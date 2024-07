Podrobneje, tretja etapa

Cilj - Zgodovinska zmaga za Eritretjo. Zgodovinska zmaga za Biniama Girmaya, ki je bil najhitrejši v šprintu. Richard Carapaz se je v zaključku držal osrednjih šprinterjev, saj je očitno želel obleči rumeno majico vodilnega. Ta je bila danes na plečih Tadeja Pogačarja, ki ima tako kot Ekvadorec, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel isti čas, a mu je majica pripadla zaradi boljše nedeljske etapne uvrstitve. Ker se je le Carapaz danes zavzemal za dobro dnevno uvrstitev, je po koncu dneva postalo jasno, da jo bo v četrti etapi nosil na svojih plečih, kar je zanj zgodovinski uspeh.

Zgodovinska zmaga za Biniama Girmaya Foto: Reuters

2,3 km do cilja - Padec v glavnini. Brez možnosti za etapno zmago je ostal tudi Jasper Philipsen.

3 km do cilja - Izjemno napeto je v glavnini. Kolesarji gredo na polno. Bo Richard Carapaz vzel rumeno majico?

5 km do cilja - Favoriti za skupno zmago so v zaščitenem območju. Vsi bodo dobili čas današnjega zmagovalca. Tadej Pogačar se je pomaknil v ozadju.

7 km do cilja - Še dva kilometra ločijo kolesarje od varne točke, ko se bo štel vsem enak čas. Medtem ima Mathieu van der Poel težave s kolesom, kar je udarec za šprinterja Jasperja Philipsena.

9 km do cilja - Ogromno prerivanja je med kolesarji. Luka Mezgec pomaga Dylanu Groenewegnu, ki je eden od favoritov za današnjo zmago.

12 km do cilja - Padec Casperja Pedersena (Soudal Quick-Step). Veliko krožišč imajo kolesarji v zaključku etape pred Torinom. Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta vseskozi s svojimi pomočniki na čelu na varnem. Tega ne moremo reči za Primoža Rogliča, ki je s svojimi moštvenimi kolegi bolj v ozadju. Matej Mohorič je medtem na desni strani cestišča in diktira ritem za Phila Bauhausa.

Casper Pedersen (Soudal-QuickStep) tombe dans ce final à la sortie d'un rond-point. Le Danois reste à terre pour l'instant, il semble être touché au niveau de la clavicule droite. #TDF2024 pic.twitter.com/IGpfYKkY4M — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 1, 2024

16 km do cilja - Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta povsem v ospredju glavnine. Ekipi zaradi varnosti ne želita ničesar prepustiti naključju. Ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe je nekoliko bolj v ozadju.

23 km do cilja - Ekipe so postavljene skozi celotno cestišče. Vse bližje je zaključni del dneva. Rumeni Tadej Pogačar je s svojimi moštvenimi kolegi povsem na levi strani. Ob UAE Emirates so kolesarji Visme | Lease a Bike. Prišlo je od izmenjave nekaj besed. Jan Tratnik se je pogovarjal s kolesarjem UAE Emirates, prav Tratnik pa je prvi pred Jonasom Vingegaardom. Moštva Primoža Rogliča ni povsem v ospredju.

28 km do cilja - Ubežnik je ujet. Vse bolj napeto bo postajalo v glavnini.

34 km do cilja - Glavnina bo kmalu ujela ubežnika Fabiena Grellierja (TotalEnergies).

49 km do cilja - Fabien Grellier (TotalEnergies) je pred lepo navijaško kuliso prišel kot prvi na vrh zadnjega gorskega cilja. Njegova prednost znaša 53 sekund.

🇫🇷 @fabien_grellier pocketed the only point up for grabs at the summit of the Côte de Sommariva Perno.#TDF2024 https://t.co/ANnH9IHIIP — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2024

53 km do cilja - Ekipam, ki imajo v svojih vrstah šprinterje, ni všeč pobeg, zato so se hitro zbrali na čelu glavnine. Grellier, ki je letos kolesaril na dirki Po Sloveniji, ima medtem 48 sekund prednosti. Pred njim je vzpon na zadnji gorski cilj dneva. Côte de Sommariva Perno je gorski cilj IV. kategorije. Dolg je 3,1 kilometra (4,6% naklon).

65 km do cilja - Pa smo ga dočakali. Prvi skok iz glavnine. Fabien Grellier (TotalEnergies) se je odlepil in ima 31 sekund prednosti.

🎙 Team radio - @AstanaQazTeam



⚙ How to prepare a wheel change.



