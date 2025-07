Odvzem vozniškega dovoljenja? Brez skrbi, to rešimo mi!

Vozniško dovoljenje je za mnoge nepogrešljiv del vsakdanjega življenja, ki omogoča mobilnost in neodvisnost. Vendar pa se lahko zaradi različnih okoliščin zgodi, da nam je ta pomemben dokument odvzet. Slovenska zakonodaja predvideva različne scenarije, ki lahko privedejo do odvzema izpita , a hkrati ponuja tudi možnosti njegove povrnitve. V tem članku bomo raziskali prav to!

V KATERIH PRIMERIH MI LAHKO ZAČASNO ODVZAMEJO VOZNIŠKO DOVOLJENJE?

Zakon o pravilih cestnega prometa določa začasen odvzem vozniškega dovoljenja v naslednjih primerih:

Voznik stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodijo v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk, za voznike začetnike pa sedem točk).

Voznik ima zaradi duševnih ali telesnih ovir zmanjšano sposobnost za vožnjo.

Voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju.

Voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje.

Voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali se ne posluži predpisanega počitka.

Če je vozniško dovoljenje neveljavno.

Vožnja pod vplivom alkohola je eden izmed najpogostejših razlogov za izgubo vozniškega dovoljenja v Sloveniji. Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da je voznika, ki ima v krvi več kot 0,24 miligrama na liter alkohola, mogoče kaznovati z odvzemom vozniškega dovoljenja. V primerih, ko je koncentracija alkohola v krvi zelo visoka ali ko voznik povzroči prometno nesrečo pod vplivom alkohola, lahko sodišče odloči tudi o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja.

Prekoračitev hitrosti je drugi najpogostejši vzrok za izgubo vozniškega dovoljenja. Slovenija ima stroge predpise glede hitrosti, zlasti v naseljenih območjih in na avtocestah. Vozniki, ki prekoračijo dovoljeno hitrost za več kot 30 kilometrov na uro na območju umirjenega prometa in cone 30 ali več kot 50 kilometrov na uro v naselju, prejmejo 18 kazenskih točk in so podvrženi začasnemu odvzemu vozniškega dovoljenja.

ZAČASNO ODVZETO VOZNIŠKO DOVOLJENJE

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja ne pomeni tudi nujno trajni odvzem te pravice. Pri začasnem odvzemu je ključno, da se hitro in pravilno lotimo postopkov za njegovo vrnitev.

Ko voznik stori prekršek, ki privede do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, prekrškovni organ predlaga sodišču, da se ta ukrep uvede. V roku osmih dni voznik prejme sklep o začasnem odvzemu. Po prejemu tega sklepa ima voznik pravico vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja, a treba je pohiteti, saj je rok le 15 dni. V predlogu je treba obrazložiti opravičljive razloge za vrnitev in priložiti zdravniško potrdilo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. Sodišče bo predlog upoštevalo in odobrilo vrnitev začasno odvzetega dovoljenja, če je v zdravniškem spričevalu navedeno, da je voznik sposoben za varno upravljanje vozil tako fizično kot psihično. Prav tako se bo predlog upoštevalo, če bodo določene okoliščine, vključno z osebnostjo in preteklostjo voznika, kazale, da začasni odvzem ni nujno potreben za varnost v cestnem prometu.

TRAJNO ODVZETO VOZNIŠKO DOVOLJENJE – KAKŠNE SO MOŽNOSTI?

Ko sodišče izda sklep o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ima voznik pravico v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa na sodišče nasloviti predlog, s katerim predlaga odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Tudi ta predlog mora vsebovati argumente, ki kažejo, da odvzem vozniškega dovoljenja ni neizogibno potreben.

Če sodišče ugodi predlogu, vozniku določi preizkusno dobo, ki traja od šest do 24 mesecev. Znotraj obdobja voznik ne sme storiti hujšega prekrška (prekršek, ki bi prinesli tri ali več kazenskih točk). Prav tako je voznik dolžan izpolniti obveznosti, ki jih določi sodišče. Če v tem času voznik ne stori nobenega hujšega prekrška in izpolni vse svoje obveznosti, sodišče s sklepom odloči, da se vozniku vozniškega dovoljenja ne odvzame. V nasprotnem primeru je treba ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit.

