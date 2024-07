Pogačar napadal, a mu je Vingegaard zadal protiudarec, padec Rogliča

V skupnem seštevku se med Pogačarjem in Vingegaardom zaradi bonifikacijskih sekund ni veliko spremenilo, Slovenec ostaja v rumenem, pred Dancem, ki postaja tretji, ima zdaj še 1:14 prednosti, drugi Remco Evenepoel pa zdaj za Gorenjcem zaostaja minuto in šest sekund. Roglič je četrti z 2:45 zaostanka za rumeno majico.

"Po vsem, kar se mi je zgodilo letos, je to veliko olajšanje, brez družine se ne bi mogel vrniti, zato to zmago posvečam njej," je v cilju razlagal objokani Vingegaard, ki je aprila letos v Baskiji doživel grozljiv padec. "Pred tremi meseci si tega ne bi upal predstavljati. Srečen sem, da sem sploh tu," je še dodal.

Eksplozivnemu Pogačarjevemu napadu na prelazu Peyrol Danec sprva ni mogel slediti, je še priznal v cilju, a dlje, kot so trajali vzponi, boljše se je počutil, kar ni najboljša napoved za Slovenca pred najzahtevnejšimi gorskimi etapami v Alpah in Pirenejih v nadaljevanju Toura.

Dirka po Franciji, potek 11. etape:

Cilj: Jonas Vingegaard je v ciljnem sprintu za las premagal Tadeja Pogačarja, tretje mesto je zasedel Remco Evenepoel, Primož Roglič pa je zaradi padca izgubil nekaj sekund, a v cilj prišel na četrtem mestu.

🏆 Jonas Vingegaard wins an epic stage in Le Lioran!



🏆 Jonas Vingegaard remporte une étape magnifique au Lioran !#TDF2024 pic.twitter.com/qE83eNQrJ3 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

1 km do cilja – Na tehnično zahtevnem spustu – cesta je na delih mokra – je padel Primož Roglič.

Primoz Roglic loses 30 seconds on Remco Evenepoel after crashing on the final descent #TDF2024 pic.twitter.com/Ys0MTFNUmV — NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) July 10, 2024

2,5 km do cilja – Font de Cere je prvi prečkal Vingegaard, Roglič in Evenepoel sta se vodilnima približala na 30 sekund.

3,5 km do cilja – Pogačar in Vingegaard za zdaj samo ohranjata 36 sekund prednosti pred Rogličem in Evenepoelom. V sprintu se bosta pomerila za etapno zmago, večjih premikov v skupnem seštevku pa, kot kaže, ne bo.

5,8 km do cilja – Pogačar in Vingegaard sta se na Font de Cere (3,3 km, 5,8 %) pognala 35 sekund pred Rogličem in Evenepoelom ter 1:40 pred skupino z Rodriguezom in Cicconejem.

9 km do cilja – Kolesarji se približujejo zadnjemu klancu dneva, Pogačar in Vingegaard vodita s 37 sekundami prednosti pred Rogličem in Evenepoelom ter minuto in pol pred skupino s Carlosom Rodriguezom.

14,6 km do cilja – Vingegaard je ujel Pogačarja in ta je moral sprintati za bonifikacijske sekunde na Pertusu, vodilna dvojica ima 45 sekund prednosti pred Rogličem in Evenepoelom. Velika četverica pa ima lepo prednost pred zasledovalci.

🅱️ Bonifications ⏱💛

📍Col de Pertus



1️⃣ 🇸🇮@TamauPogi, 8’'

2️⃣ 🇩🇰Jonas Vingegaard, 5’'

3️⃣ 🇧🇪@EvenepoelRemco, 2''



💛 Tadej Pogacar prend les 8’’ de bonification au col de Pertus !#TDF2024 pic.twitter.com/wb61pmOLtV — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 10, 2024

15,6 km do cilja – Vingegaard se je Pogačarju približal na 14 sekund, Evenepoel se je pridružil Rogliču 51 sekund za rumeno majico.

17 km do cilja – Vingegaard se je spet otresel Rogliča in zdaj sam lovi Pogačarja.

17,5 km do cilja – Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta spet sama v lovu za Pogačarjem in imata 25 sekund za vodilnim, medtem je Evenepoel spet popustil in zaostaja 46 sekund za rumeno majico.

18 km do cilja – Kolesarji so že na predzadnjem kategoriziranem klancu dneva, Pertusu, na vrhu tega pa so na voljo tudi bonifikacijske sekunde. Pogačar ima 33 sekund prednosti pred zasledovalci, Roglič se drži Vingegaarda, Evenepoel pa trpi.

🇧🇪 @EvenepoelRemco has joined Jonas Vingegaard and @rogla in the Col de Pertus



🇧🇪 @EvenepoelRemco a rejoint Jonas Vingegaard et @rogla dans le Col de Pertus#TDF2024 pic.twitter.com/HZhjhnsxiN — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

19 km do cilja – Skupina z Evenepoelom je ujela Rogliča in Vingegaarda, zdaj vozijo 35 sekund za Pogačarjem.

20 km do cilja – Tadej Pogačar ima zdaj 30 sekund prednosti pred Rogličem in Vingegaardom, ta pa le še nekaj sekund pred skupino z Evenepoelom.

25 km do cilja – Roglič in Vingegaard se spuščata na 20 sekund za Pogačarjem, Evenepoela je ujela skupina z Rodriguezom, Adamom Yatesom, Joaom Almeido in Giulijem Cicconejem.

27 km do cilja – Vingegaard in Roglič zdaj skupaj lovita Pogačarja, ki vozi 18 sekund pred dansko-slovenskim parom, Evenepoel je 34 sekund za Pogačarjem.

29 km do cilja – Na spustu se Pogačar nekoliko oddaljuje Vingegaardu, Roglič pa se Dancu približuje. Remco Evenepoel zaostaja dobre pol minute za rumeno majico.

31 km do cilja – Pogačar je prvi prečkal Peyrol, Vingegaard se je medtem otresel Rogliča, še malo dlje je Evenepoel. Velika četverica dokazuje, da je na tem Touru razred nad preostalimi.

31,6 km do cilja – Tadej Pogačar ima dovolj čakanja, Slovenec je močno pospešil! Roglič in Vingegaard mu sledita z nekaj metri zaostanka, Evenepoel je popustil.

32 km do cilja – Skupina favoritov je ujela še zadnja ubežnika, Pogačarjevi še navijajo tempo in redčijo skupino.

32,8 km do cilja – Adam Yates je zdaj pred Pogačarjem, za Slovencem pa še Juan Ayuso. Preostali favoriti se še dobro držijo, skupina z rumeno majico pa bo vsak čas ujela Healyja in Lazkana, Carapaz je medtem že popustil.

33 km do cilja – Pavel Sivakov se je iztrošil na čelu glavnine, Pogačar ima ob sebi še Juana Ayusa, Joaa Almeido in Adama Yatesa.

🥊 The favourites are well placed in the Yellow Jersey group, with an attack imminent?



🥊 Les favoris sont bien placés dans le groupe Maillot Jaune, attaque imminente ? #TDF2024 pic.twitter.com/31idyZXoyk — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

36 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na prelaz Peyrol, Carapaz lovi Heralyja in Lazkana, to pa so zdaj še edini trije kolesarji pred glavnino. Na čelu te tempo diktirajo Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates. Za čelom dirke zaostajajo le še 45 sekund. Glavnina je že močno razredčena, Vingegaard se kot klop drži Pogačarjevega kolesa, zraven so Roglič, Carlos Rodriguez, Egan Bernal, Remco Evenepoel ...

42 km do cilja – Irec Ben Healy (EF Education – Easy Post) je osvojil gorski cilj Neronne, ubežna skupina je zdaj dodobra razpadla, Carapaz izgublja stik, glavnina pa zdaj vozi 1:18 za vodilnima Healyjem in Lazkanom. Romain Bardet je zaostal za glavnino, skupina z Mohoričem in Bilbaom pa je zdaj že 14 minut za čelom dirke.

