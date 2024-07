Dvojček za Jasperja Philipsena, odličen sprint Pogačarja in Mezgeca

PODROBNEJE: 13. etapa Dirke po Franciji (Agen–Pau, 165,3 km)



Foto: Reuters

Cilj! Nova zmaga Jasperja Philipsena!!! Wout van Aert se je moral sprijazniti s še enim drugim mestom, tretji je bil Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech). Lastnik zelene majice Biniam Girmay je bil tokrat četrti. Presenetljivo se je za sprint odločil tudi Tadej Pogačar in osvojil deveto mesto, Luka Mezgec pa je bil enajsti. Tik pred ciljem je prišlo do padca, v katerem je obstal belgijski državni prvak Arnaud De Lie.



V skupnem seštevku kljub stresni etapi ni prišlo do sprememb pri vrhu. Še naprej je v vodstvu Pogačar, ki ima 1:06 naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 1:14 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Vsi drugi zaostajajo že več kot štiri minute.



Results powered by FirstCycling.com

Dva kilometra do cilja: Vlak ekipe Intermarché - Wanty je pripravljen, lahko Biniam Girmay zmaga še četrtič na letošnjem Touru ali je čas za prvo zmago Woua van Aerta?



Pet km do cilja: Kolesarji so v območju zadnjih petih kilometrov, kjer si favoriti za skupno razvrstitev lahko oddahnejo. Tudi če bi znotraj tega območja prišlo do padca, bi imeli enak čas kot glavnina.



Osem km do cilja: Glavnina je že ujela ubežnike, kar pomeni, da nas v cilju v Pauju čaka obračun sprinterjev. Organizatorji so medtem za najbolj bojevitega kolesarja izbrali Danca Magnusa Corta, ki je danes večkrat poskusil s pobegom.

11 km do cilja: Tudi Francoz Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) se je preselil na čelo dirke in prvi začenja spust proti cilju etape v Pauju na vznožju Pirenejev. Glavnina je blizu ...



15 km do cilja: Belgijca Jasper Stuyven (Lidl-Trek) in Brent Van Moer (Lotto Dstny) sta spet močno pospešila. Danes mislita zelo resno! Skupina z glavnino, v kateri so tudi sprinterji Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Michael Matthews, Luca Mozzato in Wout van Aert, zaostaja 15 sekund.

21 km do cilja: Kolesarji ekipe Lotto Dstny so z ostrim tempom ulovili ubežnika in svojega najboljšega sprinterja Arnauda de Lieja spravili v ospredje. A ne za dolgo, sledi nov napad, iz glavnine sta se izstrelila Jasper Stuyven (Lidl-Trek) in Fabian Grellier (TotalEnergies), uspešno se jima je pridružil še Brent Van Moer (Lotto Dstny). Se bo lastnik zelene majice Biniam Girmay odzval na napad?

💪 Gros travail de @VCampenaerts pour la @lotto_dstny qui ramène le peloton sur les deux leaders. On se dirige vers un sprint !



💪 Gros travail de @VCampenaerts pour la @lotto_dstny qui ramène le peloton sur les deux leaders. On se dirige vers un sprint !#TDF2024 pic.twitter.com/hDl6BOluue — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2024

28 km do cilja: Johannessen (Uno-X Mobility) je bil najhitrejši tudi na gorskem cilju na Côte de Simacourbe, kjer je osvojil eno točko v razvrstitvi za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih. S Carapazom (EF Education - EasyPost) ohranjata okoli 27 sekund prednosti pred glavnino.

⚪🔴 Côte de Simacourbe - Cat 4️⃣



🇳🇴 @TobiasJohannes1 takes one more point. @TamauPogi will still be the leader of the KOM classification tonight.



🇳🇴 @TobiasJohannes1 prend un 2ème point. @TamauPogi restera leader du classement du @maillotapois ce soir.#TDF2024 pic.twitter.com/8ra4Ricc8u — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2024

30 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na drugi oziroma zadnji gorski cilj etape Côte de Simacourbe (1,8 km, 6,4 %). Ubežnika imata 27 sekund prednosti. Lahko zdržita do cilja?



38 m do cilja: Nov napad iz glavnine. Olimpijski prvak iz Tokia Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) in Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) sta pobegnila na vzponu na Côte de Blachon (1,6 km, 6,1-odstotni povprečni naklon). Norvežan, ki je leta 2021 zmagal na dirki Tour de l'Avenir, je na vrhu vzpona 4. kategorije pobral edino točko, ki je bila na voljo. Na vzponu je zaostal Dylan Groenewegen, ki bo danes težko sprintal za etapno zmago. Bo namesto nizozemskega državnega prvaka priložnost dobil in vnovčil njegov pomočnik Luka Mezgec?

40 km do cilja: Zasledovalna skupina je že ujela skupino s favoriti, tako da imamo na čelu dirke spet glavnino. Skupina z rekorderjem v številu etapnih zmag na Touru Markom Cavendishem, Fernandom Gavirio (Movistar) in Mathieujem van der Poelom (Alpecin) zaostaja nekaj več kot tri minute.



43 km do cilja: Glavnina ima samo še 21 sekund zaostanka za skupino z rumeno majico. Očitno se nam obeta skupinski sprint v Pauju v vznožju Pirenejev.

🌬️ Here we go again! New echelons attempts!



🌬️ Et c'est reparti ! Nouvelle tentative de bordures dans le peloton !#TDF2024 pic.twitter.com/ysnDFUMP10 — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2024

47 km do cilj: Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) je zapeljal čez rob ceste in se znašel na tleh. Hitro se je spet pobral in zdaj vozi na kolesu nevtralnega opremljevalca. Tudi Nils Politt, pomočnik Tadeja Pogačarja, je doživel bližnje srečanje z asfaltom, a dirko nadaljuje.



