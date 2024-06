"Adrenalin je," v pogovoru za Sportal pove Carina Kirssi z iskrico v očeh, ko govori o svojem delu. Kirssijeva ni običajna članica ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe. Nekdanja finska gorska kolesarka zdaj vozi avtobus za eno boljših kolesarskih ekip na svetu v cestnem kolesarstvu, ki želi postati najboljša. V drugi karieri se ji je zgodilo marsikaj in je postala še posebej povezana s Slovenijo. A ne zaradi Primoža Rogliča, temveč predvsem zaradi fanta Žige Slaka. V nemško-avstrijski zasedbi ta dela kot maser, kar dodaja še en zanimiv element v njuno že tako razgibano življenje. Prav Žiga ima nalogo olajšati bolečine slovenskemu šampionu in je z njim tudi na Dirki po Franciji. Kirssijeva nam je medtem v naši rubriki Druga kariera predstavila svoj svet, v katerem je marsikaj zanimivega.

Zaradi njene preteklosti je lažje razumeti, kako se je Carina Kirssi znašla v svetu cestnega kolesarstva, in to v ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. Pohvali se namreč lahko s kolesarsko zgodovino – od ciklokrosa in gorskega kolesarstva do cestnega kolesarstva. Dvakrat je bila državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, šesta na evropskem prvenstvu.

Tekmovala je za različne ekipe, nastopala v svetovnem pokalu in na drugih dirkah. Od leta 2002 do 2012 je bila vpeta v delo profesionalne športnice.

Sprva je delala za švicarsko kolesarsko ekipo. Foto: Ana Kovač

Po končani karieri profesionalne kolesarke se je Kirssijeva odločila, da ostane v športu. Leta 2013 se je pridružila ekipi IAM Cycling v Švici kot soigneurka. Soigneur je pomočnik, odgovoren za prehrano, oblačenje, masažo in prevoz profesionalnih kolesarjev ter splošno pomoč ekipi. Hitro se je uveljavila in postala spoštovana oseba v ekipi.

"Ko sem končala kariero, sem se odločila, da opravim šolo za maserje. Iskala sem, s čim bi se ukvarjala. Želela sem ostati v športu. Po koncu šole me je ekipa vzela s seboj na določene dirke. Tam je bila oseba, ki je bila povezana z IAM Cycling. To je bila moja pot," je Kirssijeva opisala svojo odločitev za delo v kolesarstvu.

Njeno delo še zdaleč ni le vožnja od točke A do točke B V času dirk mora Kirssijeva najprej pripeljati kolesarje na štart, kjer mora biti najprej poskrbljeno za dobro kavo. Ob tem pomaga pri pripravi radijskih povezav in drugih malenkosti. Ko se etapa začne, se odpelje proti cilju, kjer pripravi vse potrebno za prihod kolesarjev – od pijače, prve hrane, kot so riž ali testenine, do priprave brisač in perila, da se lahko kolesarji tuširajo v avtobusu. Po koncu etape odpelje kolesarje do hotela, kjer opere njihove umazane drese, prav tako pa je treba očistiti avtobus. Včasih njen delovnik traja tudi do 16 ur, saj mora prav tako poskrbeti za to, da so čelade, čevlji in očala kolesarjev pripravljeni za naslednji dan.

Prvi mož jo je vprašal

Do leta 2016 je delovala pod okriljem švicarskega moštva, nakar se je leta 2017 pridružila ekipi BORA - hansgrohe. Prvi mož Ralph Denk je tisti, ki jo je povabil, naj se jim pridruži. Takrat je že živela v Rosenheimu, kar ji je olajšalo prehod. V novi ekipi je začela kot soigneurka, a je kmalu pridobila licenco za vožnjo tovornjaka in avtobusa, zaradi česar so se ji odprla nova vrata. Vrata moštvenega avtobusa. Postala je namreč voznica. Njena vloga se je sčasoma razširila in danes je ena izmed najizkušenejših voznic avtobusov v karavani. Foto: Ana Kovač

O svoji poti v zdajšnji ekipi pravi: "Pri BORI se je moja kariera začela krepiti in sem šla na višjo raven. Iskali so nove ljudi, prav tako nisem živela daleč, saj sem zdaj v Rosenheimu. Ralph me je vprašal, ali me zanima, in sem prišla."

Zanimiva anekdota v Belgiji, povezana s straniščnim rezervoarjem Ima veliko zanimivih anekdot z avtobusnih voženj. Pred časom je o njih govorila za nemški Tour Magazin. Včasih se na poti pojavi prenizek podhod ali most, za katerega je avtobus pretežak. Vožnja skozi ozke uličice do moštvenega hotela ali manevriranje na majhnem parkirišču zahteva popolno osredotočenost. Enkrat je zgodaj zjutraj odkrila okvaro pnevmatike in je morala hitro ukrepati, da je dirkače kljub temu pravočasno pripeljala na štart. V Belgiji je nekoč z avtobusom obstala v uličici, ker se je pod težo vozila zagozdila betonska plošča na cestišču in raztrgala straniščni rezervoar, zaradi česar so jo večkrat zbodli: "Sranje se dogaja."

Njen fant je Slovenec Žiga Slak. Navdušil jo je z delom.

Njena odgovornost je postajala vse večja in začela je pomagati iskati nove ključne kadre. Pred štirimi leti je tako spoznala svojega fanta Žigo Slaka, potem ko so zaradi večjih ambicij ekipe potrebovali tudi več parov novih rok. Potrebovali so soigneurje: "Takrat sem delala praktično na vsaki dirki in imela ob sebi začetnike. On je bil eden izmed njih. Iskali smo dobre soigneurje. Dokazal se je že na prvi dirki. Šefu sem dejala, da imamo nekoga, ki ga lahko vzamemo v ekipo. Ima sistem in razume, kaj je treba narediti. Včasih pridejo ljudje brez izkušenj iz sveta kolesarstva, a so maserji, fizioterapevti. Poleg vsega tega moraš opraviti številne naloge. Žiga se spozna na delo."

Žiga Slak dela v ekipi kot maser in je trenutno na Touru. Foto: Jaka Lopatič

Njuna zveza je prežeta z razumevanjem narave njunega dela, čeprav zaradi pogostih potovanj preživljata veliko časa ločeno. Zlasti zdaj, ko Žiga veliko dela s Primožem Rogličem. Ena ključnih oseb je, še posebej zaradi jezikovne povezanosti s Primožem.

O njunem razmerju Kirssijeva pove: "V tej sezoni sva veliko narazen. Ko pride domov, jaz grem. Ni sicer lepo, vendar skušava nekako to zdržati."

O tem, kaj je prinesel Roglič

Kirssijeva opaža, da je prihod Primoža Rogliča v ekipo prinesel novo energijo in profesionalnost. Roglič je zelo izkušen kolesar, ki lahko veliko nauči mlade kolesarje v ekipi. Ekipa je zelo zadovoljna z njegovim prispevkom, saj je prinesel veliko znanja in izkušenj, ki so dragocene za celotno ekipo.

Uživa v tem, kar dela. Foto: Ana Kovač

"Primož je zelo profesionalen. V ekipi imamo veliko mladih kolesarjev, kar je super. Imamo pa torej superzvezdo. Ve, kaj želi. Mlade kolesarje lahko veliko nauči. Ekipa je zadovoljna, da ga imamo. Veliko je prinesel. Vsak želi dodati nekaj več," je pohvalila Rogliča. S slovenskim kolesarskim šampionom še ni imela skupne dirke, a ga je lahko dodobra spoznala na trening kampu na Majorki letos januarja.

Rada vozi avtobus, za zdaj pa nima ambicij, da bi se potegovala za vožnjo na tritedenskih dirkah. Lahko pa smo jo videli na delu na dirki Po Sloveniji, kjer je opravljala prav to funkcijo: "Ko sem bila v IAM Cycling, sem opravila izpit za tovornjak in avtobus. Tam sem že vozila. Ko sem prišla sem, sem začela delati kot voznica avtobusov na vse več dirkah. Med letom potujem povsod. Najpogosteje sem voznica avtobusa in imam svoj sistem. Večinoma delam na manjših dirkah, kar mi je všeč. En teden ali en teden in pol je zame maksimalno, da lahko grem potem tudi domov."

Rada ima svoje delo, a ni edina voznica avtobusa

Kirssijeva je tudi ena izmed redkih žensk, ki opravljajo to delo: "Imamo še eno voznico iz Francije v naši ekipi. Tudi ona je že več let v tem poslu. Ni še tako izkušena kot jaz. Ni pa nas veliko v karavani."

Včasih ni lahko, a ima to rada. Foto: Ana Kovač

Njena vloga je zahtevna, ko se je treba z velikimi avtobusi voziti po ozkih ulicah, a jo delo izjemno veseli: "Veliko časa potujemo v kraje, kamor sicer ne bi šli. Včasih pride do napak. Več kilometrov ko prevoziš, več izkušenj imaš. Večjo samozavest dobiš in občutek, kako ravnati v različnih situacijah. Včasih ni lahko. Veliko stvari je treba imeti pod nadzorom. A to imam rada. Adrenalin je."