Izidi gorskega cilja, Neronne (II. kategorija):

1. Healy 5 točk

2. Lazkano 3

3. Carapaz 2

45 km do cilja – Na vzponu na Neronne sta se Ben Healy in Oier Lazkano nekoliko oddaljila kolegom ubežnikom, v glavnini tempo spet diktira ekipa UAE Emirates s Pavlom Sivakovom, vozi pa še dobro minuto za vodilnima.

47 km do cilja – Na čelo glavnine se je prebila tudi Rogličeva ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, tempo je narasel, prednost vodilne deseterice pa se zdaj bolj naglo topi in znaša le še minuto. Medtem je Wout van Aert na enem od ovinkov pristal na tleh. Belgijca je spodneslo, ni videti, da bi se poškodoval, ima pa težave s kolesom in zdaj čaka moštveni avtomobil.

💥¡Caída de Wout van Aert a 45 kilómetros! #TDF2024



El belga cayó en una curva en la que se subió a la acera.#TourRTVE10j



El primer coche de Visma tuvo que seguir con el resto del equipo y no pudo detenerse.



📺Sigue la etapa en Teledeporte y RTVE Play.https://t.co/429BjSP6Hl pic.twitter.com/01ht2CUd6w — Teledeporte (@teledeporte) July 10, 2024

🇧🇪 @WoutvanAert crashes, he's fine and back on the road.



🇧🇪 Chute de @WoutvanAert, il va bien et il a repris la route. #TDF2024 pic.twitter.com/F5tccELBnN — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

55 km do cilja – Kolesarji zdaj že lep čas gonijo v klanec, kmalu pa se bo tudi uradno začel vzpon na Nerone (3,8 km, 9,1 %), sledi pravi "rokenrol" do cilja, s Pertusom (4,4 k, 7,9%), Peyrolom (5,4 km, 8,1 %) in Font de Cerejem (3,3 km, 5,8 %). Z zadnjega je nato še kakšna dva kilometra spusta in še zadnja kratka klančina do cilja peklenske etape. Ubežna deseterica vozi 1:52 pred glavnino in 9:35 pred skupino z Mohoričem in Bilbaom.

📈 Here's what awaits the riders over the final 45 kilometres:



📈Voici ce qu’attend les coureurs sur les 45 derniers kilomètres:



⛰ 1x1️⃣, 2x2️⃣, 1x3️⃣#TDF2024 pic.twitter.com/ASiJKKNVnY — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

Nekateri kolesar Bahraina naj bi na start današnje etape prispeli v posebnem kombiju in z maskami na obrazih. Očitno se v ekipi širi neka viroza. Zaradi podobnih težav je Cofidis danes že ostal brez Španca Iona Izagirreja in Francoza Alexisa Renarda.

73 km do cilja – Kolesarji Pogačarjevega moštva UAE Emirates nadzorujejo dogajanje na čelu glavnine, prednost ubežne deseterice je zdaj padla na 1:43. "Nekaj se kuha, bodimo pripravljeni, da izkoristimo priložnosti, če se ponudijo," so po radijski zvezi svojim kolesarjem sporočili športni direktorji moštva Ineos Grenadiers. "Razlika je ves čas majhna in UAE jo takšno drži z razlogom. Ostati moramo budni," je ocenil tudi športni direktor moštva EF Education – EasyPost Tom Southam.

"Pričakujem kakšen napad ob koncu etape, da, morali bomo paziti. Zagotovo pa bo to težka etapa," je pred startom današnje etape za Eurosport povedal tudi Danec Jonas Vingegaard.

83 km do cilja – Vodilna deseterica ostaja dobri dve minuti pred glavnino in 5:18 pred "grupettom", v katerem sta tudi Mohorič in Bilbao.

97 km do cilja – Razlika med ubežniki in glavnino se je ustalila pri dveh minutah in 15 sekundah. Mohorič se ob kapetanu Bilbau še vedno vozi dobrih pet minut za ubežniki.

