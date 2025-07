Remco Evenepoel vse bližje prestopu k ekipi Primoža Rogliča

Špekuliranja o prestopu Remca Evenepoela iz ekipe Soudal – Quick-Step k Red Bull – BORA – hansgrohe imajo že dolgo brado, a je videti, da zdaj prvič dobivajo resnejše temelje. Po informacijah uglednega novinarja Daniela Bensona naj bi bil dogovor že od 70- do 80-odstotno sklenjen, pogodba pa naj bi se začela leta 2026 in trajala štiri leta.

Čeprav šef ekipe Soudal – Quick-Step Jurgen Fore uradno ohranja mirno kri in zatrjuje, da bo Remco Evenepoel pri njih ostal še vsaj leto dni (pogodbo ima namreč še za leto 2026), je med vrsticami jasno, da se ekipa že pripravlja na obdobje po Remcu. "Ima pogodbo do konca 2026 in pričakujemo, da jo bo spoštoval. A obenem gradimo prihodnost z njim in brez njega," je Cyclinguptodate povzel izjavo Foreja za oddajo Vive le Velo, potem ko je Evenepoel zmagal v 5. etapi Dirke po Franciji na posamičnem kronometru.

Nekdanji selektor Sven Vanthourenhout se seli k ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe Belgijski strokovnjak Sven Vanthourenhout bo z naslednjo sezono postal član ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, poročajo flamanski mediji, kot sta Het Laatste Nieuws in Het Nieuwsblad. Že lani je bil zelo blizu prestopu k nemško-avstrijski WorldTour ekipi, a je dogovor takrat padel v vodo. Tokrat naj bi bila zadeva zaključena. Vanthourenhout, ki je bil dolga leta selektor belgijske reprezentance, je za flamanske medije potrdil: "Imam novo ekipo. Dogovorjen sem za delo v kolesarstvu tudi v prihodnje." Kljub temu 44-letnik ni želel razkriti imena ekipe, a zanesljivi viri potrjujejo, da gre za Red Bull – BORA – hansgrohe. V njej bo Vanthourenhout prevzel vlogo športnega direktorja in imel še dodatne zadolžitve pri treningih kolesarjev. Vanthourenhout je v preteklosti že tesno sodeloval z Remcom Evenepoelom.

Zakaj bi Remco odšel?

Evenepoel je pri 25 letih eden najbolj celovitih kolesarjev svoje generacije. Osvojil je Vuelto, svetovno prvenstvo, Liège–Bastogne–Liège, olimpijski zlati medalji in blesti v vožnji na čas. Vendar pa mu na tritedenskih dirkah še vedno manjka tisto, kar imata Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard – noge za težke gorske etape, vrhunska ekipa in gorski pomočniki, ki odločajo v tretjem tednu.

Kaj se plete po glavi Remca Evenepoela? Foto: Guliverimage

Čeprav je na kronometru v Caenu premagal vso konkurenco in skočil na skupno drugo mesto, strokovnjaki opozarjajo, da bodo odločilne gorske etape spet razkrile razliko v moči in da ne bo mogel slediti Pogačarju in Vingegaardu. Povrhu vsega Soudal Quick-Step ni zgrajen kot ekipa Grand Tour. To se je pokazalo že na Kriteriju po Dofineji, kjer je bil Remco na gorskih etapah pogosto osamljen, brez prave pomoči v ključnih trenutkih. Nič drugače ni na Touru.

Za razliko od njega ima Pogačar na voljo Adama Yatesa in Joaa Almeido, Vingegaard Seppa Kussa, Simona Yatesa in Mattea Jorgensona. Res je, da bi se Evenepoel lahko zanesel na Mikela Lando, vendar se je njegov ključni gorski pomočnik poškodoval.

Red Bull – BORA – hansgrohe: projekt prihodnosti

Ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe, ki je s prihodom Primoža Rogliča in podporo Red Bulla dobila nov zagon in sredstva, želi ustvariti ekipo, ki se bo lahko merila z UAE Emirates in Visma | Lease a Bike. A je treba poudariti, da tudi nemško-avstrijska ekipa (še) nima prave ekipe za tritedensko dirko.

Zato pa so na kolesarski tržnici zelo aktivni in v svoje vrste privabljajo vse boljše, predvsem pa mlajše, nadarjene kolesarje. Zanimivo bo videti, kam bo zavila kariera zvezdnika Evenepoela, ki se zagotovo zaveda, da bi pri Red Bull – BORA – hansgrohe dobil še več podpore vodilnih, saj želi podjetje Red Bull v prihodnje krojiti vrh kolesarstva.