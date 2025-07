Tadej Pogačar: Če Joao Almeida ne bi padel, bi bila etapa popolna

"Super zadovoljen sem s to zmago, skoraj vse smo naredili popolno, le Joao je na žalost padel. Upam, da je v redu. Če je, je dan popoln, če ni, je ta zmaga zanj. Trenutno si želim le, da je z njim vse v redu," je v prvi izjavi za prireditelje dirke povedal Pogačar, ki je z današnjo zmago, 101. profesionalno in 19. na Tourih, spet prevzel prvo mesto v skupnem seštevku dirke. Zdaj ima 54 sekund prednosti pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick - Step).

V zaključku današnje 197-kilometrske etape so se morali kolesarji dvakrat povzpeti na Mur de Bretagne, le dvokilometrski klanec, na katerem so se v sklopu Toura spopadli že leta 2021, ko je Pogačarja in Primoža Rogliča tam premagal kralj klasik Mathieu van der Poel. Danes je Nizozemec na zaključnem klancu presenetljivo omagal in tudi prepustil rumeno majico Pogačarju.

"Z Mathieuom ta finiš poznava zelo dobro, oba imava nanj lepe spomine in oba sva si želela zmagati na tem ikoničnem klancu. Ampak on je včeraj očitno potrošil nekoliko preveč moči, zato danes ni bilo povratnega spopada," je obžaloval 26-letni slovenski as. "Bil je težak in vroč dan, ogromno energije smo porabili za ohlajanje, šlo pa je tudi zelo hitro. Imeli smo načrt, izpeljali smo ga, ekipa me je pripeljala do zadnjega klanca. Normalno bi moral z menoj ostati Joao, vendar je padel, zato se je izkazal Jhony (Jhonatan Narvaez, op. p.) in opravil izjemno delo, da je zadržal nadzor do zadnjega šprinta. Zame je bilo popolno. Spet sem v rumenem, zdaj pa upam na dva lahka dneva," je še opisal dogajanje z zaključka etape.

Pojasnil je še, da so v ekipi UAE Emirates teren za današnjo zmago tlakovali že včeraj, ko so pustili pobeg in varčevali z močmi. "Zato smo danes lahko nadzorovali etapo," je Pogi povedal za TV Slovenije.

Jutri bo tako Tadej Pogačar spet nosil rumeno majico vodilnega na dirki, vodi pa tudi v seštevku za zeleno, v katerem ima 34 točk prednosti pred Italijanom Jonathanom Milanom (Lidl - Trek). V soboto in nedeljo sta na sporedu ravninski etapi za šprinterje.