Pogačar se spominja: To je bila ena najtežjih etap na Tourih

Tadej Pogačar se je za Eurosport spomnil etape s Toura 2020, ko sta se na zaključnem vzponu na prelazu Peyrol (Puy Mary) silovito borila s Primožem Rogličem. "To je bila ena mojih najtežjih etap na Tourih, resnično sem bil na meji. Ko sem po koncu pogledal številke, sem si rekel samo: Uf! Tudi danes pričakujem nekaj poškodovanih nog," se je ozrl štiri leta v preteklost, ko se je na prelazu Peyrol prebil na drugo mesto v skupnem seštevku 107. Dirke po Franciji.

Danes cilj etape ni v klanec, pa bo vseeno poskušal napasti zmago? "Lepo bi bilo iti na zmago, ampak bomo videli, kako se bodo razvijale stvari. Vselej pa hočem dirkati. Vse je mogoče, na Puy Mary je zelo strmo, ampak je to le eden od strmih klancev v zaključku današnje etape, vse se lahko zgodi," je odgovoril nosilec rumene majice.

110 km do cilja – Julien Bernard (lidl – Trek), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Romain Gregoire (Groupama – FDJ) in Guillaume Martin (Cofidis) so ujeli Richarda Carapaza, Bena Healyja (oba EF Education – Easy Post), Mattea Vercherja (TotalEnergies), Paula Lapeiro (Decathlon AG2R La Mondiale), Oscarja Onleyja (DSM – firmenich PostNL) in Oierja Lazkana (Movistar), deseterica pa ima zdaj že več kot dve minuti prednosti pred glavnino. Še tri minute več zaostaja skupina sprinterjev, v kateri sta tudi Matej Mohorič in Pello Bilbao iz Bahrain – Victoriousa.

➡ Junction at the front! The 4 french chasers has joined the leaders after an impressive effort!



➡ Jonction à l'avant ! Les 4 chasseurs français ont rejoint les leaders après un gros effort !#TDF2024 pic.twitter.com/ZpCTreCU9O — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

115 km do cilja – Zingle je popustil in počakal glavnino, Julien Bernard (lidl – Trek), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Romain Gregoire (Groupama – FDJ) in Guillaume Martin (Cofidis) pa so zdaj le še 20 sekund za vodilno šesterico. Glavnina vozi slabi dve minuti za čelom dirke.

118 km do cilja – Vodilni šesterici se počasi približuje peterica Francozov, Julien Bernard, Bruno Armirail, Romain Gregoire, Guillaume Martin in Axel Zingle. Zdaj ima 38 sekund zaostanka, glavnina pa vozi 1:44 za čelom dirke.

121 km do cilja – Richard Carapaz je dobil drugi gorski cilj dneva, Pogačarjevi so umirili glavnino, ki je na vrhu Larodda zaostajala 1:27 za čelom dirke. Vmes je sicer še skupina zasledovalcev, ki pa se zelo počasi oddaljuje glavnini in trenutno vozi 40 sekund za vodilno šesterico.

125 km do cilja – Richard Carapaz, Ben Healy (oba EF Education – Easy Post), Matteo Vercher (TotalEnergies), Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), Oscar Onley (DSM – firmenich PostNL) in Oier Lazkano (Movistar) zdaj vozijo 20 sekund pred glavnino. Začel se je že vzpon na Larodde (III. kategorija, 3,7 km, 6 %). Na čelo glavnine se je postavila Pogačarjeva ekipa UAE Emirates.

⛰ Côte des Mouilloux - Cat 4⃣, km 80 ⛰



😱 The riders covered the first 80 kilometres at an average speed of almost 50 km/h, and still no breakaway!



😱 Les coureurs ont parcouru les 80 premiers kilomètres à près de 50 km/h de moyenne, et toujours pas d'échappée !#TDF2024 pic.twitter.com/0miZJDHND6 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

131 km do cilja – Carapazu in Vercherju so se v vodstvu pridružili še Paul Lapeira, Ben Healy, Oscar Onley in Oier Lazkano, ki je tudi dobil prvo gorsko točko dneva na Mouillouxu. Šesterica ima le 15 sekund prednosti pred glavnino. Iz te pa so na klancu že izpadli nekateri sprinterji, v ozadju se je že izoblikoval t. i. "grupetto".

135 km do cilja – Na spustu do vznožja prvega kategoriziranega klanca dneva sta se v vodstvo odpeljala Carapaz in Vercher, ki pa imata le majhno prednost pred zasledovalci. Rogličev pomočnik Van Poppel je medtem spet ujel rep močno razpotegnjene glavnine, pomagal mu je tudi Nico Denz, kar pomeni, da je Roglič trenutno brez dveh "telesnih čuvajev". Tudi Matej Mohorič se vozi v ozadju glavnine ob kapetanu Bahrain - Victoriousa Pellu Bilbau.

🚴‍♂️ Selon vous, quelle équipe verra son coureur passer en premier sous l'arche du kilomètre 92 ?



👇 Répondez dans les commentaires ! Un gagnant sera tiré au sort et remportera un lot sportif, des @hautsdeseinefr !#TDF2024 pic.twitter.com/fHAfKExRpR — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

140 km do cilja – Tudi zadnjih 13 ubežnikov je bilo ujetih, kolesarji pa se približujejo prvemu kategoriziranemu klancu dneva. Mouilloux je dolg 1,9 kilometra in ima 6,4-odstotni povprečni naklon.

147 km do cilja – Kolesarji so dosegli edini leteči cilj etape v Bourg-Lasticu, dobil ga je Anthony Turgis. Francoz se je v seštevku za zeleno majico prebil na tretje mesto, zdaj ima 212 točk, drugi Jasper Philipsen jih je do zdaj zbral 193, vodilni Biniam Girmay pa 267.

V vodstvu je zdaj skupina, v kateri so Clement Russo (Groupama-FDJ), Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Axel Zingle (Cofidis), Cristian Rodriguez (Arkea-B&B Hotels), Magnus Cort (Uno-X), Anthony Turgis (TotalEnergies), Matteo Vercher (TotalEnergies), Toms Skujinš (Lidl-Trek), Paul Lapeira (Decathlon-Ag2r La Mondiale), Oier Lazkano (Movistar), Stephen Williams (Israel - Premier Tech) in Frank Van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL), imajo pa 12 sekund prednosti pred glavnino.

150 km do cilja – Carapazu in Rodriguezu se je v vodstvu pridružila močna skupina s Skujinšem, Lapeiro, Cortom, Russojem, Dilliierjem, Williamsom, Zinglejem, Van den Broekom, Turgisem in Vercherjem. Sledi jih še nekaj, njihova prednost pred glavnino pa je majhna.

Medtem sta z dirke odstopila očitno obolela člana moštva Cofidis, Španec Ion Izagirre in Francoz Alexis Renard.

165 km do cilja – V vodstvo sta se odpeljala Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) in Cristian Rodriguez (Arkea – B&B Hotels), lovi ju še množica za beg zainteresiranih kolesarjev, Pogačarjeva ekipa UAE Emirates samo spremlja dogajanje. Medtem je Ion Izagirre zaostal že skoraj štiri minute za glavnino. Zaostajata tudi Rogličev pomočnik Danny van Poppel in Mohoričev kolega Fred Wright. Prvo uro etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo prek 49 km/h.

💪 Fierce battle for the breakaway!



💪 Enorme bagarre pour prendre l'échappée !#TDF2024 pic.twitter.com/228DGmgeiV — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

172 km do cilja – Moštvo EF Education – EasyPost se močno trudi spraviti kolesarja v beg, poskusili so z Betiollom, pa Carapazom in večkrat Healyjem, za zdaj so bili vsi njihovi poskusi neuspešni. Hitrost glavnine je ves čas izjemno visoka, na razgibani trasi pa ima nekaj kolesarjev že težave slediti, malce je zaostal tudi Rogličev "telesni čuvaj" Van Poppel. Še v hujši krizi se je znašel Španec Ion Izagirre (Cofidis).

181 km do cilja – Glavnina je spet združena, nadaljuje se boj za pobeg.

186 km do cilja – Zdaj imata manjšo prednost Ben Healy in Kevin Vanquelin. Priključiti se jim poskuša še množica drugih.

All breakaway attempts have been brought back. But more attacks are flying.



Toutes les tentatives de contre ont été repoussées. Mais d'autres attaques se multiplient.#TDF2024 pic.twitter.com/sIleUN5dLo — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

189 km do cilja – Da, Tim Wellens je zatrl poskus pobega, vse se začenja znova.

192 km do cilja – Vodilno trojico zdaj lovi izjemno močna skupina z Van Aertom, Kwiatkowskim, Pidcockom, Armirailom, Carapazom, Healyjem ... Razlike med skupinami so majhne, ampak proti čelo glavnine se že prebija Pogačarjev pomočnik Tim Wellens iz UAE Emirates, ki utegne naviti tempo in izničiti poskus ubežnikov.

195 km do cilja – Vodilna trojica je imela že 30 sekund prednosti, ko so se iz glavnine v lov podali še številni močni kolesarji na čelu z Woutom van Aertom. Ti so zaostanek prepolovili. Cesta je mokra, boj za pobeg poteka na tehnično zahtevnih odsekih, prišlo je tudi do padca dveh kolesarjev moštva Intermarche - Wanty.

202 km do cilja – Manjšo prednost si je privozila trojica kolesarjev, Quentin Pacher, Kevin Vauquelin in Tobias Halland Johannssen. Priključiti si jim želi še nekaj tekmovalcev, v glavnini tako še ni miru.

205 km do cilja – V ospredju glavnine je spet zelo aktiven nosilec pikčaste majice, Norvežan Jonas Abrahamsen, kolesarji moštva EF Education – EasyPost so poskušali napasti z različnimi kolesarji, nekaj časa se je v vodstvu vozil tudi Ekvadorec Richard Carapaz, opazili smo Mateja Mohoriča, ki kaže interes za pobeg. Za zdaj so bili vsi skoki neuspešni, glavnina je še strnjena, hitrost pa velika.

211 km do cilja – Malo po kilometru nič je direktor dirke zamahnil z zastavico in etapa se je začela tudi zares! Jan Tratnik je imel tik pred uradnim startom težave s kolesom, potreboval je pomoč mehanika, glavnino pa je ujel tik pred kilometrom nič. Takoj po uradnem startu so se začeli napadi, danes ima pobeg resno možnost, da pride do cilja, zato je tudi interes za mesto med ubežniki velk.

Start: ob 11.20 so se kolesarji odpravili na zaprto vožnjo, okoli 11.30 bo šlo tudi zares.

The synchronised cycling by 🇦🇺 @GreenEDGEteam makes this video 👌 Oh and 👋 Hi 🇳🇴@AbraJonas.



Nouvelle épreuve de cyclisme synchronisée pour @GreenEDGEteam 😅 Et sinon hello 🇳🇴 @AbraJonas !#TDF2024 pic.twitter.com/rnEiF6Wlkx — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

Na startu etape v Evaux-les-Bainsu rahlo dežuje, v cilju v Le Lorianu naj bi danes po napovedih vremenoslovcev ostalo suho.

Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je nova zahtevna gorska etapa 111. Toura. Kolesarje danes v 211 kilometrov dolgi etapi čaka 4.350 višinskih metrov na šestih kategoriziranih klancih. Na predzadnjem, Pertusu (4,4 km, 7,9 %), se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde, klanec pred tem pa je najtežji na trasi. Prelaz Peyrol je 5,4 kilometra dolg klanec z več kot osem odstotnim povprečnim naklonom. Zaključnih 0 kilometrov dneva bo izjemno zahtevnih, cilj pa je na ravnini po krajšem spustu.