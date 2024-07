🎙 🇸🇮@TamauPogi: « @EvenepoelRemco est le favori pour le chrono de demain mais je peux aussi faire un contre-la-montre solide. Remco est un vrai rival pour le classement général, je suis sûr qu’il est prêt pour les 3 semaines. »

💛 L’interview du porteur du #MaillotJauneLCL ⤵️ 💛… pic.twitter.com/hXBXJ13Aff — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 4, 2024

"Danes smo še enkrat več videli, da si lahko na Touru ob le majhni količini bočnega vetra hitro v določenih težavah. Vetra sicer ni bilo dovolj, da bi nastala večja škoda, a dan je bil kar stresen. Na srečo je bila etapa krajša in je bila hitro za nami," je o današnjem razpletu v izjavi za organizatorje dejal Tadej Pogačar, ki je približno 80 kilometrov pred ciljem na izpostavljenem delu trase, kjer je bočni veter glavnino razdelil na več delov, ostal brez pomočnikov in s tem pod pritiskom, da izgubi stik s favoriti.

Pogačar looking for team mates pic.twitter.com/NLedzI0xIv — the Inner Ring (@inrng) July 4, 2024

Večji skupini sta se nato le združili, napetost pa je ostala vse do cilja. Prišlo je tudi do nekaj padcev, komaj se mu je izognil lanski zmagovalec Jonas Vingegaard, a so se jim tako najboljši šprinterji kot tisti na vrhu skupne razpredelnice izognili.

Petek je čas za prvi kronometer 111. Dirke po Franciji

Jutri bo na Touru na sporedu prva od dveh voženj na čas. Kolesarje čaka 25,3 kilometra večinoma ravninske trase od Nuits-Saint-Georgesa do Gevrey-Chambertina. Pogačar je kot glavnega favorita izpostavil Remca Evenepoela, ki je v tej disciplini svetovni prvak, visoko pa kotirata tudi olimpijski prvak Primož Roglič in Pogačar.

"Traso sem si ogledal že pred časom in moram reči, da mi je profil všeč. Dober kronometer bo. Precej hitro bo šlo, a potrebuješ tudi veliko moči, ne bo vse v aerodinamiki. Zelo zanimivo bo videti, kako se bo izšlo. Zame je glavni favorit Remco, v tej disciplini je svetovni prvak in že večkrat je dokazal, kako dober je. Mislim pa, da tudi jaz lahko solidno opravim nalogo," je po današnji etapi razmišljal Pogačar, ki ostaja v rumeni majici vodilnega. Pred najbližjim zasledovalcem Evenepoelom je ohranil 45 sekund naskoka in 50 pred Vingegaardom na tretjem mestu. Drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je še naprej peti z zaostankom 1:14 minute.

Štartni časi najboljših petih v skupni razvrstitvi:

16.52 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) 16.54 Juan Ayuso (UAE Emirates) 16.56 Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) 16.58 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 17.00 Tadej Pogačar (UAE Emirates)

