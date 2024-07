Devet od 21 etap so kolesarji na Dirki po Franciji že prevozili, a najtežje še prihaja, česar se vsi dobro zavedajo. Zlasti gorski izzivi, v katerih se lahko naredijo večje razlike. V skupnem seštevku je na mestu številka ena slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki je bil tudi prvo ime podaljšanega prvega tedna. Kot ponavadi je dirkal napadalno in naredil Tour de France bolj zanimiv.

Pred najbližjim zasledovalcem Remcom Evenepoelom ima 33 sekund prednosti, a bo v nadaljevanju tudi sam bolj pogledoval proti Jonasu Vingegaardu, ki za njim zaostaja 1:15. Ko bodo prišle na vrsto odločilne gorske etape, se pričakuje napadalnejše dirkanje Danca, ki se je do zdaj skušal prilepiti na slovenskega asa.

"Dobrodošlo je, da sem spredaj, vendar razlike niso velike"

"Kar zadovoljen sem. Lani sem moral v tem času zmanjševati zaostanek. Prišel sem na devet sekund. Ni mi bilo prijetno, ker mi ni uspelo. Letos je drugače. Zdaj imam 33 sekund prednosti pred Remcom. Ni pretirano veliko. Zelo blizu je in dobre bitke se približujejo. Blizu sta Jonas (Jonas Vingegaard, op. a.) in Primož (Primož Roglič, op. a.). Dobrodošlo je, da sem spredaj, vendar razlike niso velike," je odgovoril na vprašanje, kako je zadovoljen s prednostjo, ki jo ima na dan premora.

Foto: Guliverimage

Tega je izkoristil za krajšo vožnjo s kolesom, se z moštvenimi kolegi odpravil na kavo, sledi še masaža in dan bo zaključen. Na dnevnem redu je imel tudi novinarsko konferenco, na kateri je bilo razumljivo največ vprašanj povezanih z Vingegaardom.

V nedeljski etapi z makadamskimi odseki smo lahko približno 70 kilometrov pred ciljem videli osamljeno trenutno vodilno trojico, ki je odskočila od drugih konkurentov. Videti je bilo, da se med seboj pogovarjajo, o čem, pa je povedal Pogi: "To je normalen pogovor med dirko. Ni veliko komunikacije. Samo nekaj malega besed in geste. Vsak ve, kaj mora narediti. Včeraj je bila takšna dirka. Z Remcom sva želela do konca in se morda potegovati za končno zmago. Če Jonas ne prispeva svojega dela, da bi pridobili čas v primerjavi s preostalimi, je jasno, da nisi zadovoljen. Tako je. Še vedno je bilo včeraj super dirkanje. Tudi jaz sem bil dober. Bil je dober dan zame."

"Ekipa Visme se me je bala. Dirkajo proti meni."

"V nedeljski etapi sem lahko videl, da se je Visma bala mene oziroma nas. Ko je Remco šel, se Jonas ni obregnil. Dinamika je bila takšna, da je bil Jonas osredotočen name. Mislim, da ga je malo strah. Bomo videli, kako bo v gorskih etapah," se je nedelje dotaknil še Pogačar, ki je imel vseskozi ob sebi Vingegaarda. Ta pri vsakem Pogijevem napadu sledi izjemno vztrajno.

Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali čuti psihološki pritisk, prvi kolesar UAE Emirates odgovarja: "Če me skušajo mentalno streti, niso uspešni. Borijo se tudi zase. Dirkajo proti meni. Tega sem navajen. Zadnje tri, štiri Toure je podobno. Navajen sem, ne boli me. Moram biti takšen, kot znam biti."

Lani sta si bila z Jonasom na Touru v podobnem časovnem obdobju rezultatsko zelo blizu, Danec pa je takrat izpostavljal, da na koncu ne bo tako. Res ni bilo, saj je Pogačar v dveh etapah veliko izgubil v primerjavi z velikim rivalom. Tudi letos v taboru Visma | Lease a Bike govorijo, da njihov čas šele prihaja: "Lani so bili prepričani v zaključek. Zdaj igrajo na enako karto. Želijo biti samozavestni za zadnji teden. To me ne obremenjuje. Letos sem samozavestnejši. Všeč mi je, kako se je dirka do zdaj razpletala. Imam rumeno majico, kar mi ugaja. Vozim svojo dirko. Če bo šlo vse, kot mora, bom imel dobre noge v naslednjih dveh tednih, tudi v zadnjih treh dneh."

