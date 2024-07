Tadej Pogačar: Zdaj smo lahko videli, da bo pošten boj, da je Jonas v vrhunski formi

"Bil je dober dan, naša ekipa je spet opravila odlično delo. Dobro sem se počutil na Puy Maryju, poskušal sem iti v napad, ampak je šel Jonas zelo dobro na klanec in skupaj sva šla do cilja. Zdaj smo lahko videli, da bo pošten boj, da je v vrhunski formi in me je dobro premagal v šprintu. Po takšni etapi sem precej dobro šprintal, bil je težak dan, ampak tudi lep. Užival sem. Nadaljujmo tako," je na novinarski konferenci v cilju 11. etape razlagal slovenski šampion Tadej Pogačar.

"Danes je bil Jonas izjemno močan"

Danes je proti največjemu rivalu za skupno zmago izgubil sekundo v skupnem seštevku. Po napadu na prelaz Peyrol (Puy Mary) je Dancu sicer pobegnil že na 30 sekund. Se je kaj zgodilo, da je nato zapravil vso prednost? "Na spustu sem se počutil zelo dobro do enega ovinka, ko mi je malo spodneslo zadnje kolo. Nato sem morda potrošil nekaj preveč moči pred začetkom naslednjega vzpona, še vedno sem se počutil dobro, ampak Jonas je šel bolje na naslednji klanec, zato sem ga počakal, saj sem vedel, da me bo prej ali slej ujel. Osredotočil sem se na tiste bonifikacijske sekunde in se poskušal pripraviti na zaključni šprint. Ampak danes je bil izjemno močan. Za njim je dober dan. Tudi za mano je," je odgovarjal Pogačar, ki ostaja trdno v rumeni majici.

Zastrašujoč trenutek na spustu s Puy Maryja:

😱 @TamauPogi, full gas on the descent of the Puy Mary Pas de Peyrol.



😱 @TamauPogi prend tous les risques dans la descente du Puy Mary Pas de Peyrol.#TDF2024 pic.twitter.com/ts9aTyC2Bg — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

Pirenejev se ne boji

Pa se mu zdi, da mu je morda Vingegaard danes le zadal tudi psihološki udarec? "Ne mislim tako. Precej enakovredna sva, jaz sem ga premagal na prvem klancu, on mene na drugem, potem sva šla skupaj. Dobil je zaključni šprint, ampak smo lahko videli, da sva zelo enakovredna. Moram ohranjati to prednost, ki je kar solidna podlaga pred Pireneji," meni Pogačar.

V ciljnem šprintu je šlo na tesno.

Videti je, da bo bitka za skupno zmago napeta vse do konca letošnjega Toura. Že ta konec tedna favorite čaka nov zahteven test v Pirenejih, v soboto in nedeljo sta na sporedu težki etapi. "Ja, mislim, da bo napeto do konca. Bomo videli, kako bo v Pirenejih. Tam bo dirkanje drugačno, kot je bilo danes. Danes smo poskušali z dolgim napadom, tam pa so klanci daljši in se dirka drugače. Bolje sem se pripravil na tamkajšnje klance. Bomo videli. Imamo zelo močno ekipo in v Pireneje lahko potujemo samozavestni," ostaja optimističen slovenski šampion.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: