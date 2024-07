Cadel Evans stavi na Rogliča, hudiček Didi napoveduje zmago Pogačarja

Po devetih dneh dirkanja na francoskem Touru je kar polovica prve četverice v skupnem seštevku dirke slovensko obarvana. Tadej Pogačar vodi in ima pred prvim zasledovalcem Remcom Evenepoelom 33 sekund prednosti, pred zmagovalcem zadnjih dveh izvedb Toura Jonasom Vingegaardom pa minuto in 15 sekund. Tudi na četrtem mestu je Slovenec, Primož Roglič zaostaja minuto in 36 sekund za rojakom. Kakšen razplet v Nici (21. 7.) napovedujeta zmagovalec Toura 2011 Avstralec Cadel Evans in Nemec Dieter Senf, bolj znan kot hudiček Didi, ki je že od leta 1993 nepogrešljiv del francoskega Toura?

Cadel Evans stavi na Primoža Rogliča

Cadel Evans je bil leta 2011 prvi avstralski kolesar, ki je zmagal na Dirki po Franciji. Na startu ene od etap letošnjega Toura smo ga vprašali, kdo bo po njegovi oceni na najpomembnejši etapni dirki sezone slavil letos.

"Zelo zgodaj je še za napovedi, vendar mislim, da bo letos zmagal Primož Roglič," je v kratkem pogovoru za Sportal napovedal svetovni prvak v cestni vožnji iz leta 2009. Ko je leta 2011 dobil francoski Tour je bil star toliko kot je zdaj Roglič. 34 let.

Evansa sodobno kolesarstvo spominja na čase Eddyja Merckxa. Avstralec je eden od le treh neevropskih zmagovalcev Toura, poleg Evansa sta to še Američan Greg Le Mond in Kolumbijec Egan Bernal. Foto: Ana Kovač

Vesel, da kolesarstvo spremlja le še od daleč

Na vprašanje, kako od daleč spremlja sodobno kolesarstvo, ko se dirka na polno od kilometra nič do cilja, je 47-letni Avstralec dejal, da ga stil kolesarjenja v današnjih časih spominja na kolesarsko ero pred 40, 50 leti, ko se je legendarni belgijski kolesar Eddy Merckx tekmecem odpeljal 50 kilometrov pred ciljem. "Pogačar točno to počne danes, Romain Bardet je na primer prvo etapo dobil s pobegom 50 kilometrov pred ciljem. Glede na izjemne kolesarske talente, kot sta Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar, moram priznati, da sem kar vesel, da kolesarstvo spremljam samo še od daleč."

Evans z družino na startu 2. etape Dirke po Franciji. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, kdo bi bil danes njegov vzornik v svetu kolesarstva, je Evans izpostavil Rogliča, kot Avstralec pa seveda ni mogel mimo Jaiya Hindleya. "Čeprav sem bil zelo navdušen tudi nad žilavostjo Romaina Bardeta v prvi etapi, pa bi bil predvsem oboževalec Rogliča," je priznal Evans, ki bo na letošnjem Touru še posebej pozorno spremljal rojaka Michaela Matthewsa, ki mu tudi na olimpijskih igrah v Parizu pripisuje veliko možnosti za uspeh.

Za Didija je zmagovalec lahko samo en: Pogačar

Med obiskom Toura smo naleteli tudi na 72-letnega Dietra Senfta, bolj znanega pod vzdevkom Didi the Devil ali El Diablo, ki je zaradi pogostega pojavljanja na Touru že skoraj njegova maskota, in ga vprašali, kdo bo po njegovem mnenju dobil letošnji Tour. Zanj sploh ni bilo dileme. "Pogi," je izstrelil kot iz topa.

Hudiček Didi je že več kot 30 let sestavni del Dirke po Franciji. Zanj je edini favorit za zmago na letošnjem Touru Tadej Pogačar. Foto: Ana Kovač

Didi oziroma Dieter Senft je nepogrešljiv del francoskega Toura že vse od leta 1993. Na letošnji izvedbi smo ga srečali pred startom 2. etape, kjer je komaj izpolnjeval vse želje po skupni fotografiji, popestril pa je tudi dogajanje ob trasi 4. etape z vzponom na kultni Galibier.

72-letni Nemec v kričeči rdeči opravi z razkošno brado in okrašenim trizobom je že več kot 30 let ena glavnih atrakcij francoske pentlje, videli pa smo ga lahko tudi v Sloveniji, ko je bil gost kolesarskega festivala L'Etape Slovenia by Tour de France, kjer tudi rekreativni kolesarji lahko okusijo del šarma, ki ga ima le francoski Tour.

Foto: Guliverimage

Kamere so ga najpogosteje oplazile med ključnimi (gorskimi) etapami, pogosto tudi pri vzponu na znameniti Mont Ventoux ali Alpe d'Huez, pogosto pa si je od blizu ogledal tudi spomladanske enodnevne klasike ali tekme svetovnega prvenstva. Svojo prisotnost na dirki je največkrat nakazal z ogromnimi kolesi ali trizobi, ki jih je risal na cesti, po kateri je bila speljana kolesarska trasa, izkazal pa s poskakovanjem in vihtenjem svojega trizoba.

Foto: Guliverimage

Didi je pred desetimi leti napovedal, da bo zaradi šibkega zdravja in pomanjkanja denarja svoj trizob postavil v kot, a se je kmalu premislil. Zanimivo je, da je kontroverzni ljubitelj kolesarstva tudi Guinnessov rekorder, saj je lastnik največjega voznega kolesa na svetu in največje mobilne kitare, ki ju je iznajdljivi El Diablo seveda izdelal sam.

