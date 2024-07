Priljubljeni Bini zmago posvetil staršema, Mohorič opozarja pred nedeljsko etapo

24-letni Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty) že po deveti etapi Dirke po Francije lahko mirno reče, da je to zanj uspešen Tour. Danes je zmagal še drugič in se še dodatno utrdil v posebni razvrstitvi za zeleno majico najboljšega v točkovanju. "Zmago posvečam očetu in mami," je bil čustven po etapi, ki jo je močno zaznamoval Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Norvežan, ki je kar 170 kilometrov preživel v begu, je kot za stavo pobiral točke za razvrstitev najboljšega na gorskih ciljih, in bil na koncu razglašen za najbolj borbenega kolesarja etape. Danski sprinter Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zaradi posledic padca v 5. etapi odstopil z dirke in se bo posvetil okrevanju in pripravam na olimpijske igre v Parizu.

"Ne vem, kaj naj rečem po svoji drugi zmagi na Touru. Rad bi se zahvalil ekipi, zmago pa posvečam mami in očetu, ki sta verjela vame in me podpirala na poti, da postanem profesionalni kolesar. Rad bi se zahvalil svoji družini, zelo sem ponosen," je bil čustven Biniam Girmay (Intermarché - Wanty), ki je v ciljnem sprintu premagal Belgijca Jasperja Philipsena (Alpecin-Deceuninck) in njegovega rojaka Arnauda De Lieja (Lotto Dstny), ki se je skušal v zadnjih metrih vriniti med oba vodilna, a mu je zmanjkalo prostora.

🥇🇪🇷 Biniam Girmay: “I give this victory to my mother, my father. They believed in me and gave me the support to become professional cyclist. I’m so proud to win with the green jersey, my team gave me amazing lead-out.”#TDF2024 pic.twitter.com/8JcePiduBo — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) July 6, 2024

24-letni Eritrejec, ki je zmagal že 15. v karieri, je v izjavi za organizatorja dirke povedal je, da mu je bil zaključek etape (trasa je šla rahlo navkreber) pisan na kožo. "Zato sem tudi zmagal. Rad imam takšne sprinte. Kadar je cesta v zaključku preveč ravna imajo večji kolesarji prednost," je pojasnil priljubljeni Bini, ki ima tudi ob francoskih cestah ogromno navijačev.

Veselje v Eritreji:

What can I say 🫶🏽 https://t.co/yh01d9ymSl — Biniam Girmay (@GrmayeBiniam) July 6, 2024

"Ponosen sem, da sem zmagal v zelenem dresu. To se ne zgodi prav pogosto. Moj prvi cilj na Touru je bila etapna zmaga, zdaj pa še zmaga v zeleni majici. Skoraj sem izpolnil svoje sanje. Tudi če do Nice (kjer bo 21. julija cilj letošnje izvedbe Toura, op. a.) ne bom več zmagal, bom srečen," je dejal.

Mezgec spet zaman pripravljal sprint

Favoriti za skupno razvrstitev so danes do cilja pripeljali brez težav in ostajajo na istih mestih kot pred etapo. Vodilni Tadej Pogačar, ki je ohranil 33 sekund prednosti pred Remcom Evenepoelom, je bil okoli dva kilometra do konca dobro postavljen, nato pa je ostal ob ogradi in ni sprintal na čelu. Na koncu je osvojil 13. mesto. Tudi Luka Mezgec je bil opazen v zaključku, ko je skušal pripraviti teren svojemu kapetanu Dylanu Groenewegnu, a se je Nizozemec v zadnjih 600 m spet nekoliko "izgubil".

Primož Roglič, ki v skupnem seštevku ostaja na četrtem mestu (1:36 minute za Pogačarjem) je v etapi zasedel 36. mesto in prav tako ni sprintal na visoko uvrstitev, medtem ko sta bila Matej Mohorič in Jan Tratnik brez nalog v zaključku bolj v ozadju.

Nedelja bo nervozna

Jutri bo na Touru na sporedu zelo zahtevna deveta etapa v okolici Troyesa (199 km), ki jo bo dodatno začinilo 14 makadamskih odsekov v dolžini 32,2 kilometra. Mnenja o tem, ali takšna etapa sodi na tritedensko dirko so deljena, tudi Mohorič meni, da bi organizatorji morali o tem še enkrat razmisliti. "Nesreče se lahko zgodijo zelo hitro in to lahko preoblikuje dirko. Če bi torej padla Tadej Pogačar ali Jonas Vingegaard, bi bila to verjetno velika izguba za Tour, a so se organizatorji vseeno odločili, da takšno etapo vključijo na dirko," je bil v pogovoru za Velo kritičen kolesar ekipe Bahrain - Victorious.

Tudi Pogačar pričakuje zelo stresen in živčen dan. "Morali bomo biti osredotočeni od prvega do zadnjega kilometra, še posebej zaradi vetra, morda tudi dežja. Bomo videli, kaj se bo dogajalo jutri. To ne bo odločilna etapa, a vseeno etapa, kjer lahko izgubiš Tour. Lahko si najboljši na makadamu, a če imaš v napačnem trenutku defekt, lahko izgubiš ogromno časa," je v pogovoru za Eurosport dejal Pogačar, ki se zaveda pomembnosti pomoči ekipe v jutrišnji etapi, pomena kontroliranja etape in koncentracije.

🎙 🇸🇮@TamauPogi : « Demain il faudra faire attention dans chaque chemin blanc, il y aura du vent, de la pluie peut-être, beaucoup de choses qui peuvent causer des chutes ou faire perdre du temps. On ne peut pas gagner @LeTour demain mais on peut le perdre. » 💛



💛 L’interview du… pic.twitter.com/FuxNS2QGj8 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 6, 2024

Preberite še: