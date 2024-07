Potem ko je včeraj v zaključku šeste etape Dirke po Franciji belgijski sprinter Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) zaprl pot rojaku Wout van Aertu (Visma | Lease a Bike) in mu preprečil nadaljevanje sprinta, zaradi česar so ga tudi kaznovali, se mu je danes na družbenih omrežjih opravičil.

"Seveda sem razočaran nad kaznijo po hektičnem sprintu," je Jasper Philipsen, zmagovalec prvega spomenika sezone, dirke Milano–Sanremo, začel svoj zapis na družbenih omrežjih. "Želim se opravičiti Woutu van Aertu. Nikakor ga nisem namerno želel potisniti ob zaščitno ograjo. Tako kot vsak sprinter sem tudi jaz izjemno tekmovalen in želim zmagati na vsaki sprinterski etapi, a ne na račun varnosti drugega kolesarja."

"To, kar počnemo kot sprinterji, je igranje pokra z največjimi vložki, ki jih premore kolesar, vendar sam nikoli ne bi zavestno vozil tako, da bi ogrožal drugega kolesarja. Ne morem reči, da ne bo nikoli nobenega stika, ker je vse to del sprinta na najvišji ravni, in ni višje ravni, kot je na Dirki po Franciji, si bom pa še naprej prizadeval zmagati na hiter in pošten način," je zapisal 26-letni sprinter, ki je lani Tour končal s kar štirimi etapnimi zmagami in zeleno majico najboljšega po točkah, letos pa je njegov najboljši dosežek drugo mesto v etapi, v kateri je Mark Cavendish dosegel zgodovinsko 35. etapno zmago. Philipsen se je v zapisu na družbenih omrežjih svoji ekipi zahvalil za podporo med dirko, predvsem pa po njej, ko so puščice nanj letele z vseh strani, tudi iz ust van Aerta.

Philipsen je sicer ciljno črto šeste etape prečkal kot drugi, a so ga komisarji po pregledu videomateriala prestavili na zadnje mesto glavnine, na 107. mesto, tako da so sanje o zeleni majici za letos bolj ali manj končane.

Danes je na Dirki po Franciji čas za prvo od dveh voženj na čas, nova priložnost za sprinterje pa bo že v soboto.

