V živo, Dirka po Franciji, 7. etapa

Vrstni red kronometra

Top4 na 1. merjenju časa

# Kolesar Čas + Povp. h. (km/h) 1 EVENEPOEL Remco 9.39,72 53.405 2 POGAČAR Tadej 9.42,51 0.02,79 53.149 3 VINGEGAARD Jonas 9.50,14 0.10,42 52.462 4 ROGLIČ Primož 9.59,92 0.20,20 51.607

Top4 na 2. merjenju časa

# Kolesar Čas + Povp. h. (km/h) 1 EVENEPOEL Remco 18.13,64 47.401 2 POGAČAR Tadej 18.23,75 0.10,11 46.967 3 VINGEGAARD Jonas 18.36,70 0.23,06 46.422 4 ROGLIČ Primož 18.51,31 0.37,67 45.823

Top4 na 3. merjenju časa

# Kolesar Čas + Povp. h. (km/h) 1 EVENEPOEL Remco 23.05,08 51.723 2 POGAČAR Tadej 23.11,17 0.06,09 51.496 3 VINGEGAARD Jonas 23.33,19 0.28,11 50.694 4 ROGLIČ Primož 23.37,21 0.32,13 50.550

CILJ - Zmagovalec kronometra je postal Remco Evenepoel, ki je za 12 sekund prehitel Tadeja Pogačarja in v skupnem seštevku zmanjšal zaostanek na 33 sekund. Odličen tretji je bil Primož Roglič, ki je imel zaostanek 34 sekund. Zdaj je skupno na četrtem mestu, tretji pa ostaja Jonas Vingegaard, ki je tokrat zabeležil četrti rezultat.

Remco Evenepoel je bil najhitrejši na kronometru. Foto: Reuters

17.29 - Tadej Pogačar je za 12 sekund zaostal za Remcom Evenepoelom.

Primož Roglič je pokazal dobre noge. Foto: Guliverimage

17.27 - Remco Evenepoel je za 34 sekund prehitel Primoža Rogliča.

17.25 - Jonas Vingegaard je zaostal za Primožem Rogličem. Za 3 sekunde!

17.24 - Težave Remca Evenepoela, ki je pogledoval proti zadnjemu menjalniku.

17.23 - Tadej Pogačar je na spustu pridobil 4 sekunde v primerjavi z Evenepoelom in zaostaja le še 4 sekunde.

17.22 - Remco Evenepoel je na tretjem merjenju za 28 sekund hitrejši od Vingegaarda.

17.21 - Primož Roglič je prevzel vodstvo. Na tretjem merjenju je za Vingegaardom zaostajal le še 4 sekunde. Njegova povprečna hitrost je znašala 51,4 km/h.

17.18 - Tadej Pogačar je na vzponu nekoliko izgubil in zaostaja 10 sekund za Remcom.

17.16 - Remco Evenepoel je še 23 sekund hitrejši od Vingegaarda. Kako bo s Tadejem Pogačarjem?

17.14 - Jonas Vingegaard je 15 sekund hitrejši pri 2. merjenju od Rogliča.

17.11 - Primož Roglič je na drugem merjenju trenutno najhitrejši. Njegova prednost je bila 11 sekund.

17.10 - Tadej Pogačar izvrstno na progi. Za 3 sekund zaostaja le za Remcom Evenepoelom.

17.08 - Remco Evenepoel leti. Od Vingegaarda je pri prvem merjenju hitrejši 11 sekund, od Rogliča 20 sekund.

17.05 - Jonas Vingegaard je za devet sekund hitrejši pri prvem merjenju od Primoža Rogliča.

17.03 - Primož Roglič je sekundo hitrejši na prvem merjenju. Kot prvi se je pri prvem merjenju spustil pod 10 minu.

17.00 - Kot zadnji se je na progo podal vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar.

16.58 - Hitro gre. Zdaj je štartal prvi favorit današnjega dne Remco Evenepoel. A je Tadej Pogačar že pokazal zobe in jih lahko tudi danes.

16.56 - Naslednji je štartal zmagovalec zadnjih dveh tourov Jonas Vingegaard. Njegov moštveni kolega Matteo Jorgenson je bil na prvem merjenju 9 sekund za najboljšim.

16.54 - Za Rogličem je šel na progo Juan Ayuso, ki je prav tako dober v kronometru.

16.52 - Štartal je Primož Roglič. Na delu so že nekateri favoriti. Tadej Pogačar bo z vožnjo začel ob 17. uri.

16.38 - Ben Healy je hiter tudi v nadaljevanju in je v igri za prevzem vodstva na cilju.

16.28 - Odlično je na progi zmagovalec zadnje etape na dirki Po Sloveniji Ben Healy (EF Education Easy Post). Na prvem merjenju je za vsega 11 stotink sekunde zaostajal za najboljšim rezultatom.

16.26 - Primož Roglič je danes dvakrat opravil spust. Aprila, ko je bil na ogledu trase, je imel smolo, saj so ravno takrat prenavljali cesto.

16.06 - Wout van Aert je na cilju zaostal 59 sekund za vodilnim Campenaertsom.

Wout van Aert ni imel takšnih nog, kot je upal. Foto: Reuters

15.52 - Čez natanko eno uro bo štartal Primož Roglič. Dve minuti za njim bo šel Juan Ayuso, nato si bodo v dvominutnem intervalu sledili še Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Tadej Pogačar.

Vrstni pred pred 7. etapo

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 26:47:19

2. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) + 0:45

3. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 0:50

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 1:10

5. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:14

6. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 1:16

7. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 1:32

8. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) isti čas

15.40 - Jan Tratnik je na cilju s časom 34:01, kar pomeni, da je njegov zaostanek za trenutno vodilnim 4:17. Njegova povprečna hitrost je znašala 44,4 km/h.

15.25 - Na delu je tudi Wout van Aert (Visma | Lease a Bike).

Victor Campenaerts je po svojem nastopu prevzel vodstvo. Foto: Guliverimage

15.23 - Težave Stefana Künga z verigo, ki se mu je zataknila. Posledično je izgubil dragocen čas in tudi hitrost.

15.15 - Iz taborov Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda so sporočili, da imata oba kolesarja izboljšani kolesi za kronometer. Če bi imel Pogi to kolo že na Giru, bi isto traso prevozil za kar 40 sekund, so prepričani v njegovi ekipi, kar je dober znak pred današnjo posamično vožnjo na čas. Veliko so na kolesu za kronometer postorili tudi pri Remcu Evenepoelu in Primožu Rogliču.

15.12 - Matej Mohorič ima 4:03 slabši rezultat od vodilnega Vauquelina. Medtem je na delu tudi Jan Tratnik, ki bo na letošnjih olimpijskih igrah edini slovenski predstavnik v vožnji na čas.

15.10 - Francoz Kevin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels) je kot prvi prekolesaril traso kronometra v manj kot pol ure. Za razdaljo 25,3 kilometra je potreboval 29 minut in 45 sekund, povprečna hitrost pa je znašala kar 50,8 km/h.

15.06 - Štartal je še en specialist za kronometer Stefan Küng, ki ima navijaško pesem.

15.00 - Kolo Tadeja Pogačarja za posamično vožnjo je novejše, kot ga je imel na Giru.

14.26 - Na progi je Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), ki kolesari v barvah državnega prvaka. Stefan Bissegger se je do zdaj najbolj približal pol uri vožnje. 30 minut in 6 sekund je potreboval. Zato pa je kot prvi kolesaril s povprečno hitrostjo večjo od 50km/h - natančneje 50,2 km/h. Luka Mezgec je potreboval 34 minut in 34 sekund, njegova povprečna hitrost pa je znašala 43,7 km/h.

14.02 - S svojim delom je začel Stefan Bissegger (EF Education Easy Post), specialist za kronometer, ki bi lahko postavil najboljši čas. Medtem je najhitrejši čas na cilju postavil Lenny Martinez, ki je potreboval 31 minut in 41 sekund.

13.54 - Na progo se je podal Luka Mezgec (Jayco AlUla). Na cilju je za zdaj najhitrejši Italijan Davide Ballerini, ki je potreboval 32 minut in 39 sekund, povprečna hitrost pa je znašala 46,3 km/h. Po mnenju stroke naj bi se danes najboljši spustili pod pol ure vožnje.

13.25 - Na progi je tudi zmagovalec zadnje etape Dylan Groenewegen (Jayco AlULA). Na prvem merjenju je zazdaj najhitrejši Daniel McLay.

Luka Dončić in Ali Nikolić, ki ju jutri čaka pomembna polfinalna tekma olimpijskih kvalifikacij v Pireju proti gostiteljici Grčiji.

13.05 - Mark Cavendish se je kot prvi podal na progo. Nastopi Slovencev si bodo sledili v tem vrstnem redu: Luka Mezgec (Jayco AlUla) - 13:54, Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) bo nastopil v dresu državnega prvaka - 14.26, Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) - 15.06, Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 16.52, Tadej Pogačar (UAE Emirates) - 17.00.

12.55 - Zanimiva statistika, kako so se med seboj pomerili favoriti za skupno zmago na kronometrih.

📊⏱️ITTs between 'Big 4' in GC:



✅🇧🇪Evenepoel 6/6 faster than 🇩🇰Vingegaard

✅🇧🇪Evenepoel 5/5 faster than 🇸🇮Pogačar

✅🇧🇪Evenepoel 6/11 faster than 🇸🇮Roglič

✅🇸🇮Pogačar 6/10 faster than 🇩🇰Vingegaard

✅🇸🇮Pogačar 4/7 faster than 🇸🇮Roglič

✅🇸🇮Roglič 8/10 faster than 🇩🇰Vingegaard — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) July 5, 2024

12.45 - Trasa kronometra je v večini ravninska. Težji del bo predstavljal le klanec na približno sredini proge v dolžini 1,6 kilometra in s 6,5-odstotnim povprečnim naklonom. Na vrhu bo drugo merjenje časa, nato bo sledil spust, kjer si bodo lahko kolesarji nekoliko oddahnili pred zaključnimi sedmimi kilometri. Zadnje merjenje časa pred ciljem bo na 19,9 kilometra.

Tadej Pogačar ima novo kolo za kronometer. Foto: Guliverimage

12.35 - Kot prvi se bo na progo ob 13.05 podal Mark Cavendish, ki je pred dvema dnevoma spisal zgodovino. Prikolesaril je do 35. zmage na Dirki po Franciji in je zdaj povsem sam na vrhu lestvice. Na drugem mestu je s 34 zmagami legendarni Eddy Merckx.

V spodnji tabeli si lahko pogledate, kdaj se bodo na progo podali favoriti za skupno zmago. Nastopili bodo še trije Slovenci. Luka Mezgec (Jayco AlUla) bo šel na traso ob 13:54, Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) ob 14.26, Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) pa ob 15.06.

16:52:00 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) 16:54:00 Juan Ayuso (UAE Emirates) 16:56:00 Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) 16:58:00 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 17:00:00 Tadej Pogačar (UAE Emirates)

12.30 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je danes čas za prvega od dveh posamičnih kronometrov v dolžini 25,3 kilometra. V večini bo ravninski. Zanimivo bo videti boj med favoriti za skupno zmago na Touru.

Tadej Pogačar je varno na prvem mestu s 45 sekundami pred Remcom Evenepoelom. Prav slednji bo danes največji izzivalec. Trasa mu ugaja, a je Pogi na letošnjem Giru prav tako pokazal, kako hiter je na nekoliko bolj ravninskih trasah posamične vožnje.

Zanimivo bo videti, kako se bosta na današnji progi znašla zmagovalec zadnjih dveh Tourov Jonas Vingegaard, ki trase pred Tourom zaradi padca na Dirki po Baskiji ni mogel prevoziti, in Primož Roglič. Slovenski šampion tako kot nekdanji moštveni kolega ni imel sreče, da bi se peljal po trasi, saj so ravno takrat, ko je bil sam v tem delu Francije, polagali asfalt.