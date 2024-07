Velika zmaga Tadeja Pogačarja, ki se je otresel Vingegaarda!

Dirka po Franciji, 14. etapa, podrobneje:

Cilj - Tadej Pogačar je prikolesaril do 13. etapne zmage na Touru. Jonas Vingegaard je zaostal 39 sekund, Remco Evenepoel 1:10. V skupnem seštevku ima Pogi pred Dancem, ki se je povzpel na drugo mesto, 1:57 prednosti, medtem ko Evenepoel na tretjem zaostaja 2:22.

1,5 km do cilja - Prednost se še povečuje. Pogačar ima 23 sekund prednosti pred Jonasom.

2,2 km do cilja - Tadej Pogačar ima pred Jonasom 20 sekund prednosti.

3,4 km do cilja - Tadej Pogačar ima 11 sekund prednosti pred Jonasom Vingegardom. Remco Evenepoel ne more slediti Jonasu.

4 km do cilja - Tadej Pogačar je ostal sam. Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel zaostajata 7 sekund.

4,3 km do cilja - Tadej Pogačar in Adam Yates složno proti cilju. Jonas Vingegaard ne more slediti. Z njim je Remco Evenepoel.

4,5 km do cilja - Remco Evenepoel je prehitel Jonasa Vingegaarda, Tadej Pogačar se oddaljuje in je že ujel Adama Yatesa.

4,7 km do cilja - Tadej Pogačar je skočil. Jonas Vingegaard je šel za njim.

5,3 km do cilja - Adam Yates (UAE Emirates) bo kmalu ujel Healyja. Vsega 12 sekund še zaostaja. Glavnina za Yatesom zaostaja 30 sekund.

5,9 km do cilja - Adam Yates (UAE Emirates) je le še 29 sekund za Benom Healyjem. Zaostanek glavnine za njim je 46 sekund.

7 km do cilja - Adam Yates se oddaljuje od glavnine. njegova prednost je 15 sekund. Zdaj tempo narekuje Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike). Jonas Vingegaard je na četrti, Tadej Pogačar na peti poziciji v glavnini. Healy ima pred Yatesom 41 sekund naskoka.

7,3 km do cilja - Prednost Bena Healyja je padla na 59 sekund. Iz glavnine je šel Adam Yates (UAE Emirates).

8,4 km do cilja - Pavel Sivakov ne more več. Tempo zdaj narekuje Joao Almeida (UAE Emirates). Healy ima še vedno 1:10 prednosti. Tadej Pogačar ima na očeh Jonasa Vingegaarda.

8,8 km do cilja - Ben Healy ima pred glavnino prednost 1:12.

9 km do cilja - Na čelu glavnine Pavel Sivakov (UAE Emirates), za dnjim dva kolesarja Soudal Quick-Stepa in Remco Evenepoel. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard še ne kažeta želje po kakšnem skoku.

9,4 km do cilja - Ben Healy se je Gauduju odpeljal naprej. Prednost pred glavnino znaša 1:07. V glavnini je Egan Bernal spustil.

10 km do cilja - Z zaključnim vzponom začeli tudi kolesarji v glavnini. Marca Solerja je pri narekovanju tempa zamenjal Pavel Sivakov. Ben Healy, zmagovalec zadnje etape na letošnji dirki Po Sloveniji, je skočil iz ubežne skupine. Za njim je šel David Gaudu.

11 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon na Pla d'Adet. Začetek bo izjemno peklenski. Ubežniki (David Gaudu (Groupama-FDJ), Oier Lazkano (Movistar Team), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Ben Healy, EF Education-EasyPost) in Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) imajo 1:22 prednosti.

15 km do cilja - Po spustu je prednost peterice 1:30. Tadej Pogačar se v skupini vozi za Jonasom Vingegaardom. Še slabih pet kilometrov do začetka zaključnega vzpona. Dolg bo 10,6 km, povprečna naklonina pa bo znašala 7,9%.

28,5 km do cilja - David Gaudu je bil tokrat hitrejši od Lazkana in osvojil Hourquette d'Ancizan. Zdaj sledi 10-kilometrski spust in zaključni vzpon. Glavnina zaostaja le še 1:18.

30 km do cilja - Glavnina je zmanjšala zaostanek na vsega 2:09. Obeta se zaključni spopad na zaključnem vzponu Pla d'Adet.

32 km do cilja - Izčrpavanje se nadaljuje. Glavnina se krči. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel imajo ob sebi še pomočnike. Prednost ubežnikov je zdaj 2:22. Videti je, da se bodo favoriti za skupno zmago danes udarili za etapni uspeh. Ubežniki so David Gaudu (Groupama-FDJ), Oier Lazkano (Movistar Team), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Ben Healy, EF Education-EasyPost) in Louis Meintjes (Intermarché-Wanty). Še dobra dva kilometra do konca vzpona. Vmes je sledil rahel spust.

35 km do cilja - Prednost ubežnikov je skopnela na 2:46. Nils Politt je opravil svoje pri UAE Emirates. Zdaj narekuje tempo glavnine Marc Soler. Jay Hindley ne more slediti tempa. V ubežni skupini je medtem napadel David Gaudu. Za njim sta šla Ben Healy in Louis Meintjes

36 km do cilja - Začel se je drugi kategoriziran vzpon današnjega dne na Hourquette d'Ancizan (8,2 km/5,1%).

39 km do cilja - Glavnina zaostaja 3:20. Zanimivo bo videti, kaj se bo dogajalo na naslednjem vzponu Hourquette d'Ancizan. Za zdaj ekipa UAE Emirates nadzoruje ubežnike. Tik za njimi so v glavnini kolesarji Visme | Lease a Bike - tudi Jan Tratnik. Povprečna hitrost je 39,8 km/h.

42 km do cilja - Deseterica ubežnikov ima 3:45 naskoka pred glavnino, na čelu katere so kolesarji UAE Emirates, ki imajo v svojih vrstah rumenega Tadeja Pogačarja. Remco Evenepoel je medtem izgubil pomembnega pomočnika Louisa Vervaekeja, ki je že na štart prišel s posebnim avtomobilom. Naj bi imel covid-19.

54 km do cilja - Več kot 100 km/h je hitrost kolesarjev pri spustu. Naslednji gorski izziv bo predstavlja Hourquette d'Ancizan. Vzpon II. kategorije bo dolg 8,2 km, povprečna naklonina pa bo znašala 5,1 odstotka.

61 km do cilja - Na vrhu Col du Tourmaleta je tudi glavnina. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta se pripeljala v ospredje. Spust je namreč tehničen in pozicija je zelo pomembna.

62 km do cilja - Zmagovalec Col du Tourmaleta je postal Oier Lazkano (Movistar Team), ki je odskočil od Gaudja in prejel 20 točk.

63 km do cilja - David Gaudu (Groupama-FDJ) je iz skupine ubežnikov skočil, za njim je šel Oier Lazkano (Movistar Team). Navijači so na Col du Tourmalet pripravili pravi špalir.

64 km do cilja - Do vrha Col du Tourmalet sta še dva kilometra. Najtežji del je povsem pri vrhu. Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 3:36. Na čelu glavnine oster tempo narekujejo kolesarji UAE Emirates, ki v svojih vrstah nimajo več Juana Ayusa, ki se je poslovil zaradi bolezni covid-19. Remco Evenepoel se s svojimi moštvenimi kolegi drži povsem v ospredju, Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta nekoliko zadaj.

68 km do cilja - Enajst kolesarjev je zdaj ostalo v ospredju. Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Bruno Armirail (Decathlon-Ag2r La Mondiale), David Gaudu (Groupama-FDJ), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Ben Healy, Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Simon Geschke (Cofidis), Oier Lazkano (Movistar Team), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) in Magnus Cort Nielsen (Uno-X). Njhova prednost je dobre štiri minute. Na čelu glavnine so kolesarji UAE Emirates.

Do vrha Col du Tourmaleta imajo kolesarji še dobrih pet kilometrov.

78 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Col du Tourmalet. Kar 18 tekmovalcev je v begu. Glavnina zaostaja 4:09.

88 km do cilja - Osmerici sledi skupina 15 kolesarjev in ima 25 sekund zaostanka. Medtem glavnina zaostaja že več kot 3 minute. Nihče izmed ubežnikov ne ogroža rumene majice. Ben Healy, ki je v zasledovalni skupini, denimo za Tadejem Pogačarjem zaostaja 12 minut in 8 sekund.

Pogačar gleda širšo sliko

"Bolj nadzorovana etapa bo. Morda bo na koncu nekaj akcije. A ni na nas, da kaj poizkušamo. Smo v rumeni majici in se dobro počutim," je lepo slišati iz ust slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja.

