V ekipi Visma | Lease a Bike so za Dirko po Franciji predstavili novost. Inovativno nadzorno sobo, ki jo predstavlja kombi z najsodobnejšo tehnologijo in opremo. Mednarodna kolesarska zveza UCI ni odobrila nalepke za kombi, da bi bil lahko del karavane Toura, vendar si prvi mož ekipe Richard Plugge s tem ne beli glave, saj niti niso spraševali po njej.

"Dobra inovacija je, v športu so tovrstni napredki koristni. Niso nam dali nalepke, avtorizacije, da smo z ekipo na Touru, a po tem nismo niti spraševali. Od njih je odvisno, da se odločilo. Nekaj pomislekov so imeli in nam je niso dali. Prosil sem jih, naj nam pošljejo pravila, da vidimo, zakaj. Zelo radoveden sem, kakšen je pravi razlog," je po cilju v nedeljo v Bologni razlagal Richard Plugge.

Pri moštvu Jonasa Vingegaarda so pred Tourom predstavili poseben kombi, v katerem ekipa zbira podatke o svojih kolesarjih na dirki v dejanskem času. Na podlagi vsega se bodo lahko odločili tudi o taktiki.

Pri UAE Emirates so se očitno pošalili na račun tekmeca Long day in the control room at #TDF2024 🦁🛰️. #WeAreUAE pic.twitter.com/nKtQ9wcQ1J — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 1, 2024

Vedeli so, da je Jonas dobro pripravljen, a jih je nastop na dirki vseeno skrbel

"Vsi razvijajo nove stvari. Vsi imajo svoje ljudi ob progi, od katerih dobivajo podatke. Med etapo nimaš povezave, ne vidi se dogajanja na dirki. Športni direktorji ne vidijo vsega. Mislimo, da inovacija športnim direktorjem pomaga pri varnosti," razlaga prvi mož Visme | Lease a Bike in dodaja: "Na koncu je zanimivo, da so mi številni šefi ekip rekli, da so veseli napredka. Vsi namreč iščemo možnosti za napredek."

Foto: Ana Kovač

V nizozemski ekipi so imeli v nedeljo razlog za zadovoljstvo. Pred etapo so se nekoliko bali, da bi lahko njihov prvi adut Jonas Vingegaard izgubil nekaj sekund v primerjavi s Tadejem Pogačarjem. Slovenski šampion je napadel pri drugem vzponu na San Luco, a mu je zmagovalec zadnjih dveh Tourov sledil: "Vedeli smo, da je dober na treningu. Bil je stoodstoten. Zato smo vedeli, da je fizično dobro pripravljen. Vprašanje je bilo, kako bo potem na dirki. Videti je v redu."