"Po drugi etapi sem že videl, da je super pripravljen"

Pripravljenost Vingegaarda pred Tourom je bila za marsikoga neznanka, saj je aprila utrpel številne poškodbe – zlom ključnice, reber, počena pljuča. Zdaj je za marsikoga neznanka, kako lahko tako hitro kolesari po tako kratkem rehabilitacijskem obdobju. Na to, ali je pričakoval tako dobro pripravljenost Jonasa že od začetka, je Pogačar odgovoril: "V drugi etapi, ko smo šli na San Luco, smo se nanj povzpeli najhitreje v zgodovini. Jonas se je dobro držal. Moram reči, da je Jonasova priprava zelo dobra, če je šel tako dobro. Zelo osredotočen je, kar vidimo tudi pri vožnji v skupini. Spredaj je. V zelo dobri formi je."

Foto: Guliverimage

Pri Jonasu so že po štirih etapah govorili, da so pričakovali še večji zaostanek za Pogačarjem in da so veseli, kako se Tour razpleta. In to ne glede na zaostanek 1:15. "Pošteno povedano, nisem vedel, kako dobro bo pripravljen. Ko sem slišal, da gre na Tour, mi je bilo jasno, da bo dobro pripravljen. Po drugi etapi sem že videl, da je super pripravljen in da ne morem priti do večje razlike," je Pogačar odgovoril na vprašanje, ali je pričakoval večjo prednost.

"Olimpijska dirka je drugačna dirka" "Najprej je treba odvoziti Tour z dobro glavo in dobrimi nogami. Potem gremo na olimpijske igre, kjer je loterija. Najprej moramo štartati. Upam na zanimivo dirko. Proga mi ni ravno pisana na kožo, ampak je dirka na olimpijskih igrah drugačna. Brez radijskih postaj smo, ekipe so zelo majhne – nekatere imajo le enega ali dva kolesarja, mi imamo na srečo štiri. Drugače je kot dirkanje z ekipo, ko nas je osem kolesarjev. Dinamika dirkanja se spremeni. Na olimpijske igre lahko gremo s prepričanjem, da lahko dirkamo zelo dobro," je o olimpijskih igrah spregovoril Tadej Pogačar, potem ko je Olimpijski komite objavil seznam kandidatov za cestno dirko, za katero so predvideni on, Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik – nastopil bo še na kronometru.

Težka že sredina etapa

Foto: A. S. O.

V naslednjem tednu bodo trije težji preizkusi. Prvi bo sledil v razgibani sredini etapi, ki sicer ne bo imela daljših vzponov, a bo imela trasa tudi številne nekategorizirane klance: "Precej zapletena je, ker je dolga etapa in ima veliko vzponov in spustov. Zadnji kilometri so zelo težki. Že prej jo bo treba nadzorovati. Morda bo beg. Lepo bi bilo, če bi šli na etapno zmago. Lepi vzponi so. Videli bomo. Najprej nas čaka torek. Preživeti moramo šprintersko etapo. Sreda pa bo težak dan."

Zaveda se, da je pred njim še naporen Tour. Foto: Guliverimage

Pred drugim prostim dnevom bosta sledili dve pravi gorski preizkušnji. Zlasti nedeljska bi lahko bila razburljiva, saj bo dolga malce manj kot 200 kilometrov, v tem času pa bodo kolesarji naredili skoraj pet tisoč višinskih metrov. Povsem za konec bo sledil vzpon ekstra kategorije na Plateau de Beille v dolžini 15,8 kilometra in bo imel 7,9-odstotno povprečno naklonino.

Težka nedeljska 15. etapa Foto: A. S. O.

Pričakuje večje razlike ob koncu tedna

"Tras teh dveh etap nisem odpeljal, poznam pa klance. Imamo Pavla Sivakova, ki se veseli nedeljske etape. Adam Yates pozna 14. etapo. Jaz sem dva klanca že odpeljal. Zelo se veselim Pirenejev, ki so bili vedno dobri zame," je spregovoril o vrhuncu naslednjega tedna.

Tudi sam pa pričakuje, da se bodo razlike med najboljšimi povečale: "Prvi teden je imel devet etap in je bilo bolj konzervativno. Ni bilo veliko priložnosti, da se naredi večja razlika. V 15. etapi bodo večje razlike, ker je zelo težka in dolga etapa. Imeli bomo bolečine v nogah."