Pri Vismi glede forme Vingegaarda prekipevajo od samozavesti

"Jonas Vingegaard dokazuje, da je v vrhunski formi in to nam daje samozavest," je v pogovoru za belgijsko Sporzo pred začetkom 8. etape francoskega Toura poudaril šef ekipe Visma | Lease a Bike Richard Plugge. Danec je v skupnem seštevku trenutno tretji, za vodilnim Tadejem Pogačarjem zaostaja minuto in 15 sekund, pred Primožem Rogličem na 4. mestu pa ima 21 sekund prednosti.

Po prvih sedmih etapah letošnje Dirke po Franciji Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) za vodilnim Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) zaostaja minuto in 15 sekund, kar v taboru ekipe Visma | Lease a Bike dojemajo kot izjemno pozitivno novico.

"Jonasu gre bolje, kot smo pričakovali," je v pogovoru za belgijsko Sporzo pred začetkom 8. etape francoskega Toura razlagal Richard Plugge. "To je super. Sam sem bil vesel že tega, da je dirko sploh začel, to, kar počne zdaj, pa je fantastično."

Pri Vismi, kjer so bili glede poškodb Vingegaarda na letošnji Dirki po Baskiji precej skrivnostni, so predvidevali, da bo njihov glavni adut v prvem tednu Toura izgubil precej več časa kot pa zgolj minuto in 15 sekund.

Jonas Vingegaard je prvo od dveh voženj na čas na letošnjem Touru končal na 4. mestu, s 37 sekundami zaostanka za zmagovalcem etape Remcom Evenepoelom in 25 sekundami za Tadejem Pogačarjem. Foto: Reuters

"V prvem koncu tedna in sem štejem tudi etapo na Galibier (4. etapo, ki jo je dobil Tadej Pogačar, op. a.) smo pričakovali precej večji zaostanek. Tudi trasa vožnje na čas Jonasu ni bila pisana na kožo in rezultat (4. mesto in 37 sekund zaostanka za svetovnim prvakom Remcom Evenepoelom) kaže, da je v vrhunski formi. To nam daje veliko samozavesti."

Kdaj bo Vingegaard skušal nadoknaditi zaostanek za vodilnim Pogačarjem? "Lani smo videli, koliko minut lahko pridobimo ali izgubimo v eni etapi. Zadnji teden bo najpomembnejši," samozavestno napoveduje Plugge, ki sicer meni, da se forma Vingegaarda do konca Toura ne bo pretirano izboljševala, bodo pa zato drugi vse bolj utrujeni, zato bodo razlike na koncu precej večje kot so zdaj.