50 km do cilja: Skupina s favoriti je ujela vodilno četverico, zasledovalna skupina pa zdaj zaostaja 40 sekund.



57 km do cilja: Spet močan veter na ravnini! Glavnina, kjer je tempo navila ekipa UAE Tadeja Pogačarja, samo še 24 sekund zaostaja za čelom dirke. V skupini so vse majice, tako da kolesarjem UAE ni uspelo narediti nobene škode.



68 km do cilja: Glavnina je ulovila zasledovalno skupino z Adamom Yatesom, Mathieujem van der Poelom in Matejem Mohoričem, medtem ko ubežna četverica (Kwiatkowski, Berbard, Grégoire in Cort) ostaja na čelu dirke. Pred glavnino imajo le še 1:25 naskoka.

Foto: Guliverimage

76 km do cilja: Ubežna četverica je že prečkala leteči cilj na dirkališču v Nogaru. Najhitrejši je bil Romain Gregoire (Groupama - FDJ), ki je pobral 20 točk, iz glavnine pa se je izstrelil belgijski državni prvak Arnaud De Lie.



95 km do cilja: Iz velike ubežne skupine so se odlepili štirje močni kolesarji – Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Julien Berbard (Lidl - Trek), Romain Grégoire (Groupama - FDJ) in Magnus Cort (Uno-X Mobility) –, ki imajo pred zasledovalci približno 30 sekund prednosti, pred glavnino pa 1:20.

124 km do cilja: Ubežna skupina, v kateri so številna močna imena (Adam Yates, svetovni prvak Mathieu van der Poel, Michal Kwiatkowski, Matej Mohorič ...), ima že skoraj minuto prednosti pred glavnino. V skupnem seštevku je najvišje uvrščen Yates, ki je z manj kot sedmimi minutami zaostanka trenutno na 8. mestu.

Sportal Pri Vismi ob padcu na Dirki po Franciji stopili Primožu Rogliču v bran in prst uperili v organizatorja

🔙 The peloton led by @INEOSGrenadiers has joined the Pogacar-Vingegaard-Evenepoel group.



🔙 Le peloton emmené par @INEOSGrenadiers a rejoint le groupe Pogacar-Vingegaard-Evenepoel.#TDF2024 pic.twitter.com/BU5zo82vjE — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2024

, ki je bil del številčne ubežne skupine, je počakal na skupino zinkmalu jih je ujela tudi glavnina, kjer so tempo narekovali kolesarji ekipe Ineos Grenadiers. Do ubežne skupine jih loči še 45 sekund. Očitno nihče ni bil zadovoljen z močnimi imeni v ubežni skupini. Najnevarnejši je bil, ki je z nekaj manj kot sedmimi minutami zaostanka na osmem mestu.

139 km do cilja: Silovito pospeševanje ekipe Visma na odprti cesti, kjer je močan veter in obstaja nevarnost ešalonov, tudi Remco Evenepoel in Tadej Pogačar sta se jim prilepila. Pogačar ima ob sebi še pomočnika Joaja Almeido, medtem ko se je Juan Ayuso mučil v ozadju, nakar so iz ekipe UAE sporočili, da je končal dirko. Tudi Ayuso naj bi bil pozitiven na testu za koronavirus, a so mu v ekipi zaradi nizke ravni virusa v organizmu vseeno dovolili nadaljevati.

❌ This is the end of the road for 🇪🇸 @juann_ayuso as he abandons the #TDF2024



C'est terminé pour 🇪🇸 @juann_ayuso, il abandonne le #TDF2024 pic.twitter.com/jzgmmqqZiR — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2024

161 km do cilja: Več deset kolesarjev se skuša prebiti v beg. V skupini, ki ima okoli deset sekund prednosti pred glavnino, sta tudi dva slovenska kolesarja Jan Tratnik in Matej Mohorič, svetovni prvak Mathieu van der Poel in Adam Yates. Tempo glavnine narekujejo kolesarji ekipe Visma | Lease a Bike in Jayco AlUla, tudi ti si želijo svojega kolesarja v begu.

Foto: Guliverimage

13.50: Start! Več kolesarjev se je danes na predstavitev ekip pripeljalo z zaščitnimi maskami, tudi Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Tadej Pogačar je koronavirus prebolel približno deset dni pred začetkom Toura.



Jonas Vingegaard ... Foto: Guliverimage



... in Remco Evenepoel sta na predstavitvi ekip pred 13. etapo nosila zaščitno masko. Foto: Guliverimage

🚩 Here we go! Stage 13 is underway and we have a lot of attacks!



🚩 C'est parti ! L'étape 13 est lancée et de nombreuses attaques se succèdent !#TDF2024 pic.twitter.com/W8O3HbQJlJ — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2024

13.30: Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je še ena tranzicijska etapa, a bo imela tudi ta več kot dva tisoč višinskih metrov. Na 165,3 kilometra dolgi poti od Agena do Paua sta le dva kategorizirana klanca, oba le četrte kategorije, a je trasa ob koncu vseeno dovolj razgibana, da bi utegnila povzročiti glavobole sprinterskim ekipam. Vremenoslovci napovedujejo tudi nekoliko močnejši veter. Kolesarji so že krenili s starta, žal med njimi ni Primoža Rogliča, ki je po padcu v včerajšnji etapi odstopil z dirke. Tudi Jesus Herrada iz ekipe Cofidis se ni pojavil na startu. Razlog? Bolezen.