V včerajšnji etapi je Jonas Vingegaard, glavni tekmec Tadeja Pogačarja v boju za skupno zmago na letošnji Dirki po Franciji, nosil pikčasto majico, a skoraj bi se lahko zgodilo, da do tega sploh ne bi prišlo. Razlog je bil v napačnem logotipu na dresu, zaradi katerega bi Vingegaardovo ekipo Visma lahko doletela kazen. Mnogi so se spraševali tudi, zakaj priljubljene pikčaste majice ni nosil Tim Wellens, saj je v skupni razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih zasedal drugo mesto, tik za Tadejem Pogačarjem, ki pa je nosil že rumeno majico, ki ima po hierarhiji največjo težo.

Pred včerajšnjo etapo Dirke po Franciji je prišlo do zanimivega zapleta. Pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih bi moral nositi tretjeuvrščeni v tej razvrstitvi Jonas Vingegaard, saj je vodilni Tadej Pogačar nosil rumeno majico, ki je v razvrstitvi majic v posameznih razvrstitvah vredna največ, drugouvrščeni Tim Wellens pa je startal v dresu belgijskega državnega prvaka.

Tim Wellens je v 6. etapi nosil dres državnega prvaka, danes pa bo spet v pikčasti majici. Foto: Guliverimage

Wellens: Sploh nisem imel izbire

Marsikdo je mislil, da gre za taktično potezo ekipe UAE Emirates - XRG, da bi dodatno obremenila Vingegaarda, a je bilo v resnici vse prej kot to. Kot je pojasnil Wellens, nepogrešljivi pomočnik Pogačarja, ga nihče iz vrst organizatorja sploh ni vprašal, ali želi nastopiti v pikčasti majici ali bi raje nosil svoj dres v barvah belgijske trobojnice.

"Po novih pravilih v primeru, da si drugi v katerikoli razvrstitvi in si tudi državni prvak, ne moreš več izbirati, katero majico boš nosil (dres državnega prvaka ima v tem primeru prednost, op. a.), tako da sploh nisem imel izbire," je po poročanju spletne strani Idlprocycling.com povedal Wellens.

Napačen sponzor

S tem se je pozornost preusmerila na Vingegaarda, vendar pa je prišlo do napake pri organizatorju Toura, ki je na pikčasto majico natisnil logotip prejšnjega sponzorja ekipe Visma, logotip spletne stavnice Betcity, in ne Rabobank, kar bi ekipo lahko spravilo v težave, saj je od 1. julija na Nizozemskem prepovedano sponzoriranje športa s strani igralniških podjetij.

Ekipa Visma | Lease a Bike je tako sprva zavrnila nošenje te majice, saj bi jo lahko doletela kazen, posledično pa se je Vingegaard na predstavitev ekipe in podpis startne liste pripeljal v dresu svoje ekipe, kar je pri organizatorju povzročilo pravo paniko. Kot poroča spletna stran Idlprocycling.com, je tehnični direktor Thierry Gouvenou osebno posredoval pri avtobusu ekipe Visma, Vingegaard pa je na koncu le startal v pikčasti majici.

Jonas Vingegaard se je na predstavitev ekip pred šesto etapo pripeljal v navadnem dresu in ne v pikčasti majici. Foto: Guliverimage

Rešitev: črn flomaster

Problem so menda rešili tako, da so logotip Betcityja enostavno prekrili s črnim flomastrom, medtem ko novega sponzorja ekipe, nizozemskega multinacionalnega podjetja za bančne in finančne storitve, na dresu sploh ni bilo.

No, danes teh težav ne bo, saj je Wellens s sedmimi točkami, dvema več od Pogačarja, novi vodilni v seštevku za gorsko majico, in bo v današnji etapi s ciljem na zloglasni zid Mur de Bretagne, nosil pikčasto majico.

Navdušen sem, res rad nosim pikčasto majico, poleg tega pa tudi za Tadeja to ni slabo," je pojasnil Wellens. "Tour je še dolg in vsaka minuta počitka mu pride prav. Prava dirka se šele začenja." Po njegovem mnenju to pomeni prihranek približno 20 minut na dan, saj se Pogačar lahko izogne podelitvi majic in obveznim intervjujem.

Slovenski as je rumeno majico včeraj izgubil za pičlo sekundo, ostal pa je tudi brez zelene in pikčaste majice, a se z mislijo na končni cilj, rumeno majico po 21 etapah na cilju v Parizu, s tem zagotovo ne bo obremenjeval.

Tudi Wellens še dodaja, da se, kljub temu da je zelo naklonjen pikčasti majici, zanjo ne bo boril za vsako ceno. "Nositi to majico je čast, ni pa ključna za ekipo. Vem, zakaj sem tukaj – da pomagam Tadeju. In to mi je v veselje," je še povedal belgijski državni prvak.

