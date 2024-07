Primoža Rogliča ste spoznali pri nekdanji Jumbo-Vismi, zdajšnji Visma | Lease a Bike. Kako se ga spomnite iz časa, ko ste leta 2018 prišli v ekipo?

Takrat je bilo kar smešno, zdaj sva spet skupaj. Spomnim se ene stvari. Vedno se je. Ko smo bili na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, sem mu pomagal. Petnajst kilometrov pred ciljem mi je dal proteinsko čokoladico in dejal, da mi bo koristila. Ampak jaz sem bil pomočnik. Na koncu je osvojil etapo. Sproščen je. Dela, kar rad dela. Zdaj sva spet skupaj in lepo je.

Njegova glavna naloga je, da ga na ravninskih delih ohrani na varnem mestu. Foto: Ana Kovač

Ali se je kaj spremenil ali je ostal isti Primož Roglič?

Isti je. Spremenilo se je to, da je osvojil ogromno dirk. Ko je prišel v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, sem pogledal, kaj vse mu je že uspelo osvojiti. Izjemno je in impresivno, koliko zmag je dosegel.

Kako ste videli njegov napredek, da je tako hitro napredoval v kolesarstvu in se razvil v velikega šampiona? Vendarle je prišel iz povsem drugačnega športa, smučarskih skokov.

Ena stvar je, da moraš imeti talent. Povrhu vsega Primož zelo trdo dela. Kot tretje je njegova miselnost. Te stvari ga delajo tako dobrega. Vsi ga poznajo. Vsi vedo, da je zelo močan. Videli smo, kako je lani na Giru odpeljal zadnji dan. Napravil je nekaj nepričakovanega. Upam, da bo ponovno naredil kaj podobnega (smeh, op. a.).

Foto: Ana Kovač

V preteklosti ste kolesarili tudi v ekipi Team Sky, zdajšnji INEOS Grenadiers. Kako je dirkati s Primožem Rogličem v primerjavi z drugimi zvezdniki, s katerimi ste že kolesarili?

Primož je vedno optimističen, pozitiven. To je njegova moč. Kot sem rekel, je njegova psihološka moč impresivna.

Kakšna je sploh vaša glavna naloga na Dirki po Franciji?

Primožu sem kot telesni stražar. Moja moč je, da obvladam kolo, imam izkušnje z vožnjo v glavnini. Predviden sem za hektične trenutke. Upam, da mu bom lahko pomagal in ga varno pripeljal do Nice.

Če bi Primožu uspelo osvojiti Tour de France, bi se tudi njemu uresničile sanje. Foto: Ana Kovač

Primož je imel v preteklosti veliko hektičnih trenutkov. Letos vam odlično uspeva, da ni utrpel padca. Ali v pelotonu lahko predvidevate, kje so nevarnosti?

Lahko predvidiš. Največja nevarnost je na sredini pelotona. A to vedo tudi drugi. Včasih imaš nesrečo, zaradi katere se znajdeš na tleh. Verjamem, da mu lahko pomagam.

Ali je za vas, preostale kolesarje, v ekipi pritisk, ker ima Primož cilj osvojiti rumeno majico?

Ne, ker vem, da bo vsak dal vse od sebe. Na koncu vendarle ni zadnja možnost, za kar veliko ljudi misli, da je. Naslednje leto je nova priložnost. Enostavno moraš na cesto in kolesariti.

Foto: Ana Kovač

Kaj bi vam pomenilo, da bi Primož v Nici oblekel rumeno opravo?

Govoril sem z Bernhardom Eiselom, ki je osvojil Tour de France z Bradleyjem Wigginsom. Tega v življenju ne pozabiš. Naša naloga je, da mu pomagamo vsak dan. Tudi meni bi se posledično uresničile sanje, če bi mu uspelo.