Primož Roglič padel pred ciljem in izgubil dragocen čas

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 12. etape:

Foto: Reuters

Cilj: V zaključnem sprintu je bil spet najmočnejši Eritrejec Biniam Girmay! Roglič je do cilja izgubil ogromno časa, skoraj dve minuti.

2 km do cilja - Roglič še naprej izgublja čas, njegov zaostanek se bliža dvema minutama.

4 km do cilja - V ospredju se bije bitka sprinterskih moštev za pozicije, Primož Roglič pa izgublja čas in zdaj za glavnino zaostaja še minuto in pol Zasavec je trdo treščil v asfalt in ne more z vso močjo loviti glavnine. Upamo, da se ni huje poškodoval.

8 km do cilja - Primož Roglič izgublja čas, za glavnino zaostaja že 1:21. Jan Tratnik vleče glavnino.

🇸🇮 @rogla is making his way back with other @RBH_ProCycling riders following the fall, the group is at 1'17".



🇸🇮 @rogla est pris dans une cassure à la suite de la chute, le groupe est à 1'17". #TDF2024 pic.twitter.com/DcR4HCAQNY — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2024

10 km do cilja – Večina kolesarjev zdaj lovi glavnino, Roglič ima ob sebi celotno ekipo Red Bulla, nekaj kolesarjev pa še leži in sedi ob cesti, kjer se je zgodil padec. Tega je zakrivil kolesar Astane, ki ga je presenetil betonski otok sredi ceste. Roglič za repom glavnine zaostaja več kot minuto.

12 km do cilja - Padec v glavnini! Tudi Roglič na tleh.

ÉNORME CHUTE !!! À 12 KM de l’arrivée une énorme chute provoquée Lutsenko a eu lieu, Roglic gêné par cet accident et retardé . #TDF2024 pic.twitter.com/2SgeNuSFOH — QuotidienSport (@Quotidien_Sport) July 11, 2024

15 km do cilja - Vsi slovenski asi so zdaj nekje pri ospredju glavnine, Pogačar in Roglič zaščitena v ekipah UAE Emirates in Red Bull - BORA - hansgrohe, Jan Tratnik vleče ekipo Visma | Lease a Bike, Luka Mezgec pa se je postavil v vlak Jayco AlUle, ki bo danes delal za Dylana Groenewegna.

20 km do cilja – Tempo zdaj narašča, z njim pa tudi nervoza. V ospredju glavnine se poleg sprinterskih ekip gnetejo še moštva favoritov za skupno zmago.

28 km do cilja – Dogajanje se je pred zaključkom malce umirilo, glavnina je strnjena, sprinterske ekipe se združujejo v vlake, ekipe favoritov obkrožajo svoje kapetane. Veliko je bilo defektov v zadnjih kilometrih, tudi vroče je (33 stopinj Celzija), pričakujemo pa lahko, da bo tempo že zelo kmalu narasel.

41 km do cilja – Beg je končan, tudi Madouas, Pacher in Abrahamsen so v glavnini, zdaj pa se bo začelo prerivanje za pozicije.

💨 The breakaway is caught by a peloton that has been going flat out since (almost) the start of the stage.



💨 L'échappée est reprise par un peloton lancé à fond depuis le départ de l'étape.#TDF2024 pic.twitter.com/SUVKXpw2sD — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2024

47 km do cilja – Prednost ubežne trojice je padla na pol minute, bliža se nervozen zaključek etape, v katerem delo čaka tudi ekipe favoritov za skupno zmago, da v gneči zaščitijo svoje kapetane. Pogačar se je danes že znašel v težavah, vpleten je bil v množičen padec v začetku etape, odtlej pa ga kolegi iz UAE Emirates ves čas dobro varujejo nekje pri ospredju glavnine.

55 km do cilja – Turgisa je glavnina že ujela, trojica ubežnikov pa še vztraja 52 sekund pred zasledovalci. Medtem je Wout van Aert zapeljal ob zdravniški avtomobil, da so mu popravili obliž na rani, ki jo je staknil pri padcu na včerajšnji etapi.

68 km do cilja – Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je osvojil še zadnji gorski cilj dneva in v razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki spet ujel Pogačarja, oba imata zdaj po 36 točk, vseeno pa je v prednosti Slovenec, ki je dobil višje kategorizirane klance in bo na podelitvi po današnji etapi prejel pikčasto majico, a jo bo tudi jutri predal Norvežanu. Če bo danes seveda zadržal rumeno, kar pa ne bi smela biti težava.

Iz vodilne skupine je na klancu izpadel Anthony Turgis, Abrahamsen, Pacher in Madouas pa imajo še 58 sekund prednosti pred glavnino.