⚙ Comment se prépare un changement de roue.#TDF2024 pic.twitter.com/38DPRXNX92 — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2024

75 km do cilja - Moštveni kolega Primoža Rogliča v ekipi Red Bull - BORA hansgerohe Metteo Sombrero je na domačih tleh skočil pred vrhom gorskega cilja in osvojil točke. Glavnina je spet skupaj.

77 km do cilja - Pred kolesarji je drugi gorski cilj IV. kategorije Côte de Barbaresco. Klanec je dolg 1,5 km in ima 6,5-odstotno povprečno naklonino.

90 km do cilja - Mark Cavendish, ki išče 35. etapno zmago na Dirki po Franciji, s katero ne bi bil več izenačen z legendarnim Eddyjem Merckxom, je imel težave s kolesom. S pomočjo moštvenega kolega Lucenka se je hitro vrnil v glavnino, saj tempo ni hite.

Front and rear wheel change for 🇬🇧@MarkCavendish



Changement de roue arrière et de roue avant pour 🇬🇧@MarkCavendish. #TDF2024 pic.twitter.com/DMfYVJx0RD — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2024

100 km do cilja - Dolg dan se obeta. Kolesarji zaradi zadržanega tempa niso na želeni časovnici. Glavni del bo prišel na vrsto, ko se bodo ekipe približevale cilju, kjer se pričakuje ciljni šprint.

123 km do cilja - Kolesarji so prevozili več kot 100 kilometrov trase, še vedno pa se nič drastičnega ne dogaja. Uvodni etapi sta namreč pustili posledice. Povprečna hitrost znaša 39 km/h.

Tadej Pogačar ima danes posebno obarvano kolo. V barvah lastnika rumene majice. Foto: Guliverimage

136 km do cilja - Na edinem letečem cilju je bil Mads Pedersen najhitrejši. Drugi je bil Jasper Philipsen, ki je lani osvojil zeleno majico na Touru in se veselil štirih etapnih zmag.

145 km do cilja - Še vedno nič pretresljivega. Glavnina je skupaj.

160 km do cilja - Kolesarji so v mirnem tempu prestali prvi gorski cilj IV. kategorije. Cote de Tortone jim ni predstavljal preglavic. Najhitrejši je bil Jonas Abrahamsen (One-X), ki je vzel edino točko.

Kraj Tortona ima posebno vrednost, saj je tu živel legendarni Fausto Coppi, ki je Tour de France osvojil dvakrat, petkrat Giro, odličen pa je bil tudi na klasikah (Milano-San Remo je osvojil trikrat, Paris-Roubaix enkrat in Dirko po Lombardiji kar petkrat).

⛰ A small sprint for 🇳🇴@AbraJonas to collect 1point on the Côte de Tortone - Fausto Coppi. #TDF2024 https://t.co/AMu3ubAOlK — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2024

175 km do cilja - Glavnina je še vedno skupaj, se pa je naredila daljša kača in ne kolesarijo več vzporedno drug ob drugem.

190 km do cilja - V glavnini je še vse mirno. Povprečna hitrost znaša 38,3 km/h.

206 km do cilja - Na trasi nič novega. Kolesarji so se očitno odločili za bistveno bolj miren dan, kot je bilo v soboto in nedeljo, ko je bilo ob težjih trasah še neznosno vroče.

213 km do cilja - Ni videti nobene želje po begu. Povprečna hitrost kolesarjev znaša le 35.7 km/h. Medtem je imel Enric Mas (Movistar), ki v skupnem seštevku za Pogačarjem zaostaja 21 sekund, težave s predrto pnevmatiko, a je že nazaj v glavnini.

219 kilometrov do cilja - Ubežnika sta imela očitno drugačen namen. Ko sta bila v ospredju, sta se z nasmehom na obrazu kazala kameram, zdaj pa se že peljeta v glavnini, ki je skupaj.

221 km do cilja - Jonas Abrahamsen - lastnik zelene majice - in njegov moštveni kolega pri Uno-X Mobilty Johannes Kulset sta po petih kilometrih odskočila od glavnina. Njuna prednost znaša 1:32.

11.35 - Kolesarji so prečkali kilometer 0.

11.20 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je čas za ravninsko etapo, v kateri bodo prvič na letošnjem Touru prišli na vrsto šprinterji. Tadej Pogačar bo danes kolesaril v rumeni majici najboljšega. Pričakujemo lahko, da njegova ekipa ne bo lovila ubežnikov. Zato pa jih bodo ekipe, ki računajo, da bodo zaključno delo opravili njihovi šprinterji.

