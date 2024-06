Roglič in Pogačar z najglasnejšim aplavzom na griču nad Firencami #foto #video

Na osrednjem trgu v Firencah in na griču nad mestom, kjer je bil na panoramski točki postavljen veliki oder, so se številnim navijačem predstavili kolesarji, ki bodo naslednje tri tedne nastopali na letošnji Dirki po Franciji. Na 111. izvedbi Toura, ki se bo v soboto, 29. junija, (prvič) začel v Italiji in 21. julija končal v Nici, bo nastopilo 176 kolesarjev, med njimi pet Slovencev: Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki spadata v najožji krog favoritov za skupno zmago, Matej Mohorič, ki bo tudi letos lovil etapne zmage, ter Jan Tratnik in Luka Mezgec, ki bosta pomagala Jonasu Vingegaardu in Dylanu Groenewegnu.

Četrtek v Firencah (trening in predstavitev ekip) skozi objektiv Ane Kovač:

Roglič: Komaj čakam, da se začne

Primož Roglič je z navdušenjem pozdravil navijače. Foto: Reuters Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) v novih barvah ekipe je na predstavitvi na vprašanje voditeljice, kakšnega Rogliča lahko pričakujemo na dirki, odgovoril s pozdravom navijačem: "Takšnega, ki bo užival v tej publiki. Hvala vsem. Komaj čakam, da se začne."

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je dobil tako glasen aplavz, da je komaj prišel do besede. "Prijetno presenečenje za nas, da vas je prišlo toliko. V imenu vseh na odru lahko rečem: hvala vam in se vidimo na cestah." Med njimi so bili tudi Slovenci, ki so visoko dvignili slovenske zastave.

Tudi Tadej Pogačar je bil navdušen nad množico navijačev na predstavitvi ekip. Foto: Reuters

Za Vingegaarda zmaga že to, da je na štartu

Jonas Vingegaard o ciljih po poškodbi ne more govoriti. Foto: Reuters Lanski in predlanski zmagovalec Toura Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je na dirko prišel le dobra dva meseca po zlomu ključnice in reber ter predrtju pljuč. "Vesel sem, da sem tu na štartu. Zame je že to zmaga." Med njegovimi pomočniki je Jan Tratnik.

Prvič na Dirki po Franciji nastopa Remco Evenpoel (Soudal Quick-step): "Pripravljen sem na Tour in imam močno ekipo. V teh treh tednih bomo naredili vse za čim boljši rezultat. Od prve do zadnje etape bomo ciljali na zmage." Pravi, da si želi končno uvrstitev med prvih pet. Pred sezono je sicer ciljal na skupno zmago, a je moral priprave prekiniti zaradi zlomljene ključnice in lopatice. Med njegovimi pomočniki je Mikel Landa.

Mladostni veteran Luka Mezgec bo na šprinterskih etapah pomagal Dylanu Groenewegenu. V skupnem seštevku pa ekipa Jayco Alula računa na Simona Yatesa.

Utrip ulic in trgov v Firencah v znamenju Toura:

Na Piazzale Michelangelo favoriti in vsi drugi kolesarji na 111. dirki Tour de France:

Tadej Pogačar je ob navdušeni publiki – zelo priljubljen je tudi med Italijani – komaj prišel do besede. Foto: Reuters

"Vesel sem, da sem tu na štartu. Zame je že to zmaga," je dejal povratnik po poškodbi Jonas Vingegaard. Foto: Reuters

Primož Roglič bo na Dirki po Franciji prvič nastopal v Red Bullovih barvah. Foto: Reuters

Eden od ključnih mož ekipe Bahrain Victorious bo Matej Mohorič. Foto: Guliverimage

Prvič na Dirki po Franciji nastopa Remco Evenepoel (Soudal Quick-step). Foto: Reuters

Prvi od slovenskih kolesarjev na odru Luka Mezgec, ki bo v Team Jayco Alula pomagal šprinterju Dylanu Groenewegenu. Foto: Reuters

Glasen aplavz je dobil Mark Cavendish (Astana). Lani mu ni uspelo priti do 35. etapne zmage, zato se je letos vrnil na Tour, pa čeprav je uradno že končal kariero. Foto: Reuters

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) Foto: Reuters

Najprej so kolesarji navijače pozdravili na osrednjem trgu v Firencah Piazza del Duomo:

Primož Roglič Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar s svojo ekipo UAE Emirates Foto: Guliverimage

V četrtek na treningu, v soboto prva etapa

Jonas Vingegaard na treningu v Firencah Foto: Reuters Kolesarsko karavano na Dirki po Franciji že prvi teden čakajo naporni izzivi, letos pa se bo prvič po letu 1989 dirkalo vse do konca, tudi v zadnji etapi, ki je bila običajno namenjena sprinterjem, medtem ko so favoriti za skupno zmago bolj ali manj vso etapo pozirali fotografom in nazdravljali, bo šlo na nož. Tour se bo namreč končal s posamičnim, zelo zahtevnim kronometrom od Monaka do Nice, ki bi lahko povsem spremenil razmerja pri vrhu.

Tadeja Pogačarja so navijači oblegali že pred treningom v Firencah. Foto: Reuters