A solid ride by 🇫🇷 @AnthonyTurgis who has just been dropped from the breakaway.



Une course solide pour 🇫🇷 @AnthonyTurgis qui vient d'être lâché de l'échappée. #TDF2024 pic.twitter.com/aR5e14vA1X — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2024

70 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na zadnji kategoriziran klanec dneva, Montclera (2,1 km, 4,6 %), Abrahamsen bi z novo točko jel Tadeja Pogačarja v razvrstitvi za pikčasto majico.

73 km do cilja – Prednost ubežnikov še kar kopni in je zdaj padla pod minuto. Na čelu glavnine tempo diktira ekipa Alpecin – Deceuninck Jasperja Philipsena.

🏁 73 KM



🚴‍♂️4⃣ < 57'' < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ 🚗



Just 57'' lies between the break and the peloton as they edge closer to the final climb of the day.



57'' séparent l'échappée et le peloton à l'approche de la dernière ascension de la journée. #TDF2024 pic.twitter.com/aiCzPcoVcI — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2024

80 km do cilja – Prednost ubežnikov je padla na 1:22.

Covid v karavani?

V moštvu Bahrain – Victorious razsaja neka bolezen, včeraj je trpel Fred Wright, nad slabim počutjem je v prvem tednu dirke tarnal tudi Matej Mohorič, danes je z dirke odtopil še njihov kapetan Pello Bilbao. A Mohorič je v pogovoru za Sporzo zavrnil namigovanja, da naj bi šlo za covid. "Testirali smo se in no bilo pozitivnih izidov. Res se nekaj kolesarjev ne počuti najboljše. Počakati moramo in bomo videli, če bo bolje. Sam se nisem dobro počutil v šesti etapi, zdaj pa sem že boljši."

Covid je popadel Astano, zaradi okužbe je danes z dirke odstopil Mihael Morkov. "To je bila odgovorna odločitev," je ob tem dejal Mark Cavendish, nekateri pa so to razumeli tudi kot kritiko drugih ekip, ki naj bi okužene in obolele kolesarje zadrževala na dirki. Sicer je vedno več kolesarjev spet poseglo po uporabi zaščitnih mask.

Vidno oslabel je bil danes tudi nizozemski sprinter Fabio Jakobsen, ki je prav tako predčasno zaključil s Tourom.

93 km do cilja – Anthony Turgis je neizzvan dobil leteči cilj v Gourdonu, etapa poteka izjemno hitro, povprečna hitrost kolesarjev je poreko 46 km/h, ubežna četverica pa ima zdaj 1:40 prednosti pred glavnino. Na čelu te so bili dolgo kolesarji moštev Movistar in Alpecin – Deceuninck, pred letečim ciljem so se v ospredje prebili še člani ekipe Intermarche – Wanty.

119 km do cilja – Abrahamsen je dobil tudi gorski cilj na Rocamadourju, četverica ubežnikov zdaj ohranja okoli dveh minut prednosti pred glavnino, z dirke pa je pravkar odtopil še Mohoričev kolega pri Bahrain – Victoriousu Pello Bilbao. Španec se že nekaj dni ni počuitil najbolje, tudi danes je za glavnino zaostal dobro minuto, zdaj pa je ugotovil, da s Tourom ne more več nadaljevati.

Danes je brez pomembnega pomočnika ostal tudi britanski sprinterski as Mark Cavendish, s 35 etapnimi zmagami od letos rekord Dirke po Franci. Michael Morkov se je namreč okužil s koronavirusom in danes ni podpisal startne liste ter že odpotoval domov. Napovedal je tudi tekmovalno upokojitev, kar pomeni, da je že končal svoj zadnji Tour v bogati karieri.

Cavendishevo sporočilo Morkovu:

"Seveda se moramo prilagoditi, to je res smola. Na profesionalni ravni je bil nadvse pomemben del ekipe, kapetan, cestni kapetan in moj pomočnik v sprintih. Na osebni ravni pa je eden mojih najtesnejših prijateljev, zato si v prvi vrsti želim, da je zdrav. Doma ima krasno družino, tri otroke, prejšnji teden je napovedal tudi tekmovalno upokojitev. Zame je je dolgotrajno zdravje nad vsako dirko," je za televizijo ITV povedal Cavendish. "Ekipa je sprejela odgovorno odločitev, Michael se ni počutil dobro, s tem so zavarovali nas in vse kolesarje v karavani," je še povedal zveznik moštva Astana.

135 km do cilja – Vodilna četverica ima zdaj le še okrogli dve minuti prednosti pred glavnino.

141 km do cilja – Jonas Abrahamsen je dobil prvi gorski cilj dneva. Norvežan sicer danes spet nosi pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki, a ga je v tem seštevku včeraj prehitel Tadej Pogačar, ki pa nosi že rumeno majico vodilnega na dirki. Z novo točko se je Abrahamsen približal Slovencu na dve točki zaostanka (34:36). Danes sta na voljo še dve gorski točki na dveh klancih četrte kategorije. Prednost vodilne četverice pa pada in je zdaj le še 2:15.

After crossing the line first, 🇳🇴@AbraJonas is now within 2 points of Tadej Pogacar ⚪️🔴#TDF2024 https://t.co/Ex7nhojgzd — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2024

144 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na prvi kategoriziran klanec dneva, Cote d'Autoire (IV. kategorija, 2,7 km, 5,7 %), četverica ubežnikov ima 2:45 prednosti pred glavnino. V tej se je po množičnem padcu v ospredje pomaknila celotna ekipa UAE Emirates, ki zdaj Pogačarja drži na varnem.

163 km do cilja – Francozi Valentin Madouas, Quentin Pacher (oba Groupama – FDJ), Anthony Turgis (TotalEnergies) in Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mibility) imajo zdaj že 3:20 prednosti pred glavnino.

Turgis, zmagovalec devete etape letošnjega Toura, vozi na rezervnem kolesu, saj je bilo njegovo moštvo TotalEnergies ponoči tarča tatov.

Foto: Guliverimage

175 km do cilja - Vsi kolesarji, ki so bili udeleženi v padcu, nadaljujejo z dirko, tudi Pogačar je hitro ujel glavnino. Nosilec rumene majice k sreči ni staknil poškodb, v gneči se je bolj ali manj le zvrnil s kolesa. Madouas, Abrahamsen, Pacher in Turgis so medtem pridelali že 2:50 prednosti pred glavnino.

180 km do cilja - V glavnini je prišlo do množičnega padca, na tleh se je znašel tudi nosilec rumene majice Tadej Pogačar, ki pa lahko nadaljuje z dirko. Medtem sew je predal tudi Fabio Jakobsen in odstopil z dirke.

182 km do cilja – V vodstvo se je zdaj odpeljala trojica Valentin Madouas, Jonas Abrahamsen in Quentin Pacher, pridružil pa se jim je še Anthony Turgis.

185 km do cilja – V ospredju se še vedno vrstijo številni napadi, nizozemski sprinter Jakobsen pa zdaj zaostaja že tri minute za glavnino.

193 km do cilja – Prvi poskus pobega je bil nevtraliziran, vrstijo se novi napadi. Jakobsen (DSM - firmenich PostNL) se očitno ne počuti najbolje in vozi 1:21 za glavnino ob klubskem avtomobilu.

⚡️ Still no breakaway after 10 km, many attacks on the front of the bunch.



⚡️ Toujours pas d'échappée après 10 km, les attaquent se multiplient. #TDF2024 pic.twitter.com/yZlPKir0XF — Tour de France™ (@LeTour) July 11, 2024

194 km do cilja – Dvojici v ospredju se je pridružil še Južnoafričan Louis Meintjes (Intermarche – Wanty).

195 km do cilja – Na čelu glavnine je zdaj malce bolj živahno, še nekaj kolesarjev se je podalo v lov za vodilno dvojico, v ozadju ima težave že Fabio Jakobsen, ki je malce izgubil stik z glavnino.

199 km do cilja – Genietsu se je v vodstvu pridružil še Francoz Thomas Gachinard (TotalEnergies), dvojica pa ima za zdaj le majhno prednost pred glavnino.

203,6 km do cilja – 12. etapa 111. Toura se je ob 12.48 začela tudi zares! V napad je skočil le en kolesar, Nizozemec Kevin Geniets (Groupama - FDJ).

Start: Kolesarji so se na zaprto vožnjo podali ob 12.35, ob 12.50 naj bi se etapa začela zares. Startne liste dnes ni podpisal Michael Morkov (Astana). Danec je staknil Covid-19, Mark Cavendish pa je tako ostal brez pomembnega pomočnika.

Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je tranzicijska etapa, po kateri bodo kolesarji na Touru že bližje Pirenejem, kjer bosta konec tedna dve zahtevni gorski etapi. Danes je dan za sprinterje ali pobeg. Tekmovalce vsaj v začetku čaka moker dan, saj na startu v Aurillacu trenutno dežuje. Za cilj v Villeneuvu Sur Lotu vremenoslovci danes ne napovedujejo dežja, mogoče pa so nevihte.

"Glavo pokon'c in pazi nase," sta Tadeju Pogačarju zaželela starša: