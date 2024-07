Tadej Pogačar je na spektakularni deveti etapi 111. Dirke po Franciji sprožil nekaj napadov, skupaj z Jonasom Vingegaardom in Remcom Evenepoelom so imeli celo priložnost, da v skupnem seštevku pobegnejo Primožu Rogliču, ki je imel nekaj težav na drugem makadamskem sektorju, a Danec ni želel sodelovati. Odločilnih premikov v skupnem seštevku tako v zaključku prvega tedna dirke ni bilo, bitka se bo nadaljevala v torek, jutri je na vrsti prvi prosti dan na dirki.

"Kar dobra etapa," je danes na cilju 199 kilometrov dolge razgibane etape v Troyesu za slovensko nacionalno televizijo komentiral Tadej Pogačar, ki je že 28. oblekel znamenito rumeno majico vodilnega na Touru. V napornih 32 kilometrih "makadamčkanja", kot se je slikovito izrazil, je sprožil nekaj napadov v glavnini, a mu danes ni uspelo uiti največjim tekmecem za skupno zmago, z Jonasom Vingegaardom na čelu. Danec je s pomočjo moštvenih kolegov Wouta van Aerta, Christopha Laporta in Mattea Jorgensona vselej ujel priključek z razpoloženim Slovencem.

"Nekajkrat danes je bila priložnost, da bi lahko naredili kakšno razliko v generalni razvrstitvi, ampak z vetrom v glavo je bilo to zelo težko. Dober prvi teden je za nami, se pa veselim prostega dne," je Pogačar še povedal v slovenščini.

"Visma pazi le name in podcenjuje preostale"

75 kilometrov pred ciljem je glavnini uspel nekoliko zbežati v družbi Vingegaarda in Remca Evenepoela in obžaloval, da zaradi nesodelovanja Danca trojica ni uspela zadati bržčas že odločilnega udarca preostalim favoritom za skupno zmago, predvsem nadvse nevarnemu Primožu Rogliču. "Visma pazi le name in podcenjuje preostale. Mislim, da bi lahko to plačali v nadaljevanju dirke. Danes bi lahko z Evenepoelom in Vingegaardom pridobili nekaj časa in konsolidirali stopničke. Ampak Visma se osredotoča le name, pozablja pa na Primoža in Remca," je potarnal v mikrofon prirediteljev dirke.

Tudi Evenepoel je bil razočaran nad nezainteresiranostjo Vingegaarda, da bi skupaj zbežali. "Škoda, da Jonas ni delal z nama, saj bi bila dirka lahko še bolj ali manj odločena. Vzeli bi lahko 3, 4 minute prednosti. Ampak, to je pač njihova taktika, proti temu ne moremo nič. Sicer pa je bil dober dan, zabaven, dokazal sem, da se znam voziti po makadamu."

Etapa je bila zaradi prahu težko obvladljiva, je še povedal Pogačar. "Dirkanje je bilo zabavno, zaradi vsega prahu pa nisem imel pregleda. Treba se je bilo zanašati na moč in instinkt. Imel pa sem odlične noge, kar je krasna novica, saj je bila to ena najtežjih etap Toura."

Roglič v težavah, a ne po svoji krivdi

Primož Roglič se je v težavah znašel že na prvem makadamskem odseku dneva, a ne po svoji krivdi. "Bilo je strmo, nekaj kolesarjev se je vkopalo in cesta je bila neprevozna. Ostali smo zadaj, ampak smo prišli nazaj v prvo skupino. V nadaljevanju je bilo nekako vse bolj pod kontrolo, etapa je obkljukana in gremo novim izzivom naproti," je dogajanje v cilju povzel za RTV Slovenija. Nekajkrat je med etapo ostal sam, brez pomoči moštvenih kolegov iz Red Bulla – BORE – hansgrohe, a je imel sečo in je v skupnem seštevku zadržal četrto mesto in zaostanek minute in 36 sekund za Pogačarjem.

Takole je bilo na drugem makadamskem odseku dneva:

😓 Still 13 white roads to go...



😓 Plus que 13 chemins blancs...#TDF2024 pic.twitter.com/IXHqBsVeV5 — Tour de France™ (@LeTour) July 7, 2024

Tratnik reševal Vingegaarda: To je bila danes moja naloga

Tudi Vingegaard je imel danes srečo ker ima ob sebi tako dobro ekipo Visma | Lease a Bike. To se je lepo videlo na tretjem makadamskem odseku dneva, ko je imel defekt, takoj pa mu je svoje kolo predal Jan Tratnik in Danec tako ni izgubljal časa. "To je bila danes moja naloga. Zelo pomembna. Že pred startom Toura smo vedeli, da bo to pomemben dan, na katerem lahko izgubiš dirko. Bil sem kar malo nervozen, čeprav nisem velikokrat pred etapo. Vedel sem, da moram biti ves čas prilepljen na Jonasa, če se zgodi kakšna hujša selekcija ali pride do težav in to sem tudi storil. Takoj sem videl, da ima defekt, dal hitro v lažjo prestavo in mu predal kolo. Mislim, da smo dobro opravili," je za TV Slovenija povedal 34-letni Idrijčan, ki bo v naslednji sezoni okrepil Rogličevo ekipo.

Tratnik je Vingegaardu predal svoje kolo, sam pa počakal klubski avto.

🇩🇰Jonas Vingegaard sufre un 🔧problema mecánico y cambia de bici con 🇸🇮Jan Tratnik cuando pasaban por un sector 12 de grava. 🔥El bicampeón es llevado progresivamente por sus compañeros a la cabeza del pelotón #TDF2024 pic.twitter.com/tmUzOeaZ3C — NotiCiclismo 🇫🇷 #TDF2024 (@Noticiclismo1) July 7, 2024

Favoriti so preživeli naporen dan, v katerem bi se lahko Tour ob kakšnem nepredvidljivem dogodku postavil tudi na glavo, pa naposled ni prišlo do nobenih sprememb pri vrhu skupnega seštevka. Velika četverica tako ostaja v boju za zmago. Jutri imajo kolesarji prost dan, v torek se 111. Tour nadaljuje z ravninsko etapo, v sredo pa bo spet več kot 4.300 metrov plezanja.

