Tadej Pogačar je za dve sekundi povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom. V skupnem seštevku ima zdaj 3:11 minute prednosti pred Dancem. Foto: Guliverimage

Od vodilne trojice v skupnem seštevku je ciljno črto prvi prečkal Remco Evenepoel, ki je danes nadoknadil deset sekund zaostanka za vodilnim Tadejem Pogačarjem. Slovenski šampion je tik pred ciljem odsprintal Jonasa Vingegaarda in prednost povečal za novi dve sekundi. Pogačar ima v skupnem seštevku zdaj 3:11 minute prednosti pred Vingegaardom, medtem ko se je Evenepoel obema malenkost približal in zdaj zaostaja 5:09 minute.

Pričakovano smo danes spremljali številne poskuse pobega. V največjem se je znašlo skoraj 50 kolesarjev, tudi Slovenca Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), a sta na prvem od treh kategoriziranih klancev izgubila stik. Jan Tratnik je bil danes ves dan v službi svoje ekipe Visma-Lease a Bike.

Cilj! Velika zmaga Richarda Carapaza! To je njegova prva etapna zmaga na Touru. Ekvadorec je tako postal 110. kolesar z etapnimi zmagami na vseh tritedenskih dirkah. Drugi je bil Simon Yates (+0:37), tretji pa član Movistarja, Španec Enric Mas, ki je zaostal 57 sekund.

Cilju se počasi približuje tudi skupina s Tadejem Pogačarjem, ki se zdaj počasi vozi za Vingegaardom, medtem ko bo Evenepoel danes pridobil nekaj časa. Se lahko v prihodnjih dneh vrne na drugo mesto v skupnem seštevku?

3 km do cilja: Pogačar drvi na spustu, Vingegaard pa ga lovi s pomočjo moštvenega kolega Laporta. Ujela sta tudi Evenepoela in kot kaže kmalu tudi Pogačarja.

Pet km do cilja: Tadej Pogačar je silovito pospešil! Sledita mu lahko le Vingegaard in Evenepoel, a ne za dolgo. Slovenski as si želi še povečati prednost v skupnem seštevku.

12 km do cilja: Kolesarji so na vrhu prelaza Noyer. Carapaz je pobral maksimalno število desetih točk in osem odbitnih sekund, Yates mu sledi z osmimi točkami in petimi odbitnimi sekundami, Masu pa je ostalo šest točk in dve odbitni sekundi. Skupina z rumeno majico je zdaj na najbolj strmem delu prelaza.

13 km do cilja: Borbeni Carapaz na najbolj strmem delu vzpona, dva kilometra pod vrhom, poskuša streti Yatesa! Očitno mu je uspelo. Tudi Enric Mas še ni utrujen in je krenil v lov za Carapazom in Yatesom.

15 km do cilja: Simon Yates (Jayco AlUla) je že ujel ubežnike in je zdaj sam na čelu dirke. No, ne za dolgo, priključil se mu je tudi Richard Carapaz (EF Education - EasyPost), ki se zdaj vozi za Britancem. Naslednji na vzponu je Stephen Williams (Israel - Premier Tech), ki pa ne zmore tempa vodilnih in zdaj zaostaja že 27 sekund. Še nižje je skupina z Enricom Masom (Movistar), ki za dvojcem Yates-Carapaz zaostaja 41 sekund, glavnina s favoriti, ki je zelo umirila tempo, pa zaostaja že več kot osem minut.

19 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na prelaz Col du Noyer, kjer se bodo delile bonifikacijske sekunde. Klanec 1. kategorije je dolg 7,5 kilometra in ima 8.1-odstoten povprečni naklon. Tudi Simon Yates (Jayco AlUla), moštveni kolega Luke Mezgeca, se je odločil, da dan obrne v svoj prid. Odločno je krenil v lov za ubežno skupino, podobno poskušata storiti tudi olimpijski prvak Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) in Stephen Williams (Israel - Premier Tech).

Zaključek sredine 17. etape Foto: A. S. O.

32 km do cilja: Ubežna skupina je že na vrhu prelaza Bayard. Maksimalno število točk (5) je pobral Danec Cort, ki danes izstopa z modrimi brki, Gregoireu so pripadle tri, Jungels si je prislužil dve in Benoot eno. Sledi spust in nato najtežji del dneva, vzpon na prelaz Col du Noyer, kjer se bodo delile odbitne sekunde.

Foto: Guliverimage

34 km do cilja: Tudi velika zasledovalna skupina se že vzpenja na prelaz Bayard. Klanec je zahteven (6,8km, 7,3%), žal pa sta oba slovenska kolesarja (Mezgec in Mohorič) zaostala. Iz velike zasledovalne skupine sta se uspela odcepiti dva francoska kolesarja Guillaume Martin (Cofidis) in Valentin Madouas (Groupama - FDJ), ki za vodilno četverico zaostajata samo še 33 sekund. Zasledovalna skupina z več kot 40 kolesarji zaostaja skoraj minuto, skupina s favoriti (Pogačar, Vingegaard, Evenepoel) pa zaostaja že skoraj šest minut in pol.

38 km do cilja: Četverica na čelu dirke (Benoot, Jungels, Grégoire, Cort) se že vzpenja na prvi gorski cilj etape, prelaz Bayard (6,8km, 7,3%). Po spustu sledi najtežji del dneva, vzpon na prelaz Col du Noyer, kjer se bodo delile bonifikacijske sekunde.

44 km do cilja: Kolesarji se zdaj približujejo prvemu gorskemu cilju, prelazu Bayard. Klanec bo dolg 6,8 kilometra in ima 7,3-odstoten povprečni naklon. Po spustu sledi najtežji del dneva, vzpon na prelaz Col du Noyer, kjer se bodo delile bonifikacijske sekunde. Ubežna četverica ima zdaj 1:21 minute prednosti pred veliko zasledovalno skupino skoraj 50 kolesarjev in 3:45 minute pred glavnino z vsemi favoriti.

58 km do cilja: Kmalu po letečem cilju je prišlo do razdelitve glavnine in skoraj 50 kolesarjev se je odlepilo od skupine s favoriti, ki je končno popustila. Očitno bo zmagovalec 17. etape nekdo iz ubežne skupine ali nekdo iz ogromne zasledovalne skupine, v kateri sta tudi Luka Mezgec in Matej Mohorič, ter po dva kolesarja ekipe UAE (Soler, Sivakov) in Visma (Van Aert, Laporte).

63 km do cilja: Ubežna skupina štirih kolesarjev je že na letečem cilju v Veynesu, a jih točke ne zanimajo, precej bolj so zanimive za glavnino, kjer sta za točke obračunala Biniam Girmay in Jasper Philipsen. Eritrejec je bil hitrejši, pobral je 11 točk in še povečal prednost v posebnem seštevku najboljšega na točkah. S 378 točkami ima zdaj 24 točk prednosti pred Belgijcem, ki je na letečem cilju zbral 10 točk.

72 km do cilja: Slikovit opis 17. etape ... Napeta in razgibana etapa, z nešteto poskusi pobega.

74 km do cilja: Zdaj je jasno, zakaj Emarja Reindersa, moštvenega kolega Luke Mezgeca, danes nismo videli na startu etape. Ponoči je dočakal rojstvo prvorojenca. Čestitamo! Medtem je glavnina že ujela četverico, ki se je skušala preseliti v ubežno skupino.

89 km do cilja: Šele na polovici etape smo, pa toliko dogajanja! Ubežno četverico (Benoot, Jungels, Grégoire, Cort) lovijo štirje kolesarji: Laurens De Plus (INEOS Grenadiers), Javier Romo (Movistar Team), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) in Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike), ki pa se ne napreza preveč, saj je v ospredju njegov moštveni kolega Benoot. Ubežna skupina ima 50 sekund prednosti pred zasledovalci in minuto pred glavnino s Pogačarjem, ki ima ob sebi Almeido in Sivakova,Vingegaardom in Evenepoelom. Iz spremljevalnega vozila ekipe Ineos so svoje kolesarje posvarili pred namero ekipe Visma, ki danes očitno pripravlja nekaj posebnega. V ospredju imajo Benoota in Laporta, tudi Van Aert in Burt Lemmen sta zelo aktivna.

100 km do cilja: Prednost ubežne četverice hitro kopni. Zdaj imajo samo še 22 sekund prednosti pred skupino z rumeno majico, medtem ko glavnina, v kateri je tudi zelena majica, zaostaja 1:10 minute. Kar smo predvidevali, se je zgodilo. Odstopil je tudi Sam Bennett iz ekipe Decathlon AG2R La Mondiale Team.

103 km do cilja: Tudi Fernando Gaviria, kolumbijski sprinter iz ekipe Movistar, se poslavlja od letošnje Dirke po Franciji. Glede na to, da do zadnjega dne na Touru vsaj na papirju ni več nobene ravninske etape, danes pričakujemo še kakšen sprinterski odstop. Tudi Tim Wellens, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri UAE Emirates, ima težave. Kot poročajo na Eurosportu se je danes že večkrat ustavil pri ekipnem vozilu. Morda ima težave z visokimi temperaturami?

109 km do cilja: Ubežna četverica (Benoot, Jungels, Grégoire, Cort) ima že 50 sekund prednosti pred glavnino, v ozadju pa je spet zelo živahno. Iz ekipe Intermarché-Wanty prihajajo spodbudne novice! Nosilec zelene majice Biniam Girmay se v padcu na torkovi etapi ni huje poškodoval in je bil na startu današnje etape zelo dobro razpoložen. Povsem drugače je z irskim kolesarjem Samom Bennettom (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ki vozi povsem na repu karavane in je kot kaže blizu odstopu. Letošnji Tour bo skušal čim hitreje pozabiti, tudi letos je nosilec zelene majice iz leta 2020 ostal brez etapne zmage. Njegova najboljša uvrstitev je 4. mesto v včerajšnji etapi.

117 km do cilja: Smo končno dočakali beg dneva, s katerim se strinja tudi glavnina? Na čelu dirke so si Tiesj Benoot (Visma | Lease a Bike), Bob Jungels (Red Bull - BORA - hansgrohe), Romain Grégoire (Groupama - FDJ) in Magnus Cort (Uno-X Mobility) uspeli nabrati nekaj več kot 30 sekund prednosti.



123 km do cilja: Nov odstop! Kazahstanski kolesar Aleksej Lucenko je očitno pravkar končal z letošnjim Tourom. Odstop ga je več kot očitno hudo prizadel, saj je dirko vseh dirk končal v solzah. Lucenko je tisti kolesar, ki je pred dnevi nehote sprožil padec Primoža Rogliča v 12. etapi, ki je vodil do odstopa slovenskega šampiona. Iz ekipe Astana so sporočili, da je Lucenko Tour končal zaradi poškodbe levega kolena.



143 km do cilja: Bega je konec, glavnina je ujela tudi četverico z Woutom Van Aertom na čelu. Napadom ni videti konca. Poskušata tudi Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers) in Simon Geschke (Cofidis). Tudi onadva brez uspeha.

149 km do cilja: Bomo končno dočakali pravo ubežno skupino? Številne ekipe so še brez etapne zmage na letošnjem Touru, zato bo danes marsikdo poskušal. Najprej sta poskušala Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) in Sebastien Grignard (Lotto Dstny), a ju je glavnina hitro ujela. Takoj je sledil nov poskus, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) se s trojico kolesarjev (Avstralec Jarrad Drizners iz ekipe Lotto Dstny, Kolumbijec Harold Tejada iz ekipe Astana Qazaqstan in Norvežan Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobilit Team) trudi nabrati nekaj sekund prednosti pred glavnino. V ubežno skupino sta se skušala preseliti tudi Francoz Valentin Madouas (Groupama - FDJ) in Irec Ben Healy (EF Education - EasyPost), a ju je glavnina hitro ujela.

157 km do cilja: Stanje se je nekoliko umirilo, skupine so se spet združile v glavnino. Tudi Bruno Armirail (Decathlon-Ag2r La Mondiale) je ujel glavnino, medtem ko Aleksej Lutsenko (Astana Qazaqstan) še vedno zaostaja. Že po prvih nekaj kilometrih je jasno, da bo tempo tudi danes spet izjemno visok, popolna osredotočenost pa bo ključnega pomena.

169 km do cilja: Po manj kot desetih kilometrih dirkanja so se ob močnem bočnem vetru začeli oblikovati ešaloni, okoli 30 kolesarjev je izgubilo stik z glavno skupino. Med njimi tudi Marc Soler, Adam Yates in Pavel Sivakov, moštveni kolegi Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Team Emirates. Kolesarji na čelu glavnine, v kateri so vsi trije favoriti (Pogačar, Vingegaard in Evenepoel), navijajo oster tempo, povprečna hitrost prevoženih kilometrov je 51km/h.

12.45 - 17. etapa se je z zamahom startne zastavice tudi uradno začela. V karavani je čutiti nervozo, danes bodo številne ekipe želele svoje kolesarje spraviti v ubežno skupino. Tudi pri Vismi so zelo aktivni na čelu glavnine, zato so iz spremljevalnega vozila UAE svoje kolesarje že opozorili, naj se preselijo v ospredje. "Nekaj se kuha," so sporočili iz ekipe Tadeja Pogačarja. Močan bočni veter dodatno otežuje etapo, glavnina se je razcepila v več manjših skupin.

Tudi danes bo ob trasi ogromno navijačev:

12.35 - Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice kolesarstva! Pred nami je še ena gorska etapa, ki bi jo lahko izkoristili ubežniki. Etapa se je z zaprto vožnjo začela ob 12.35. Posebnost današnje etape je profil, ki se bo praktično vseskozi dvigoval. Sprva bolj rahlo, "rock'n'roll" pa bo na vrsti v zadnjih 40 kilometrih, v katerih bodo trije gorski cilji. Na startni listi smo pogrešali nemškega kolesarja Phila Bauhausa (Bahrain - Victorious) in Nizozemca Elmarja Reindersa (Jayco AlUla).