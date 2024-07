Nočna mora lastnika rumene majice na Dirki po Franciji

Kolesarski svet je v 12. etapi od Montpellierja do Mont Ventouxa leta 2016 pretresel incident s Chrisom Froomom, ki je zaradi nenavadnega spleta dogodkov za trenutek ostal brez kolesa. V zadnjem kilometru vzpona na Mont Ventoux je zaradi goste množice navijačev, ki so se zgrnili na cesti in naredili zelo ozek špalir, prišlo do zamaška.

Froome, Avstralec Richie Porte in Belgijec Bauke Mollema so trčili v spremljevalni motocikel, kar je povzročilo kaos. Britanec, ki je pred tem že dvakrat osvojil Tour de France, je ugotovil, da je njegovo kolo neuporabno, ga odvrgel in začel teči proti cilju.

Po razpravi odločili v korist Frooma

Prizor, ko nosilec rumene majice v kolesarski obutvi teka po cesti in živčno pričakuje pomoč, je bil popolnoma nenavaden za tako veliko kolesarsko dirko. Ko je Froome končno dobil nadomestno kolo, je že vedel, da je začasno izgubil rumeno majico. Britanec Adam Yates (Orica) je prevzel vodstvo, Froome pa je padel na šesto mesto s 53 sekundami zaostanka.

Vendar je vodstvo dirke po preučitvi Froomovega padca odločilo, da ostane na vrhu skupnega seštevka. S tem je imel pred Yatesom 47 sekund prednosti, tretji Bauke Mollema pa je zaostajal 11 sekund več.

Zahvala Frooma, Yates pozdravil odločitev

Froome, ki je na koncu dirko osvojil, je po etapi opisal dogajanje: "V zadnjem kilometru se je motor pred nami nenadoma ustavil, Richie, Bauke in jaz pa smo se zaleteli vanj. Motor za nami je povozil moje kolo in ga uničil. Pomislil sem: 'Ojoj, nimam kolesa.' Vedel sem, da je naš avto pet kilometrov zadaj, zato sem začel teči. Zadovoljen sem, da se je vodstvo dirke tako odločilo. Mislim, da je bilo to pravilno, hvala."

Foto: Guliverimage

Yates se je strinjal z odločitvijo: "Ne bi bilo prav, če bi do vodstva prišel na tak način. Zato je kar v redu, da so se tako odločili. Jaz bi na Froomovem mestu zahteval enako, če bi se mi to zgodilo. V zadnjem kilometru je bilo kar divje, a navijači so pač del našega športa."

Tek brez kolesa ni dovoljen

Tek brez kolesa ni dovoljen na Dirki po Franciji. Vendar pa je bila situacija, v kateri se je znašel Froome, redka. Ko je Froome zaradi nesreče z motornim kolesom v množici navijačev ostal brez kolesa, je bil prisiljen teči, dokler ni dobil nadomestnega kolesa. Ta nenavadna situacija je povzročila precejšnje razburjenje in razprave.

Foto: Guliverimage

Pravila Tour de France zahtevajo, da kolesarji uporabljajo svoja kolesa ves čas dirke, razen če so zamenjave koles potrebne zaradi tehničnih težav ali nesreč. Kolesarji lahko dobijo novo kolo od spremljevalnih vozil, moštvenih kolegov ali ekipnih vozil, vendar morajo počakati, da ta vozila prispejo. Kolesarji po pravilih ne smejo nadaljevati etape brez kolesa. Specifična situacija je ob prečkanju ciljne črte. Froomova odločitev, da teče, je bila bila nujna, saj je želel izgubiti čim manj časa, preden bi dobil nadomestno kolo.

Froome je v svoji karieri trikrat osvojil Tour de France. Prvič torej leta 2013, nato pa še trikrat zapored v letih 2015, 2016 in 2017.