Ali to pomeni, da ne bo napadel? "To ne pomeni, ampak je manj možnosti. Rad dirkam, rad napadam. Vendar moram gledati širšo sliko. S to prednostjo grem lahko mirno v zadnje dneve na Dirki po Franciji. Če ne bom imel slabega dne, potem nimam skrbi glede nadaljevanja," je odgovoril v pogovoru za Eurosport.

95 km do cilja - Osem kolesarjev je zdaj v ospredju, iz ozadja prihajajo novi. Medtem se je tempo v glavnini zaustavil. Zaostanek znaša dve minuti. Med ubežniki so Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Cédric Beullens, Arnaud de Lie (Lotto-dstny), Bryan Coquard (Cofidis), Oier Lazkano (Movistar Team), Kévin Vauquelin, Raúl García Pierna (Arkéa-B&B Hotels) in Magnus Cort Nielsen (One-X).

99 km do cilja - Veliko se dogaja. Četverice ja še vedno v begu, a se je iz glavnine odlepila nova skupina kolesarjev. Prednost četverice pred glavnino je 24, pred zasledovalci pa 16 sekund. Povprečna hitrost po 50 kilometrih vožnje je kar 50,6 km/h. Kolesarji bodo kmalu začeli s prvim kategoriziranim vzponom, legendarnim Col du Tourmaletom.

106 km do cilja - Zadnji cilj v klanec v Saint-Lary-Soulanu je bil leta 2021, ko so se morali kolesarji povzpeti na Col du Portet. Tadej Pogačar je takrat premagal Jonasa Vingegaarda in Richarda Carapaza. Letos sledi zaključni vzpon na Pla d'Adet.

106 km do cilja - Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Bryan Coquard (Cofidis), Cédric Beullens and Arnaud de Lie (Lotto-dstny) so v begu in imajo 10 sekund prednosti.

113 km do cilja - Četverica je skočila na rahlem klancu in si prikolesarila nekaj deset metrov prednosti pred glavnino.

130 km do cilja - Povprečna hitrost v začetnih 30 kilometrih znaša kar 50 km/h. Glavnina je spet skupaj.

137 km do cilja - Ubežnika sta ujeta. Novi poizkusi pobegov si sledijo drug za drugim.

140 km do cilja - Van den Broek in Geschke sta si prikolesarila nekaj sekund prednosti.

147 km do cilja - Za zdaj kolesarjem še ni uspelo priti v beg. Številni želijo priti v beg, saj se zavedajo, da bi lahko imeli danes dirko v dirki. Tisto za etapno zmago in drugo med favoriti za skupno zmago na Touru.

148 km do cilja - Amaury Capiot (Arkea) je naslednji, ki je predčasno končal z Dirko po Franciji. Padec je terjal davek.

13.20 - Covid-19 pustoši v karavani. Tom Pidcock je naslednji v vrsti, ki je zaradi te bolezni zapustil Tour de France. Težave ima tudi izkušeni Geraint Thomas. V ekipi Remca Evenepoela je Louis Vervaeke prišel na štart z drugim vozilom kot moštveni kolegi.

13.10 - Zaprta vožnja se je začela. Kilometer 0 bodo kolesarji dosegli čez približno 20 minut.

Skrivnostni Vingegaard

"Vedno imamo načrt. Tako tudi pri UAE. Ne bom ga povedal na televiziji. Skrivnost bo in videli ga boste na cesti. Pričakujem, da bo Tadej (Tadej Pogačar, op. a.) zelo močan. Danes so nekoliko daljši klanci, kar imam raje v primerjavi s preostalimi dnevi. Boriti se bo treba kot vsak dan," je pred začetkom etape povedal Jonas Vingegaard in na vprašanje, koliko je napredoval v primerjavi z vzponom na Col du Galibier, kjer se ga je Pogačar tik pod vrhom otresel, dodal: "Od začetka dirke sem se dvignil. Na Tour nisem prišel v najboljši formi. Zlasti glede na poškodbe, ki sem jih imel. Ni bilo realno pričakovati, da bi vil v top pripravljenosti. Sem se pa izboljšal."

12.55 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je na sporedu prva pirenejska etapa, v kateri bodo kolesarji opravili s kar 4000 višinskimi metri. Pred njimi so dolgi klanci. Obeta se spopad najboljših za skupno zmago.

Vrstni red pred 14. etapo

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 52:40:58

2. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) + 1:06

3. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 1:14

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 4:20

5. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:40

6. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 5:38

7. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 6:59

8. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 7:36

9. Derek Gee (Kan/Israel-Premier Tech) 7:54

10. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) 8:56

...