"We've done it"



Mark Cavendish reacts after winning a record breaking 35th Tour de France stage 🙌🇮🇲#TDF2024 pic.twitter.com/jolrEVfr0T — ITV Cycling (@itvcycling) July 3, 2024

Mark Cavendish je kariero nameraval končati že lani – že maja je na Dirki po Italiji napovedal, da bo po koncu sezone kolo postavil v kot –, potem pa si je, tudi ker je lani Tour zaradi padca in zloma ključnice končal predčasno in brez etapne zmage, premislil. Z Aleksandrom Vinokurovom sta našla skupni jezik in za eno leto podaljšala pogodbo o sodelovanju. Oba sta se zavedala, da bo rekordna 35. etapna zmaga na Touru močno odmevala in je dobra naložba za vse strani.

Foto: Guliverimage

"Želel sem le pravo priložnost. Kar ne morem verjeti. Ekipa na čelu s šefom Aleksandrom Vinokurovom je veliko tvegala, da sem lahko na Touru v dobri formi in da dobimo vsaj eno etapo. Šli smo na vse ali nič in uspelo nam je," je v odzivu organizatorjem dejal Cavendish, ki sta ga med intervjujem objela tudi Vinokurov, šef Astane, in šprinterski kolega Biniam Girmay, zmagovalec tretje etape Toura.

Sin Marka Cavendisha je velik oboževalec Tadeja Pogačarja:

Cavendish Pogačarju: Da ne bi podrl rekorda! Pogačar: Ne bom, brez skrbi.

"Vse je v glavi"

"Tour je večji kot kolesarstvo in mnogi to razumejo. Ponavadi traja nekaj dni, da pridem k sebi na Touru. Tudi sam nimam rad slabih dni, a za mano je že 15 Tourov. Vse je v glavi, moraš se prebiti skozi in priti do prave priložnosti," je še ocenil 39-letni Britanec po skupno 165. zmagi v karieri, a prav današnja bo zagotovo najslajša. Posebna pa tudi zato, ker se mu je tik pred ciljno črto snela veriga.

😱 And by the way, yes, @MarkCavendish claimed his 35th Tour stage win with a broken chain.



😱 Et au passage, oui, @MarkCavendish a remporté sa 35ème victoire en cassant sa chaine.#TDF2024 pic.twitter.com/JqlDcLwbUH — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

Od prve zmage na Touru je minilo že 16 let

Cavendish je svojo prvo etapno zmago na Touru dosegel leta 2008, ko je v ciljnem šprintu v mestu Chateauroux (takrat v dresu ekipe Team Columbia) prehitel Oscarja Freireja in Erika Zabla. Tistega leta je na Touru zmagal še trikrat. Vmes se je zgodilo marsikaj. Od iskanja ekipe, do virusa Epstein-Barr, ki povzroča kronično utrujenost, slabih rezultatov, ..., a se je vedno znova vrnil in vztrajal.

This was Mark Cavendish 4 years at Gent Wevelgem when he thought it was his last race. And now look at him.



He shows me to NEVER GIVE UP, because your dreams in the end may come true. ❤️ #TDF2024 pic.twitter.com/ay6Lee95Bs — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) July 3, 2024

34. etapno zmago je dočakal leta 2021, takrat ga je na Touru pozdravil tudi Eddy Merckx, s katerim sta si do danes delila rekord 34 zmag. Marsikdo ni verjel, da lahko doseže tudi 35. zmago, še posebej po tem, ko se je v prvi etapi letošnjega Toura tako mučil, da so ga mnogi že odpisali. A še vedno je verjel on in verjela je njegova ekipa. Ko je danes prvi prečkal ciljno črto v mestu Saint Vulbas, tik pred najboljšim šprinterjem lanskega Toura Jasperjem Philipsenom (Alpecin-Deceuninck) in Alexandrom Kristoffom (Uno-X Mobility), so mu vsi privoščili zmago. Dejstvo je, da so bili priča zgodovini. Mimogrede, jutri je na Touru še ena ravninska etapa. Nova priložnost za veterana?

Foto: A.S.O./Billy Ceusters

Preberite še: