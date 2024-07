V taboru Jonasa Vingegaarda pričakovali huje, Danec jasen

Remco Evenepoel je bil pričakovan zmagovalec 25,3 dolgega kronometra v sedmi etapi dirke Tour de France. Z vsega 12 sekundami je prehitel slovenskega kolesarskega velikana Tadeja Pogačarja. Tretji je bil Primož Roglič, četrti pa Jonas Vingegaard.

Spet enak odgovor, da so pričakovali večji zaostanek

Slednji je največji tekmec Pogačarja v boju za skupno zmago. Danes je izgubil dodanih 25 sekund in ima v skupnem seštevku 1:15 pribitka, a si v ekipi Visma | Lease a Bike s tem ne belijo glave.

Foto: Guliverimage

Še več, zadovoljni so, da je le takšen. "Danes smo pričakovali, da bomo izgubili še več časa. Na srečo je bil tisti klanec kar težak in je pridobil nekaj časa. Mislim, da je bil zelo dober. Glede na štart, vožnjo po Italiji, vzponom na Galibier in tem kronometrom smo vedeli, da bomo izgubili čas," je v pogovoru za WielerFlits dejal športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Merijn Zeeman, medtem ko se mnogi sprašujejo, ali so to le taktične oziroma psihološke igrice v boju za skupno zmago, kajti že po italijanskih etapah so v nizozemskem moštvu govorili o pričakovanem zaostanku.

Vingegaard: Če sem lani vzel 7 minut in pol v dveh etapah ...

Pričakovali so celo večji zaostanek za Pogačarjem po sedmih etapah, saj mu uvodne etape niso ležale. Zlasti ne zaradi padca na Dirki po Baskiji, ki mu je prekrižal optimalne priprave na Tour de France: "Zaostanek moramo nekje pridobiti nazaj. V tretjem tednu bomo videli, če je njegova pripravljenost prava in gre lahko čez sebe. To namreč potrebuje, če želi zmagati Tour. Počakati bomo morali in videti. Nedeljska etapa z makadamskimi odseki bo prav tako razburljiva, ampak bo za vse. V tej etapi bomo morali biti zelo dobri kot ekipa."

Merijn Zeeman verjame v Vingegaarda. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Da zaostanek za Pogačarjem ni visok, je prepričan tudi Vingegaard: "Pričakoval sem, da bom izgubil več. Ta kronometer mu bolj ustreza .Lepo, da sem izgubil le 25 sekund. Lani sem vzel 7 minut in pol v dveh etapah. Moč je, verjeti moramo v plan."

