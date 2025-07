Šprinterji spet dočakali priložnosti, deloven dan za Luko Mezgeca

Po treh eksplozivnih razgibanih etapah in prvim od dveh posamičnih kronometrov je na 112. Dirki po Franciji spet dan za čiste šprinterje. Favoriti za zmago na 171-kilometrski etapi od Sain-Meen-Le-Granda do Laval-Espace-Mayenna so Jonathan Milan (Lidl - Trek), Tim Merlier (Soudal Quick-Step) in tudi Dylan Groenewegen, ki mu bo v šprinterskem vlaku Jayca AlUle pomagal tudi Luka Mezgec. Osma etapa Toura se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.10, v cilju kolesarje pričakujejo okoli 17. ure.