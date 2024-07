V svojem podkastu je Lance Armstrong z gostoma Bradleyjem Wigginsom in Georgeem Hincapijem razpredal glede kraljevske 15. etape na Dirki po Franciji. Vsi so se strinjali, da je slovenski šampion Tadej Pogačar naredil ključno delo pri pohodu do naziva kralj Toura.

"Tadej dela Tadejeve stvari," se je Lance Armstrong dotaknil predstave Tadeja Pogačarja v 15. etapi Dirke po Franciji, v kateri je na zaključnem vzponu na Plateau de Beille dobrih pet kilometrov pred ciljem odskočil od rivala Jonasa Vingegaarda in se odpeljal k 14. etapni zmagi na Touru.

Medtem je George Hincapie izpostavil, da je ekipa UAE Emirates v nedeljo dirkala pametno in pobudo pustila moštvu Visma | Lease a Bike, ki je stavilo na taktiko izčrpavanja: "Vedeli smo, da bodo pri Vismi navili tempo od začetka. Vsi v pelotonu so vedeli, da bo tako. Lahko sedimo tu in kritiziramo, ampak rad imam agresivno kolesarjenje. Pogačar je boljši. Mislim, da je Pogačar s to zmago osvojil Tour de France, razen če se ne bo pripetilo kaj nepričakovanega."

"Zelo kritični smo bili glede taktike in agresivnosti Tadeja Pogačarja, vendar je tokrat kolesaril perfektno," je Armstrong pohvalil predstavo slovenskega kolesarja. "Nikdar nismo videli Pogačarja, da bi šel z napadom v rdeče," je dodal Hincapie.

Sir Bradley Wiggins meni, da bi ob stoodstotni pripravljenosti obeh Vingegaard premagal Pogačarja. Ker pa Vingegaard ni stoodstoten, član UAE Emirates po njegovem mnenju dirka enako kot na Giru d'Italia: "Mislim, da je Visma naredila, kar je lahko. Morali so poskusiti nekaj drugače. Tudi če bi bila Visma stoodstotna, bi bil rezultat enak, ker Jonas ni stoodstoten."

V torek se bo po prostem dnevu nadaljevala dirka vseh dirk. Do konca je na sporedu še šest etap, Pogačar pa v zadnji teden vstopa s prednostjo treh minut in devetih sekund pred Vingegaardom.