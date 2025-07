Roglič po izgubljenem času izpostavil: Težak dan je bil, ampak sem vesel

V zaključku šeste etape Dirke po Franciji je Primož Roglič znova izgubil nekaj dragocenih sekund v primerjavi z največjimi tekmeci za skupno zmago oz. zmagovalni oder. A kljub zaostanku in zdrsu na deseto mesto v skupnem seštevku je ostal povsem miren in v svojem slogu po koncu dneva odgovoril: "Težak dan je bil, ampak sem vesel. Moral sem ga končati. Vse dobro." Roglič razume, da vseh kart na Touru v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe ne drži sam. Ob sebi ima namreč Floriana Lipowitza, ki je zdaj v skupnem seštevku prehitel slovenskega kolesarja.

Šesta etapa Toura od Bayeuxa do Vire Normandie je postregla s še enim zahtevnim profilom in eksplozivnim zaključkom. V ospredju so dirkali ubežniki, med katerimi je največ pokazal Ben Healy, ki je slavil etapno zmago. V ozadju pa so se v zaključnem delu med seboj merili kandidati za skupno zmago.

V tej skupini je Primož Roglič prišel v cilj pet sekund počasneje kot Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in drugi favoriti, kar ga je stalo enega mesta v skupni razvrstitvi, tako da je zdaj deseti. Pred njega se je povzpel moštveni kolega Florian Lipowitz, ki postaja vse prepoznavnejši obraz v vrstah Red Bull - BORE - hansgrohe.

"Težak dan je bil, ampak sem vesel. Moral sem ga končati. Vse dobro," je bil njegov prvi komentar po koncu četrtkovega tekmovalnega dne, ki ga je poslala njegova ekipa, za slovensko nacionalno televizijo pa je povedal: "Delam na svojem zadovoljstvu. Če bom lahko to dosegel in dal vse vsak dan, bom izjemno vesel". Zdaj ima v skupnem seštevku za rumeno majico že 2:36 zaostanka.

Roglič: Ne morem vplivati na druge, lahko pa dam vse od sebe

V zadnjih dneh je bilo nemalo kritik na Primožev račun glede izjav, ki jih daje medijem na Dirki po Franciji. Nekateri mu očitajo, da glede na vlogo kapetana izžareva premalo želje po uspehu in se zadovoljuje s trenutnim položajem, da je premalo kritičen ... Na vprašanje novinarja Eurosporta pred začetkom šeste etape, ali si kot borec po duši želi več na letošnji Dirki po Franciji, je Roglič vendarle odgovoril nekoliko konkretneje: "Zagotovo si želim. Vedno dam vse od sebe. Tu pa je zanka. Nimam namreč možnosti vplivati na to, kako bodo vozili Tadej, Jonas in Remco. Moje delo je, da dam vse od sebe."

Foto: Guliverimage

Po koncu dneva se je dotaknil tudi predstav Lipowitza in ob tem izpostavil pomen moštvenega duha v svoji ekipi: "Zelo močan kolesar je. Že pred štartom sem rekel, da je bil dober na Dofineji. Zelo dobro ga je imeti ob sebi. Močnejši ko smo posamezniki, močnejša je tudi ekipa. In skupaj lahko dosežemo boljše rezultate."

Lipowitz: Najpomembnejše je bilo ostati v varnem območju

Tudi Lipowitz, ki se je po šesti etapi prebil pred Rogliča v skupnem seštevku, je potrdil, da je bila etapa izjemno zahtevna od samega začetka: "Zelo težak dan je bil že od začetka. Velik boj je bil, dokler se ni oblikoval beg. Nato se je nekoliko umirilo. Vsi smo vedeli, da bo finale težak. Kratek in strm vzpon. Mislim, da je ekipa naredila dobro delo. Najpomembnejše je bilo, da smo ostali v varnem območju."

Florian Lipowitz prevzema kapetansko vlogo? Foto: Guliverimage

V kakšni formi je dejansko Primož, je velika uganka, saj o tem nihče ne govori na glas. Natančnejšo sliko bodo pokazale prve prave gorske etape, a je jasno, da si do tistega dela Toura ne sme prikolesariti še več zaostanka, če želi računati na vidnejšo uvrstitev na letošnji izvedbi.