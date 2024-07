Zakaj je Jonas Vingegaard toliko izgubil na spustu? Pri Vismi pojasnjujejo …

Jonas Vingegaard je na vrhu prelaza Galibier za Tadejem Pogačarjem, ki je napadel tik pred vrhom prelaza, zaostajal samo osem sekund, potem pa na dolgem spustu do mesta Valloire v dolini izgubil skupno kar 30 sekund. Športni direktor ekipe Visma | Lease a Bike Arthur van Dongen je v pogovoru za specializirani kolesarski portal WielerFlits razkril, da je glavni razlog za razliko na spustu v razliki med težo obeh kolesarjev in ne v pomanjkanju tehničnih sposobnosti ali tveganju.

Tadej Pogačar je na spustu z Galibierja dosegel hitrost 88 kilometrov na uro:

"To je posledica precejšnje razlike v teži med Vingegaardom in Pogačarjem," je pojasnil van Dongen. Pogačar tehta 66 kilogramov, Vingegaard pa zgolj 60 kilogramov. Seveda to ni edini razlog, zagotovo pa je eden od njih. "Pogačar je prav tako nekoliko eksplozivnejši. Po ostrem ovinku lahko takoj pospeši s polno hitrostjo. To zmore tudi Mathieu van der Poel, medtem ko Vingegaard v taki situaciji izgubi. Tako preprosto je," je dejal Arthur van Dongen.

Priznal je še, da v ekipi zelo pogrešajo Američana Seppa Kussa, ki je zaradi daljšega okrevanja po covid-19 ostal doma. Ta je bil v gorskih etapah vedno med zadnjimi kolesarji, ki so držali tempo z najboljšimi. "Seveda ga pogrešamo. Nenadomestljiv je," je dejal van Dongen. Kussa je v ekipi Visma nadomestil nekdanji vojak Bart Lemmen.

Preberite še: