Potem ko se je pred dnevi ob padcu in odstopu Primoža Rogliča in uspehih Tadeja Pogačarja na družbenih omrežjih vnela prava vojna med spletnimi komentatorji, kar je javno obsodil nekdanji vrhunski kolesar Jani Brajkovič, se je teme dotaknil tudi prvi kolesar sveta. "Seveda se najdejo tudi negativni komentarji, ampak sam sem v zadnjih nekaj letih ugotovil, da nikoli ne moreš vsem ustreči. S tem sem se sprijaznil," je povedal Pogačar, ki skoraj ne sledi dogajanju na družbenih omrežjih. "Mislim, da so družbena omrežja strup v našem svetu," je na novinarski konferenci na drugi prost dan na Touru poudaril Pogačar.

VIDEO: Tadej Pogačar o družbenih omrežjih:

Pred dnevi je obsojanja vredno dogajanje na družbenih omrežjih in nekaterih portalih v podcastu Tour 202 na Valu 202 izpostavil eden najboljših slovenskih kolesarjev Jani Brajkovič. Med drugim je povedal, da je med komentarji na več portalih opazil veliko škodoželjnosti, prezira in sovraštva nekaterih slovenskih kolesarskih navijačev do Primoža Rogliča ali do Tadeja Pogačarja.

"Ne razumem, kako si lahko Slovenec vzame čas, da komentira na tak nizkoten način vožnjo ali padce Primoža, rezultate Tadeja ... Neverjetno se mi zdi, da gre nekdo na tako nizko raven. V Sloveniji imamo dva kolesarja, ki sta najboljša na svetu. Eden je dvakrat zmagal na Touru, drugi je dobil skoraj vse največje dirke na svetu razen Toura, kjer je bil drugi. Oba sta super fanta, mi se pa gremo tu igrice, kdo je boljši in kdo slabši," je poudaril Brajkovič.

Pogačar: Nikoli ne moreš ustreči vsem

O tej temi je na prost dan na Dirki po Franciji spregovoril tudi vodilni na Touru Tadej Pogačar. Na vprašanje, koliko se ga dotaknejo spletni komentarji in besede t. i. kavč selektorjev, je prvi kolesar sveta odgovoril, da se zaveda, da se najdejo tudi negativni komentarji, da pa je v zadnjih nekaj letih ugotovil, da nikoli ne moreš vsem ustreči.

"Tudi če narediš vse popolno, se bo našel nekdo, ki mu nekaj ne bo prav. Če zmaguješ, nekaterim ni prav, če ne zmagaš, spet nekaterim ni prav. Če skočiš na določenem kilometru, ni v redu, če čakaš do ciljne črte, spet ni v redu. Tako da sem se s tem sprijaznil in skoraj ne sledim družbenim omrežjem. Za to imam ljudi, ki mi s tem pomagajo, še posebej na Instagramu, tako da je moj profil videti kar v redu, sam pa ne gledam preveč, kaj se tam dogaja. Mislim, da so družbena omrežja strup v našem svetu," je poudaril Pogačar. Eden najbolj priljubljenih kolesarjev v karavani ima na Instagramu kar 1,8 milijona sledilcev, kar je največ med aktivnimi kolesarji.

Družinski obisk za Pogačarja:

Na Dirki po Franciji je danes na sporedu ravninska etapa, jutri pa bodo kolesarji zavili v Alpe.

Pred zadnjim peklenskim tednom ima Pogačar v skupnem seštevku kar tri minute in devet sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vinegegaardom (Visma | Lease a Bike) in 5:19 pred tretjeuvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step). Vsi drugi zaostajajo že 11 minut in več. Slovenski as je na dobri poti, da si po letih 2020 in 2021 še tretjič zagotovi zmago na francoski pentlji, a zadnji teden prinaša številne pasti na poti do Nice. Zadnji dan bo na sporedu zelo zahteven kronometer, ki še vedno lahko spremeni marsikaj.

